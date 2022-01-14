"Ты депутата трогал?": в Сети появилось видео потасовки народного избранника из Ростова

Пьяный дебош ростовского депутата попал на видео и недавно был обнародован в Сети. На кадрах видно, как секьюрити выталкивают из заведения нетрезвого мужчину, который пытается задираться и провоцирует на драку.

Народный избранник, с трудом удерживаясь на ногах, выясняет отношения с охраной заведения, выкрикивая: «Ты депутата трогал?». Впрочем, на пьяного товарища никто не реагирует. Поняв это, дебошир немного остывает, но продолжает осыпать охранников нецензурной бранью.