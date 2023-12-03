«Игра была равна, играли два»: главный тренер сборной России и «Ростова» прокомментировал матч своей команды

То, что мы сегодня видели, - убийство футбола. У нас и так в России с футболом не очень. А потом объясните иностранцам. Нравится им? Почему нельзя было перенести игру? Что мешает? Игра была равна, играли два… Я уже это говорил. Играли, у кого что получится и что отскочит.