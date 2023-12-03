«Игра была равна, играли два»: главный тренер сборной России и «Ростова» прокомментировал матч своей команды

И заявил, что футболом это назвать нельзя.
Сегодня в России случился самый снежный день за последние 70 лет. Тем не менее, ни одного из намеченных матчей РПЛ не отменили. Хотя матч Зенит - Локомотив задержали на 30 минут, пока поле очищала снегоуборочная техника, а футболисты потом гонялись за оранжевым мячом.
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Игрокам «Зенита» и «Локомотива» ещё повезло: неделю назад играли «Балтика» и «Спартак», им пришлось пинать по заснеженному полю мяч стандартной расцветки. Поэтому его было не сильно видно. Но всё равно, глава РПЛ Александр Алаев сегодня заявил, что запланированные матчи из-за погоды отменять не будут.
Так что ещё одна игра - между «ЦСКА» и «Ростовом» - состоялась. Она завершилась со счётом 0:2 в пользу ростовчан. Но их тренер и наставник сборной России Валерий Карпин всё равно остался матчем очень недоволен:
Понравилось вам? Это футбол? Ну всё, а чё вы тогда спрашиваете. Спрашивайте у того, кто решал. Надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду. Не знаю, кто принимал решение. Но спросите у него, что он вообще думает про российский футбол.
То, что мы сегодня видели, - убийство футбола. У нас и так в России с футболом не очень. А потом объясните иностранцам. Нравится им? Почему нельзя было перенести игру? Что мешает? Игра была равна, играли два… Я уже это говорил. Играли, у кого что получится и что отскочит.
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Руководство РПЛ его всё-таки услышало и решило подумать о переносе нескольких игр на следующий год.
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