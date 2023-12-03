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«Игра была равна, играли два»: главный тренер сборной России и «Ростова» прокомментировал матч своей команды

«Игра была равна, играли два»: главный тренер сборной России и «Ростова» прокомментировал матч своей команды

Автор:
03 декабря 2023 20:37
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   РПЛ   ЦСКА   валерий карпин   команда   матч   ростов   снег   тренер   футбол   
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И заявил, что футболом это назвать нельзя.

Сегодня в России случился самый снежный день за последние 70 лет. Тем не менее, ни одного из намеченных матчей РПЛ не отменили. Хотя матч Зенит - Локомотив задержали на 30 минут, пока поле очищала снегоуборочная техника, а футболисты потом гонялись за оранжевым мячом.

Игрокам «Зенита» и «Локомотива» ещё повезло: неделю назад играли «Балтика» и «Спартак», им пришлось пинать по заснеженному полю мяч стандартной расцветки. Поэтому его было не сильно видно. Но всё равно, глава РПЛ Александр Алаев сегодня заявил, что запланированные матчи из-за погоды отменять не будут.

Так что ещё одна игра - между «ЦСКА» и «Ростовом» - состоялась. Она завершилась со счётом 0:2 в пользу ростовчан. Но их тренер и наставник сборной России Валерий Карпин всё равно остался матчем очень недоволен:

Понравилось вам? Это футбол? Ну всё, а чё вы тогда спрашиваете. Спрашивайте у того, кто решал. Надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду. Не знаю, кто принимал решение. Но спросите у него, что он вообще думает про российский футбол.

То, что мы сегодня видели, - убийство футбола. У нас и так в России с футболом не очень. А потом объясните иностранцам. Нравится им? Почему нельзя было перенести игру? Что мешает? Игра была равна, играли два… Я уже это говорил. Играли, у кого что получится и что отскочит.

Руководство РПЛ его всё-таки услышало и решило подумать о переносе нескольких игр на следующий год.

Источник:

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Метки: Видео   РПЛ   ЦСКА   валерий карпин   команда   матч   ростов   снег   тренер   футбол   
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9  комментариев
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1k
Александр 2 часа назад
Вот только 2-0 и в пользу ЦСКА
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3k
NiThR0 14 минут назад
Коротко о нашем футболе...
Ссылка youtu.be
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2k
Seryi_spb 24 минуты назад
А ведь когда-то играли по принципу "матч состоится в любую погоду", и без замен.
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20k
Bill 24 минуты назад
Конечно матч надо было перенести. В Дубай хотя бы.
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33k
Teodor Полчаса назад
Два говна, вишь ты... Да весь наш футбол - одно большое Г. А как подумаешь про ЗП этих "спортсменов", так материться хочется... Это в воюющей то стране, где люди с довольствием на несколько порядков ниже жизни на поле боя отдают... чтобы эти мажорики могли кожаный пузырь себе на потеху пинать.
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1k
max20 43 минуты назад
Вроде на зиму переходили чтобы в еврокубках играть. Теперь-то какой смысл?
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8k
Тудаблин 2 часа назад
Лета не хватило?
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2k
Pinhead 2 часа назад
Задрал он. Почему то обе команды были равны, но погодам только Ростову мешала, а ЦСКА видимо помогала. У него вечно так, все виноваты кругом, а он нет.
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