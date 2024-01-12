Победители конкурса Close-up Photographer of the Year 2023

Главный приз получил венгерский фотограф Чаба Дароци. Его поразительная черно-белая фотография летящего евразийского поползня была сделана камерой, спрятанной в дупле дерева. Дароци не только стал абсолютным победителем, но и выиграл ещё в трёх категориях: «Бабочки и стрекозы», «Животные» и «Интимные пейзажи».

В молодежном конкурсе победил 17-летний испанский фотограф Карлос Перес Наваль. Судей привлекла его фотография мавританского геккона, взбирающегося на стену.

Ниже вы найдете эти и еще несколько невероятных фотографий крупным планом, макро и микросъемок, а мы расскажем о наших любимых победителях и финалистах во всех 11 категориях.