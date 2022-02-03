Победители конкурса подводной фотографии Ocean Art 2021

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Представляем вашему вниманию потрясающие снимки с 10-го всемирного конкурса подводной фотографии Ocean Art. На конкурс были присланы тысячи работ из более 80 стран, и вот лучшие из лучших.
Детеныш зеленой морской черепахи всплывает на поверхность. Остров Херон, Австралия. Фотограф: Ханна Ле Леу
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Маленький сомик выплывает на поверхность пруда в Лейпциге, Германия. Фотограф: Энрико Шомоджи
Редкая красная рыба-лягушка, или морской черт, Сидней, Австралия. Фотограф: Сальваторе Гамбакурта
Самка Octopus tetricus (обыкновенный сиднейский осьминог) ухаживает за своим детенышем. Фотограф: Луиза Нотт
Фиш-Рок, скалистый остров у Саут-Уэст-Рокс в Новом Южном Уэльсе, Австралия, - место обитания находящейся под угрозой исчезновения серой акулы-няньки. Фото: Николя и Лена Реми
Маленькая рыба-ящерица, которая приняла проплывающий мимо окурок за рыбу. Фотограф: Стивен Ковач
Амфипод "божья коровка" на красном криноиде, остров Комодо, Индонезия. Фотограф: Сара Васенд
Великолепный портрет, сделанный в Замбоангуите, Восточный Негрос, Филиппины. Фотограф: Андрей Савин
Чтобы замаскироваться от хищников, молодые рыбы-треноги с помощью больших закругленных плавников имитируют медуз. Фотограф: Стивен Ковач
Голожаберный моллюск Chromodoris luterosa в период размножения. Фотограф: Вирджиния Салседо
«Я здесь главный»: подводная фотография тюленя, сделанная в Исла-Эспириту-Санто, Мексика. Фотограф: Дамир Зураб
Источник: — переведено специально для fishki.net
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