Фотографии года по версии журнала National Geographic

Премия National Geographic "Pictures of the Year 2022" демонстрирует потрясающие фотографии со всего мира. Всего на конкурс было прислано более 2 миллионов снимков. Жюри отобрало 118 лучших изображений для третьего ежегодного выпуска National Geographic Pictures of the Year. Вот некоторые из них.

0 "Фотографии, выбранные для конкурса, заставляют нас остановиться и обратить внимание на заложенные в них истории, — сказала Уитни Джонсон Латорре, одна из членов жюри. — Каждое изображение дает портрет жизни в движении, побуждая всех нас видеть мир вокруг нас новыми и нестандартными способами; в этом сила визуального повествования".

Полярное солнце. Ренан Озтюрк 0 Источник: Через пять недель после начала путешествия экспедиционный корабль National Geographic оказался в заливе у побережья Гренландии. Лодка играла в прятки с бледно-голубыми айсбергами, пока Ренан Озтюрк, затаив дыхание, готовил свой дрон с камерой.

Извержение вулкана. Карстен Питер 0 Источник: Когда в сентябре 2021 года в хребте Кумбре-Вьеха открылись трещины, они вызвали одно из самых разрушительных извержений вулкана на Канарских островах за последние 500 лет. В течение следующих трех месяцев расплавленная порода выплескивалась из восточного жерла вулкана, а фонтаны лавы взорвались на высоту почти 600 метров.

Сине-желтые ара. Алехандро Сегарра 0 Источник: Сине-желтые ара сидят на крыше в Каракасе, ожидая, когда их покормят местные жители. За последние несколько десятилетий эти птицы сильно размножились в столице Венесуэлы.

Ламантин. Джейсон Галли 0 Источник: Ламантин жует пучок водорослей в реке Ичетакни во Флориде. Ее чистые теплые воды становятся зимним убежищем для животных. Ламантины не переносят воду холоднее 20 градусов по Цельсию.

Карибу. Кэти Орлински 0 Источник: Численность карибу на большей части территории Северной Америки загадочным образом сокращается. Стадо Западной Арктики в настоящее время насчитывает менее 200 000 голов, что является самым низким показателем за последние десятилетия.

Цитадель. Стивен Уилкс 0 Источник: Чтобы создать это изображение Национального памятника Медвежьи уши, Стивен Уилкс сделал 2092 фотографии за 36 часов, объединив 44 из них, чтобы показать восход солнца, полную луну и редкое расположение четырех планет. Национальный памятник богат археологическими красотами. На снимке одна из них, Цитадель, древнее жилище в скале.

Детеныши панды. Ами Витале 0 Источник: Эти шестимесячные детеныши гигантской панды любят поиграть и перекусить в процессе.

Вечнозеленые леса Мадейры. Орсоли Хаарберг 0 Источник: Вечнозеленые леса (монтеверде) Мадейры, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, растут на гористом португальском архипелаге в Северной Атлантике к западу от Африки. В этих лесах обитают многие эндемичные виды.

Работа нейробиологов. Линн Джонсон 0 Источник: Нейробиологи из Университета Вирджинии записывают активность мозга девятимесячного Яна Бордмана, поглаживая его кисточкой, чтобы активировать реакцию нервных волокон.

Туристы у мемориала Линкольна. Саша Арутюнова 0 Источник: Длинная выдержка камеры размывает толпу туристов внутри Мемориала Линкольна в Вашингтоне, округ Колумбия. Вырезанное из 38 000 тонн мрамора, известняка и гранита здание, которое ежегодно посещают миллионы людей, в честь 16-го президента США содержит массивную статую Авраам Линкольна.