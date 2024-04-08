25 победителей фотоконкурса World Nature Photography Awards 2024

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Прекрасные фотографии дикой природы продолжают открывать нам мир с другой стороны. В этом году конкурс World Nature Photography Awards состоял из 14 категорий, и главный приз достался Трейси Лунд, которая запечатлела двух олуш под водой и представила снимок в категории «Поведение — птицы».
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4. «Буйволовый скворец (волоклюй) и водяной буйвол», Лакшитха Карунаратхна, 2 место в категории «Поведение — птицы»
7. «Идеальное облако», Франциско Негрони, 2 место в категории «Ландшафты и окружающая среда планеты Земля»
9. «Не такой уж и тихий холм» (Not So Silent Hill), Панагиотис Далагиоргос, 2 место в категории «Поведение — беспозвоночные»
12. «Различие», Иван Педретти, 1 место в категории «Ландшафты и окружающая среда планеты Земля»
14. «Ионы и вода над Годафоссом», Кари Летелье, 3 место в категории «Ландшафты и окружающая среда планеты Земля»
15. «Олуши под водой», Трейси Лунд, главный победитель конкурса и золотой призер в категории «Поведение — птицы»
21. «Растение, похожее на сову», Чатри Лертсинтанакорна, 1 место в категории «Растения и грибы»
22. «Жизнь на краю обрыва», Амит Эшель, 1 место в категории «Животные в своей среде обитания»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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