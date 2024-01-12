Победители конкурса Close-up Photographer of the Year 2023

Стали известны победители пятого ежегодного конкурса фотографий крупным планом Close-up Photographer of the Year. На конкурс поступило почти 12 000 заявок из 67 стран. Победителей и лучшие снимки определило жюри, состоящее из 23 фотографов, ученых, натуралистов, журналистов и фоторедакторов.
Главный приз получил венгерский фотограф Чаба Дароци. Его поразительная черно-белая фотография летящего евразийского поползня была сделана камерой, спрятанной в дупле дерева. Дароци не только стал абсолютным победителем, но и выиграл ещё в трёх категориях: «Бабочки и стрекозы», «Животные» и «Интимные пейзажи».
В молодежном конкурсе победил 17-летний испанский фотограф Карлос Перес Наваль. Судей привлекла его фотография мавританского геккона, взбирающегося на стену.
Ниже вы найдете эти и еще несколько невероятных фотографий крупным планом, макро и микросъемок, а мы расскажем о наших любимых победителях и финалистах во всех 11 категориях.
«Зимой 2023 года я сделал много фотографий в лесу недалеко от своего дома в Венгрии. Почти каждую неделю я находил что-то новое для фотографирования и потратил несколько дней на изучение идей и совершенствование техник. Любопытство и непредубежденность привели меня к этому выдолбленному пню, диаметр которого составлял около полуметра. Я аккуратно разместил камеру GoPro 11 в нем и сделал несколько снимков. Результаты меня поразили. Однако через несколько дней я решил, что композицию можно было бы улучшить, если бы я включил в кадр животное. Итак, я вернулся на место и поставил возле норы подсолнух, который вскоре нашли мыши и птицы».
«В стенах некоторых домов в Каламоче – деревне в Испании, где я живу – можно найти пиролюзиты. Эти минералы магния создают потрясающие образования, похожие на окаменелые деревья, но они настолько малы, что их сложно обнаружить. Однажды мне посчастливилось найти мавританского геккона (Tarentola mauritanica) очень близко к стене пиролюзита, поэтому я постарался извлечь из встречи максимум пользы. Я давно хотел поймать геккона в «окаменелом лесу», но в моей деревне они появились лишь недавно (вероятно, были привезены в корзинах с фруктами из более жарких мест). Благодаря изменению климата они теперь могут здесь выжить».
«В ботаническом саду Тромпенбург в Роттердаме я увидела это прекрасное отражение в воде, и оно сразу же вдохновило меня на создание «картины импрессиониста».
«В течение многих лет я хотел создать относительно простой образ золотой рыбки-ласточки на фоне кораллов Красного моря. Но всегда что-то не получалось — то с кораллами, то с рыбкой... Поэтому, когда я обнаружил эту маленькую жемчужину на фоне роговых (горгоновых) кораллов, мне пришлось выдернуть свое сознание из закостенелости и осознать, что эти кораллы другого вида тоже прекрасно подходят для съемки. Будучи традиционным объективом типа «рыбий глаз», водоконтактная оптика изменила правила игры в подводной широкоугольной фотографии. Использование революционного объектива/порта WACP-1 от Nauticam позволило мне использовать средний зум и создать широкоугольный вид с близкого расстояния».
«Я посещал эту небольшую дюну в калмыцкой полупустыне в разные месяцы на протяжении нескольких лет. Каждое посещение добавляло новую информацию о самых интересных местных жителях, жабоголовых агамах. Я наблюдал за их брачным поведением, строительством новых нор, охотой на насекомых и территориальными конфликтами. Именно эти бои при защите своей территории были самым захватывающим зрелищем. Целый ритуал с первоначальными «переговорами» с помощью различных движений хвоста, демонстрацией устрашающих поз и предварительным воинственным танцем завершался жесткой схваткой. Это один из моментов такой борьбы, в которой маленькие ящерицы выглядят как борцы на ринге».
«Это изображение, как замысловатый гобелен морской экосистемы, отражает взаимоотношения между анемоновой креветкой и мозаичной морской звездой. Культура и философия австралийских аборигенов «Время сновидений» напоминает нам о тонком балансе, который существует в великом гобелене нашего природного мира – эта древняя мудрость служит важным напоминанием о том, как сохранить то, что у нас есть. Чтобы сделать этот снимок, мне пришлось использовать стробоскоп, установленный под острым углом к объекту. Это дало возможность подчеркнуть глубину и красивую текстуру двух живых организмов».
«На этом изображении показано поперечное сечение пляжной травы (Ammophila Arenaria) толщиной 30 мкм, окрашенное аурамином О и сафранином и просматриваемое под флуоресцентным микроскопом (450 нм, синее возбуждение). Трава была взята из сада в Вене. Для достижения наилучших результатов мне пришлось нарезать образец как можно тоньше. Сначала я закрепил несколько стеблей в теплом жидком полиэтиленгликоле. Когда он остывает, он становится твердым, а встроенные стебли помещают в микротом и нарезают острым лезвием. Окрашивание и подготовка образца были очень сложными. Мне пришлось использовать самую маленькую кисть, чтобы манипулировать деталями размером менее 1 мм при различных окрашиваниях и химических растворах, прежде чем размещать стебли на предметном стекле. После этого сделать фотографию стало проще простого!»
«Зимой на многих затопленных водно-болотных угодьях Нидерландов можно кататься на коньках. Лед часто повреждается, откалываются куски. Однажды я обнаружил небольшой кусок льда, в который вмерз кусочек ветки, и выглядело это как настоящая доисторическая находка».
«Этот гриб высотой 1 мм (Didymiumquamulosum) был обнаружен в опавших листьях на лесной почве Бакингемшира в январе. Привлеченный тем, как мороз сформировал крону на вершине плодового тела, мне пришлось быть очень осторожным, чтобы не дышать на него. Во время предыдущей попытки с другим грибом мое дыхание растопило лед, когда я случайно подошел слишком близко».
«Эта фотография была сделана во время погружения в черную воду в Ромблоне, Филиппины. Блэкуотер-дайвинг — это вид подводного плавания, который происходит ночью в открытом океане, на глубине тысяч метров под лодкой. Дайверы спускаются по веревке, используя для ориентации лишь подводные фонари. Когда приливы и фазы луны правильные, существа из глубин мигрируют на мелководье. Эта вертикальная миграция является одним из самых замечательных природных явлений. Во время погружения я увидел что-то светящееся под прожектором на глубине 28 метров. Подплыв ближе, я обнаружил лавовую мурену, свернувшуюся в форме сердца. Мне очень повезло запечатлеть этот момент на свою камеру. Мурена оставалась на этой глубине менее 10 секунд, а затем уплыла вниз и исчезла в темноте».
«Я сделал этот снимок еще в апреле, когда начал работать макрофотографом. Всего через три месяца после того, как я получил камеру Olympus, я наткнулся на этого невероятного изопода в лесу за моим домом на прекрасном юге Австрии. Это изображение является результатом объединения 91 отдельного снимка с разными точками фокусировки».
«Я обнаружил поле, покрытое росянкой, небольшим плотоядным растением. Вокруг летало множество голубых бабочек с серебряными шипами, и иногда одна из них попадалась в росянку. Вместо того, чтобы фотографировать одну из этих бедных жертв, я предпочел другой подход. Я хотел запечатлеть невинную и манящую красоту растения, так, как ее могла бы видеть бабочка в свои последние минуты. Для этого я использовал винтажный объектив Pentacon, чтобы запечатлеть росянку в виде пары ресниц на соблазнительных глазах».
«Взгляд сквозь дрейфующие стебли кувшинок в мексиканском пресноводном сеноте на небо над головой».
«Эта фотография одуванчика, найденного на моей лужайке, была сделана с использованием объектива микроскопа Mitutoyo10x, адаптированного к камере с объективом 70–200 мм f/4 в качестве тубуса. Используя моторизованные макрорельсы, я сделал около 200 отдельных экспозиций, которые были объединены в Zerene Stacker для создания окончательного изображения. Я часто использую такую установку, чтобы «поковыряться» внутри одуванчиков. Использование рассеянного света из окна для освещения одуванчика сзади создает красивый контурный свет, улучшает контраст и заставляет одуванчик "сиять"».
«Найдя под бревном большой участок плодовых тел гриба-слизевика, я регулярно проверял их в течение нескольких дней, пока они не достигли той стадии, когда их можно было сфотографировать. Попробовав различные ракурсы и композиции, я выбрал эту идеально организованную небольшую группу и взял фокус-стек, чтобы сфокусировать их всех».
«Слон наслаждается пищей из цветов кувшинки, переправляясь через реку Чобе в Ботсване. Когда паводковые воды достигают реки Чобе (на всем протяжении от ее исходной точки в Анголе), водные пути преображаются, покрываясь волной цветов. В 2023 году я наблюдал одно из самых невероятных зрелищ такого цветения. Я могу только предположить, что сочетание раннего, поэтапного наводнения и больших объемов воды означало, что мы увидели пышный ковер из белых и фиолетовых цветов. Поскольку слоны и буйволы время от времени проходили в этом месте, я знал, что это всего лишь вопрос настойчивости. Однажды днем сочетание идеального освещения, густого участка цветов и охочего до цветочков слона составило идеальную комбинацию. Снимая с лодки и наклонившись над краем так, чтобы объектив почти касался реки, мне удалось получить низкую, интимную перспективу. Момент, который бывает раз в жизни!»
«Я фотографировал свадьбу на лесной поляне в живописных окрестностях Узсы, Венгрия. Свет в зале привлекал множество насекомых, которые отдыхали на окнах. В какой-то момент я увидел, как гости фотографируют что-то на свои телефоны рядом с одним из красных фонарей. Подойдя ближе, я заметил, что на окне расположилась японская дубовая павлиноглазка (Antheraea yamamai). Я подождал, пока все закончат фотографировать, и тогда настала моя очередь».
«Я наткнулся на эти опята в нашем лесу, когда взошло солнце и осветило лес золотистыми оттенками. Бонусом стал папоротник-орляк, который придавал картине удивительно теплую осеннюю атмосферу. Я сделал снимок с широкой диафрагмой, чтобы изолировать объект и максимально усилить эффект боке».
«Мне нравится расширять границы возможностей моей камеры и экспериментировать с новыми методами съемки обычных объектов. В мою коллекцию товаров для творчества входят многочисленные катушки цветных ниток из предыдущих проектов. Мне захотелось сфотографировать эту нить необычным образом, и пришла идея обернуть цветные пряди вокруг открытой рамки для фотографий. Я поместила кадр на вращающуюся платформу с электроприводом и перевела камеру в режим мультиэкспозиции. Я сделала 64 фотографии нити в 64 равноудаленных положениях, вращая платформу. Поскольку я не выполнила поворот на 360°, конструкция получилась асимметричной. Это кропотливый процесс, требующий терпения. Для этого изображения я использовала встроенную в камеру мультиэкспозицию из 64 кадров для вывода одного файла Raw».
«Я заметил десятки этих крошечных комариных яиц на поверхности бочки с водой, когда работал садовником. Яичные «плоты» не могли оставаться на месте достаточно долго, чтобы я мог их сфотографировать. Поэтому я осторожно выудил один из плотиков с помощью чайной ложки и поместил его в перевернутую бутылку, наполненную водой. В центре горлышка бутылки поместил камешек, а затем осторожно надвинул на него плот, чтобы он оставался неподвижным. После фотографирования все яйца вернулись в бочку с водой».
«Прошлым летом я провел несколько дней на острове Корфу. Однажды днем на территории отеля я заметил богомола, загорающего у бассейна. Я схватил свою камеру (которая всегда наготове) и сделал несколько фотографий этой необычной сцены».
«Поймать момент спаривания четырехпятнистых стрекоз (Libellula Quadrimaculata) особенно сложно, потому что они соединяются и спариваются в полете без какого-либо предупреждения и всего на несколько секунд. Момент, запечатленный на этой фотографии, наступает сразу после того, как самец закончил откладывать свою сперму на яйцеклетки самки, и они отключаются. Затем она попытается отложить икру в воду, а он будет парить рядом с ней, чтобы отогнать других самцов, которые тоже захотят с ней спариться».
«Во время карантина из-за Covid в Великобритании мы оказались надолго запертыми в своих домах. Чтобы сохранить творческий потенциал, я начал создавать крошечные произведения искусства, которые снимал, используя различное освещение и техники. Эта деталь была сделана с использованием черного пенопласта в качестве основы, на который я залил феррожидкость. Мощный магнит внизу создал узор. Затем с помощью пипетки добавлял розовую краску, прежде чем превратить снимок в черно-белый».
«Я изучал образ жизни древесных муравьев в Нидерландах по работе, когда заметил, что муравьи, защищающие очень большое муравьиное гнездо, похоже, стремились отпугнуть меня, распыляя в мою сторону кислоту. Это дало мне прекрасную возможность сфотографировать их в процессе боя».
«В первых числах мая я всегда возвращаюсь к небольшому каналу недалеко от Ижака в Венгрии, где в огромных количествах цветет водяная фиалка (Hottonia palustris). К сожалению, в этом году цветение задержалось, и под водой остались только листья. Я уже собирался идти домой, когда увидел, что над каналом упало дерево, и под его отражением хорошо были видны растения. Я нашел эту тему очень интересной и некоторое время играл с ней».
«Когда мы путешествовали по Эквадору, я знал, что будет возможность увидеть прыгающие палочки (Stiphra) в регионе Амазонки. Когда мы нашли первое из нескольких существ, я был вне себя от волнения. Я уже давно представлял себе этот кадр, и было невероятно иметь возможность воплотить его в жизнь. Лучший способ описать этих беспозвоночных — наполовину палочник, наполовину кузнечик! Когда они прыгают, то не отличаются особенной грациозностью, часто теряют равновесие и кувыркаются».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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