СМИ: ножовку для вскрытия решётки в ростовском СИЗО, террористы купили в изоляторе за 2,5 тысячи рублей

Сразу же началось расследование: как террористы смогли всё это провернуть? Где взяли ножи, флаги и прочее? И сегодня в СМИ появилась информация, что преступники якобы купили их у работников изолятора. Те наладили торговлю с арестантами и тг-канал SHOT со ссылкой на источники даже приводит ценник на некоторые товары и услуги:

Сим-карта от 1 тысячи рублей, телефон кнопочный - от 10 тысяч рублей, сенсорный - от 25 тысяч рублей, литр виски - 15 тысяч рублей, 0,5 литра водки - от 3 тысяч рублей, аренда телевизора - от 5 тысяч рублей.

Это всё будут проверять и устанавливать силовики - сейчас они работают с сотрудниками СИЗО. Предварительно, в нелегальной схеме участвовали работники отдела режима и безопасности.

Ну а затем компетентные органы могут проверить и другие СИЗО. Наверняка там тоже будет много интересного.