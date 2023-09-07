Победители фотоконкурса reFocus Awards 2023

Премия reFocus Awards была учреждена лишь в прошлом году, однако уже зарекомендовала себя как потрясающая демонстрация талантов мировой фотографии. Она присуждается как профессиональным фотографам, так и любителям. Вот лучшие из лучших, по мнению жюри.
Титул Международного фотографа года получил тайский фотограф Джатенипат Кетпрадит — за потрясающую серию фотографий, на которых изображены «грязевые люди» племени асаро в Папуа-Новой Гвинее. Кетпрадит в течение года готовился к этой съёмке и три недели жил вместе с племенем, чтобы завоевать их доверие.
«Я хочу, чтобы люди, которые видят мои изображения, осознавали тот факт, что в отдаленных уголках мира живут племена, которые до сих пор сохраняют культуру своих предков, — говорит он. — Эти племена часто чувствуют, что их культура устарела и отстала. Поэтому я хотел сфотографировать их как можно элегантнее, чтобы они могли гордиться собой и своими прекрасными традициями».
В непрофессиональной категории «Международным открытием года» был назван фотограф из Анголы Жоау Коэльо. Его серия «Свобода наготы» — это художественный взгляд на радость лета и простоту детских игр.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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