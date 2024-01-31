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Победители конкурса подводной фотографии Ocean Art Contest 2023

Победители конкурса подводной фотографии Ocean Art Contest 2023

Автор:
31 января 2024 17:17
Сообщество : ФотоМир
Метки: Лучшие подводные фотографии года   итоги фотоконкурса   победители фотоконкурса   подводные снимки   подводные фото   фотоконкурс   фотомир   
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Объявлены победители и финалисты конкурса подводной фотографии Ocean Art Contest 2023. На конкурс, который проводится уже 12-й год, были присланы работы из более чем 90 стран. Победители продемонстрировали потрясающие портреты и интересное поведение морских обитателей, красивейшие подводные сцены, искусные техники освещения и вдохновляющие идеи по сохранению океана.


Представляем вашему вниманию несколько интересных работ с конкурса.


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Морской конёк выпускает детенышей у восточного побережья Центрального Сулавеси, Индонезия.


Животное продемонстрировало необычное защитное поведение: не попыталось скрыться, а раскрыло щупальца, чтобы выглядеть более угрожающим. Снимок сделан в Ноли (Лигурийское море, Италия).


Поедающая крабов макака кормится в водах у таиландских островов Пхи-Пхи.


Туламбен, Индонезия. Costasiella kuroshimae — брюхоногий моллюск без раковины под названием «Овечий лист». У него крошечное милое личико и красивые яйца, расположенные в идеальном круге, и он их сторожит.


Карликовый морской конек, сфотографированный в проливе Лембех, Индонезия.


Скалы Норрис, остров Хорнби, Канада. "Этот снимок был сделан, когда прекрасный морской лев подплыл ко мне и с нежностью посмотрел в мои глаза, растопив мое сердце".


Мать и детеныш обыкновенного ламантина плавают вместе в реке Кристал, штат Флорида, США.


Раджа Ампат, Индонезия. "Мы нашли эту молодую китовую акулу во время дайвинга в южной части национального парка Раджа-Ампат. Она часами кружила вокруг нас, поедая мелкую рыбешку. Я сделал эту фотографию за несколько секунд до того, как она исчезла в синеве, а белые пятна ее ливреи очертили силуэт, как созвездие".


Пирс Лаудердейл-бай-зе-Си, Флорида, США. Ящероголов с разинутой пастью и комически спокойная рыба-хирург.



Анилао, Батангас, Филиппины. "Я сделал этот снимок во время погружения через несколько дней после извержения вулкана Тааль на Филиппинах в начале 2020 года. Эта самка бумажного наутилуса (аргонавта) примостилась на плавающем обломке дерева в очень мутной воде. Когда я нажал на кнопку спуска затвора, окружающие частицы отразили мой фонарик таким образом, что создалась иллюзия падающего снега".


Бимини, Багамские острова. "Когда стая бутылконосых дельфинов кормилась в кратере, я медленно опустился на дно, и этот дельфин подплыл, чтобы сказать "Привет".


Полуостров Морнингтон в штате Виктория, Австралия. "Каждый год тысячи гигантских крабов-пауков приходят в залив Порт-Филлип на ежегодную линьку. В это время они уязвимы для хищников, поэтому собираются в большом количестве, чтобы снизить риск быть съеденными. Этот только что линявший гигантский краб-паук стоит перед группой крабов, которым еще только предстоит линька, и у меня появилась возможность сделать портретный снимок".


Молодые калифорнийские морские львы играют в бои у мексиканских островов Коронадо. "Калифорнийские морские львы рождаются в начале лета на островах Коронадо. Игра очень важна для их развития. К концу осени они уже очень уверенно чувствуют себя в воде, и их часто можно увидеть играющими, сражающимися друг с другом. Я видела, как эти два детеныша кружились вместе и игриво кусали друг друга. Пока что это все ради забавы, пока они учатся навыкам, которые помогут им в дальнейшей жизни".


"За несколько лет глубоководного дайвинга я видел множество личинок улиток, но во время одного конкретного погружения в Манадо, Индонезия, мое внимание привлек именно этот моллюск. Я никогда раньше не видел его таким красочным и ослепительным. Улитка находилась в постоянном движении, но иногда она на короткое мгновение симметрично расправлялась в полный рост, демонстрируя себя как произведение подводного искусства".


Рока Партида, Мексика. "Белоперые рифовые акулы — один из немногих видов акул, которые отдыхают на месте. На Рока Партида, небольшом острове, белоперых акул часто можно увидеть сгрудившимися вместе. Я хотел сфотографировать их всех лицом к себе, и благодаря большому терпению и осторожному подходу мне это удалось".


Анилао, Батангас, Филиппины. "За последние два года я трижды нырял в Анилао. Мы встретили этот вид во время нашего первого тура и были рады обнаружить, что они спариваются".


Магдалена, штат Баха Калифорния, Мексика. "Каждый ноябрь у западного побережья Мексики скапливаются сардины. Это, в свою очередь, привлекает множество хищников. Работая с местным рыбаком, мы обследовали глубоководные участки у континентального шельфа и заметили одинокого морского льва. Морской лев преследовал сардин, и шар постоянно менял форму, когда лев разрывал его".


Полуостров Миура в префектуре Канагава, Япония. "Черные кардиналы обитают в прибрежных мелководьях, а самцы высиживают икру, полученную от самок, во рту. Икринки вылупляются примерно через неделю. Пока они не вылупятся, самцы остаются неподвижными за камнем и кормят икринки свежей морской водой. Вылупление и выплевывание мальков изо рта происходит через несколько часов после захода солнца, и момент этот весьма впечатляющий".


"Анилао, Батангас, Филиппины. Яркие цвета и замысловатые узоры морских брюхоногих моллюсков завораживают, но они скрывают суровую реальность. Моллюск Favorinus tsuruganus питается яйцами другого представителя своего вида: лента фиолетовых яиц, отложенных моллюском Hexabranchus sanguineus, стала жертвой Favorinus tsuruganus, который также отложил сверху свои белые яйца".


"Афалины, живущие чуть ниже морской поверхности в лагуне у острова Майотта в западной части Индийского океана, — социальные животные с иерархией. Это волшебная встреча, когда они принимают вас в свою среду".




Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Лучшие подводные фотографии года   итоги фотоконкурса   победители фотоконкурса   подводные снимки   подводные фото   фотоконкурс   фотомир   
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1  комментарий
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Ego sum qui sum 2 часа назад
формально обезьяна под водой, но фото с ней тут выделяется
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