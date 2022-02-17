Впечатляющие фотографии-победители конкурса "Подводный фотограф-2022"

На британский конкурс «Подводный фотограф года 2022» было представлено более 4200 снимков со всего мира, от морских до пресноводных. В соревновании приняли участие фотографы из 71 страны. Абсолютным победителем стал Рафаэль Фернандес Кабальеро со снимком, на котором изображены пять китовых акул.

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Подводный фотограф года 2022: Гиганты ночи. © Рафаэль Фернандес Кабальеро/UPY 2022 0 Источник:

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Британский подводный фотограф года 2022: Большая белая пасть © Mэтти Смит/UPY 2022 0 Источник:

Победитель в категории «Макро»: Мимикрия. © Хавьер Мурсия/UPY 2022 0 Источник:

Победитель в категории «Затонувшие корабли»: Заброшенный корабль. © Алекс Доусон/UPY 2022 0 Источник:

Победитель в категории «Снимок на заднем дворе» 2022: Все, что вам нужно, это любовь © Пекка Туури/UPY 2022 0 Источник:

Победитель в категории «Портрет»: Рапунцель в огне. © Томас Хекманн/UPY 2022 0 Источник:

Победитель в категории «Черное и белое»: Подводный мир Сары. © Керри Буроу/UPY 2022 0 Источник:

Победитель в категории «Компакт»: Мир. © Энрико Сомогьи/UPY 2022 0 Источник:

Перспективный подводный фотограф года 2022: Сверхновая звезда в раю © Quico Abadal/UPY 2022 0 Источник:

Победитель категории «Широкий угол»: Буря из северных олуш. © Хенли Спайерс/UPY 2022 0 Источник:

Победитель в категории «Макро»: Лучшие друзья. © Дэн Болт/UPY 2022 0 Источник:

Победитель в категории «Жизнь вместе»: Мирное сосуществование. © Льюис Майкл Джеффрис /UPY 2022 0 Источник:

Победитель в категории «Компакт»: Рок-звезда бассейна. © Мартин Стивенс/UPY 2022 0 Источник: