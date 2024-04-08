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25 победителей фотоконкурса World Nature Photography Awards 2024

25 победителей фотоконкурса World Nature Photography Awards 2024

Автор:
08 апреля 2024 14:44
Сообщество : ФотоМир
Метки: The World Nature Photography Awards   Фотограф дикой природы года   итоги фотоконкурса   победители фотоконкурса   фотоконкурс   фотоконкурсы. природа   
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Прекрасные фотографии дикой природы продолжают открывать нам мир с другой стороны. В этом году конкурс World Nature Photography Awards состоял из 14 категорий, и главный приз достался Трейси Лунд, которая запечатлела двух олуш под водой и представила снимок в категории «Поведение — птицы».

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: The World Nature Photography Awards   Фотограф дикой природы года   итоги фотоконкурса   победители фотоконкурса   фотоконкурс   фотоконкурсы. природа   
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8k
Пуриц Жорж Час назад
По моему берёзы
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Игорь 3 минуты назад
Здрaвcтвyйте. Извините, что пишy здеcь, больше негде..

Cейчac ищy любyю рaботy, но покa ничего не нaxодитcя. Готов нa любyю подрaботкy, a cейчac домa еcть aбcолютно нечего.
Oт голодa почти теряю cознaние. Oдолжить проcто не y кого. Одолжите, пожaлyйcтa, нa едy рyблей 100-200. Хоть нa бyлкy xлебa, xоть нa килогрaмм кaртошки.

еcли оcтaвите контaкты, то я готов вернyть c первой зaрплaты (переведy нa кaртy или номер телефонa). В этом cлyчaе оcтaвьте cвои контaкты в личныx cообщенияx. Я вернy 100%!

Пополните, пожaлyйcтa, номер телефонa нa любyю cyммy: +7(952)1336510 (бaлaнc номерa телефонa y оперaторa или по CБП)

Зaрaнее большое Вaм человечеcкое cпacибо.
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28k
Влад 10 минут назад
Комментарий к фото
Чё, правда?
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1778 постов (1693 в горячем)

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