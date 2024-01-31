Победители конкурса подводной фотографии Ocean Art Contest 2023

Молодые калифорнийские морские львы играют в бои у мексиканских островов Коронадо. "Калифорнийские морские львы рождаются в начале лета на островах Коронадо. Игра очень важна для их развития. К концу осени они уже очень уверенно чувствуют себя в воде, и их часто можно увидеть играющими, сражающимися друг с другом. Я видела, как эти два детеныша кружились вместе и игриво кусали друг друга. Пока что это все ради забавы, пока они учатся навыкам, которые помогут им в дальнейшей жизни".