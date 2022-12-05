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Фотографии года по версии журнала National Geographic

Фотографии года по версии журнала National Geographic

Автор:
05 декабря 2022 15:31
Сообщество : ФотоМир
Метки: national geographiс   лучшие фотографии   победители конкурса   снимки года   снимки-победители   фотографии года   фотографы National Geographic   фотоконкурс   
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Премия National Geographic "Pictures of the Year 2022" демонстрирует потрясающие фотографии со всего мира. Всего на конкурс было прислано более 2 миллионов снимков. Жюри отобрало 118 лучших изображений для третьего ежегодного выпуска National Geographic Pictures of the Year. Вот некоторые из них.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: national geographiс   лучшие фотографии   победители конкурса   снимки года   снимки-победители   фотографии года   фотографы National Geographic   фотоконкурс   
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1  комментарий
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Алекс 4 минуты назад
Ну, Линкольна точно свистнули идею у Титаренко
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