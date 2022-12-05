Фотографии года по версии журнала National Geographic

"Фотографии, выбранные для конкурса, заставляют нас остановиться и обратить внимание на заложенные в них истории, — сказала Уитни Джонсон Латорре, одна из членов жюри. — Каждое изображение дает портрет жизни в движении, побуждая всех нас видеть мир вокруг нас новыми и нестандартными способами; в этом сила визуального повествования".