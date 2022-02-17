Впечатляющие фотографии-победители конкурса "Подводный фотограф-2022"

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На британский конкурс «Подводный фотограф года 2022» было представлено более 4200 снимков со всего мира, от морских до пресноводных. В соревновании приняли участие фотографы из 71 страны. Абсолютным победителем стал Рафаэль Фернандес Кабальеро со снимком, на котором изображены пять китовых акул.
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Победитель в категории «Снимок на заднем дворе» 2022: Все, что вам нужно, это любовь © Пекка Туури/UPY 2022
Перспективный подводный фотограф года 2022: Сверхновая звезда в раю © Quico Abadal/UPY 2022
Победитель в категории «Жизнь вместе»: Мирное сосуществование. © Льюис Майкл Джеффрис /UPY 2022
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Но фаворит тут затонувшего корабль, конечно.) Хотя лягушки тоже достойны.