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СМИ: ножовку для вскрытия решётки в ростовском СИЗО, террористы купили в изоляторе за 2,5 тысячи рублей

СМИ: ножовку для вскрытия решётки в ростовском СИЗО, террористы купили в изоляторе за 2,5 тысячи рублей

Автор:
19 июня 2024 17:11
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Ростов-на-дону   заложники   сизо   террористы   торговля   
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Силовики устанавливают всех фигурантов этой «торговли».

16 июня шестеро террористов захватили заложников в ростовском СИЗО. Через несколько часов их ликвидировали, а их пленников освободили. Впрочем, сообщают, что один преступник выжил - сейчас он в реанимации в тяжёлом состоянии.

Сразу же началось расследование: как террористы смогли всё это провернуть? Где взяли ножи, флаги и прочее? И сегодня в СМИ появилась информация, что преступники якобы купили их у работников изолятора. Те наладили торговлю с арестантами и тг-канал SHOT со ссылкой на источники даже приводит ценник на некоторые товары и услуги:

Сим-карта  от 1 тысячи рублей, телефон кнопочный - от 10 тысяч рублей, сенсорный - от 25 тысяч рублей, литр виски - 15 тысяч рублей, 0,5 литра водки - от 3 тысяч рублей, аренда телевизора - от 5 тысяч рублей.

Это всё будут проверять и устанавливать силовики - сейчас они работают с сотрудниками СИЗО. Предварительно, в нелегальной схеме участвовали работники отдела режима и безопасности.

Ну а затем компетентные органы могут проверить и другие СИЗО. Наверняка там тоже будет много интересного.

Напомним: утром 16 июня террористы выбрались из камеры, вышли во двор и захватили заложников. Одними из пленных были начальник оперативного управления ФСИН по Ростовской области подполковник Александр Богма и младший инспектор дежурной службы СИЗО.

Преступники требовали огнестрельное оружие и транспорт. С ними сначала вели переговоры, потом начался штурм. Пятеро террористов отправили на тот свет, шестого - в реанимацию.

Ну а следствие теперь будет разбираться, как преступники могли месяцами готовить этот теракт и оставаться незамеченными.

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Метки: Видео   Ростов-на-дону   заложники   сизо   террористы   торговля   
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18  комментариев
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761
Борис Колесниченко 57 минут назад
да везде такое. Сами же дали им ножовку, ножи, а потом в заложники их берут. Дебилы.
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707
2023 8 минут назад
А почему им разрешают отращивать свои козлячьи патлы? Стричь и брить налысо, не на курорте находятся, и робу всем -- мешки полосатые.
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717
Дмитрий Базурин 11 минут назад
Да, давно всем известно что в СИЗО, колониях и тюрьмах свой бизнес и купить можно все!
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15k
Григорий Бабкин 24 минуты назад
Про "оставшегося в живых" черножопого - высер хохлопи*доров. Чтобы либерастов расшевелить. Устроят сейчас истерику про "добили раненого" в больнице. При таких штурмах, когда напали на ментов, тем более чурки, живьём не берут. Негласное правило.
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15k
кот базилий Полчаса назад
Вооот , а говорили выломали, то что выломать невозможно. А кто продал ножовку?, а может и болгарку?
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43k
Сергей Полчаса назад
Как то довелось побывать в заброшенном лагере постройки 40-х годов, и там сохранился штрафной изолятор. Так там в камерах на окне было по 3 (три решётки) , а снаружи толстые стальные жалюзи чтоб свет не попадал и всё это снаружи ещё опутано колючей проволокой. А это кто так строил.
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8k
Евгений Д 50 минут назад
твари продажные.
Вот почему всякая мразь в правоохранительные органы прет (и не только во ФСИН)
монетизируют все сцуки (вот неплохо было б если эти чурки продавцам в задницу бы и вставили эту ножовку при своем бунте)
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4k
poбт Час назад
вот этот 3.14дор лысый из "заложников" и продавал
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5k
Василий Афиногенов 2 часа назад
зверьё!
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12k
BarOb 2 часа назад
Совсем не удивляет. Непонятно зачем там вообще разрешают деньги
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21k
Алексей 2 часа назад
ФНС срочно должна заняться этим вопросом, что то мне подсказывает что НДС и налог на прибыль ФСИН не платил за эти операции
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August
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