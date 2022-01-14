"Ты депутата трогал?": в Сети появилось видео потасовки народного избранника из Ростова

В декабре депутат ростовской Гордумы Вадим Литвинов "засветился" в дебоше с охранниками ресторана "Магадан". Этот инцидент стоил ему членства в партии Однако Литвинов заявляет, что на драку его спровоцировали, а вообще он защищал честь любимой "Единой России".
Пьяный дебош ростовского депутата попал на видео и недавно был обнародован в Сети. На кадрах видно, как секьюрити выталкивают из заведения нетрезвого мужчину, который пытается задираться и провоцирует на драку.
Народный избранник, с трудом удерживаясь на ногах, выясняет отношения с охраной заведения, выкрикивая: «Ты депутата трогал?». Впрочем, на пьяного товарища никто не реагирует. Поняв это, дебошир немного остывает, но продолжает осыпать охранников нецензурной бранью.
Конфликт по словам самого Литвинова начался из-за критики партии "Единая Россия". Сам избранник считает, что полез в драку после слов о том, что он "блатует как депутат-единоросс". Просто оскорбился за честь партии. А охрана почему-то не прониклась его положением и вышвырнула из заведения как какого-то простолюдина.
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После этого инцидента депутат погрузился в свой автомобиль и уехал. Однако охраня, видя, в каком тот был состоянии, сообщила полиции о нетрезвом водителе. Депутата остановили на пересечении Кировского и Большой Садовой. Правоохранители обнаружили в машине Литвинова ружье и травматический пистолет.
После этих выходок депутата исключили из партии, хотя он уверяет, что сам написал заявление о выходе из "ЕР". И вообще, дело против него сфабриковано. Во-первых, потому что в тот вечер он был трезв, во-вторых, за рулем сидел его водитель. А самого Литвинова давно уже лишили прав за многочисленные прегрешения (в том числе, за вождение в нетрезвом виде).
Впрочем, разбираться в хитросплетениях этой истории уже мало кому интересно. Если только у правоохранителей появятся к господину Литвинову какие-то вопросы. Больше жителей Ростовской области волнует вопрос, оставят ли депутатский мандат экс-партийцу или "уйдут"? Как считаете, уважаемые фишкяне?
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партия мудаков, педофилов и педиков!
2 варианта
либо гаумно трогал
либо касту привилегированную