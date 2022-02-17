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Впечатляющие фотографии-победители конкурса "Подводный фотограф-2022"

Впечатляющие фотографии-победители конкурса "Подводный фотограф-2022" (15 фото)

Автор:
17 февраля 2022 15:49
Сообщество : ФотоМир
Метки: Ynews   Лучшие подводные фотографии года   победители конкурса   победители фотоконкурса   под водой   подводные фотографии   подводный фотограф   фотоконкурс   
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На британский конкурс «Подводный фотограф года 2022» было представлено более 4200 снимков со всего мира, от морских до пресноводных. В соревновании приняли участие фотографы из 71 страны. Абсолютным победителем стал Рафаэль Фернандес Кабальеро со снимком, на котором изображены пять китовых акул.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Лучшие подводные фотографии года   победители конкурса   победители фотоконкурса   под водой   подводные фотографии   подводный фотограф   фотоконкурс   
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12  комментариев
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Крупенин Полчаса назад
Это невероятно красиво! Такие фотографии под водой очень впечатляют!
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Валерия 5 минут назад
Какие замечательные снимки. Видишь красоту, которая не каждому видна…
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Денис Смашной 10 минут назад
Морские обитатели действительно прекрасны, сложно представить, что-то более красивое
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Ли 13 минут назад
Это очень красивые фотографии! Подводный мир неописуемо красив
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Алексей 14 минут назад
Какая же красотища! Фото с белой акулой хоть сейчас ставь на постер новых Челюстей (не дай гоже, конечно).
Но фаворит тут затонувшего корабль, конечно.) Хотя лягушки тоже достойны.
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Leyli 15 минут назад
Очень люблю наблюдать за подводным миром! Это красиво и притягательно Всё мы прекрасно знаем, что океан не изучен полностью.. Вы просто представьте сколько всего интересного там можно найти
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Никита Акиньшин 16 минут назад
Замечательные фотографии, я так радоваться моментам которые умудряются запечатлевать фотографы
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15k
vikklu 22 минуты назад
Ко второй фотке.
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ivanovadaria Полчаса назад
Фотографии действительно очень впечатляющие! Очень красивые!
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Аня Полчаса назад
Впечатляющие фотографии, меня всегда немного пугали морские обитатели, но они просто прекрасны, но фотографии буквально завораживают
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Екатерина Полякова 37 минут назад
Фотографии под водой всегда очень интересный так и хочется на них смотреть)
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−1
Елизавета Мокшина 41 минуту назад
Такие фотографии впечатляют просто невероятные!!
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