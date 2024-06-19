СМИ: ножовку для вскрытия решётки в ростовском СИЗО, террористы купили в изоляторе за 2,5 тысячи рублей

Силовики устанавливают всех фигурантов этой «торговли».
Сразу же началось расследование: как террористы смогли всё это провернуть? Где взяли ножи, флаги и прочее? И сегодня в СМИ появилась информация, что преступники якобы купили их у работников изолятора. Те наладили торговлю с арестантами и тг-канал SHOT со ссылкой на источники даже приводит ценник на некоторые товары и услуги:
Сим-карта от 1 тысячи рублей, телефон кнопочный - от 10 тысяч рублей, сенсорный - от 25 тысяч рублей, литр виски - 15 тысяч рублей, 0,5 литра водки - от 3 тысяч рублей, аренда телевизора - от 5 тысяч рублей.
Это всё будут проверять и устанавливать силовики - сейчас они работают с сотрудниками СИЗО. Предварительно, в нелегальной схеме участвовали работники отдела режима и безопасности.
Ну а затем компетентные органы могут проверить и другие СИЗО. Наверняка там тоже будет много интересного.
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Напомним: утром 16 июня террористы выбрались из камеры, вышли во двор и захватили заложников. Одними из пленных были начальник оперативного управления ФСИН по Ростовской области подполковник Александр Богма и младший инспектор дежурной службы СИЗО.
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Преступники требовали огнестрельное оружие и транспорт. С ними сначала вели переговоры, потом начался штурм. Пятеро террористов отправили на тот свет, шестого - в реанимацию.
Ну а следствие теперь будет разбираться, как преступники могли месяцами готовить этот теракт и оставаться незамеченными.
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Вот почему всякая мразь в правоохранительные органы прет (и не только во ФСИН)
монетизируют все сцуки (вот неплохо было б если эти чурки продавцам в задницу бы и вставили эту ножовку при своем бунте)