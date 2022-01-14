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"Ты депутата трогал?": в Сети появилось видео потасовки народного избранника из Ростова

"Ты депутата трогал?": в Сети появилось видео потасовки народного избранника из Ростова (3 фото + 1 видео)

Автор:
14 января 2022 08:02
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Литвинов   видео   депутат   драка   исключили из партии   ресторан   ростов   
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В декабре депутат ростовской Гордумы Вадим Литвинов "засветился" в дебоше с охранниками ресторана "Магадан". Этот инцидент стоил ему членства в партии Однако Литвинов заявляет, что на драку его спровоцировали, а вообще он защищал честь любимой "Единой России".

Пьяный дебош ростовского депутата попал на видео и недавно был обнародован в Сети. На кадрах видно, как секьюрити выталкивают из заведения нетрезвого мужчину, который пытается задираться и провоцирует на драку.


Народный избранник, с трудом удерживаясь на ногах, выясняет отношения с охраной заведения, выкрикивая: «Ты депутата трогал?». Впрочем, на пьяного товарища никто не реагирует. Поняв это, дебошир немного остывает, но продолжает осыпать охранников нецензурной бранью.


Конфликт по словам самого Литвинова начался из-за критики партии "Единая Россия". Сам избранник считает, что полез в драку после слов о том, что он "блатует как депутат-единоросс". Просто оскорбился за честь партии. А охрана почему-то не прониклась его положением и вышвырнула из заведения как какого-то простолюдина.


После этого инцидента депутат погрузился в свой автомобиль и уехал. Однако охраня, видя, в каком тот был состоянии, сообщила полиции о нетрезвом водителе. Депутата остановили на пересечении Кировского и Большой Садовой. Правоохранители обнаружили в машине Литвинова ружье и травматический пистолет.



После этих выходок депутата исключили из партии, хотя он уверяет, что сам написал заявление о выходе из "ЕР". И вообще, дело против него сфабриковано. Во-первых, потому что в тот вечер он был трезв, во-вторых, за рулем сидел его водитель. А самого Литвинова давно уже лишили прав за многочисленные прегрешения (в том числе, за вождение в нетрезвом виде).


Впрочем, разбираться в хитросплетениях этой истории уже мало кому интересно. Если только у правоохранителей появятся к господину Литвинову какие-то вопросы. Больше жителей Ростовской области волнует вопрос, оставят ли депутатский мандат экс-партийцу или "уйдут"? Как считаете, уважаемые фишкяне?

Источник:

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Метки: Ynews   Литвинов   видео   депутат   драка   исключили из партии   ресторан   ростов   
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14  комментариев
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576
WORLD Час назад
Одним словом "Едрос"
партия мудаков, педофилов и педиков!
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120k
arek14 2 минуты назад
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420
Гиви Полчаса назад
Господи, как такие люди могут нам еще гоаорить как нам жить?
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5k
x3matic 40 минут назад
Типичная гнида и нахлебник.В России депутат уже само по себе оскорбление.Нет в России депутатов из рабочих профессий,одни какие то мрази,бизнесмены,барыги и прочие ублюдки.По этому лично для меня депутат, это где то на уровне собачьего говна.Облитого дорогим парфюмом.
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1k
Оксид Бетона 42 минуты назад
Да как они посмели! Ведь депутат - это ум! Это честь! Это совесть! единой россии...
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−1
Алексей Варенцов 44 минуты назад
"Ты депутата трогал?"

2 варианта
либо гаумно трогал
либо касту привилегированную
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−1
Алексей Варенцов 55 минут назад
в конце фильма Жмурки братки устроились в офисе напротив Кремля.
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metrolog Час назад
Как у нас говорят, если бы понты светились, то в Ростове были бы белые ночи
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10k
Linuksoid Час назад
Всегда удивляло, какого хрена местные шалопаи-депутаты кичатся своей депутатостью. Депутат - это федеральный, который в гос.думе сидит, а это местная шалупонь, не имеющая привилегий.
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385
Юденич Час назад
Раньше была братва а теперь депутатский корпус.
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