Снежный апокалипсис: трасса М-4 «Дон» встала в пробке, введён режим ЧС

Неожиданное тепло в Ростовской области сменилось резким похолоданием. Вчера, 30 марта регион накрыло снегом, и его было так много, что начался настоящий апокалипсис. По словам губернатора региона Василия Голубева, в Шахтах и четырёх районах области из-за сложившейся обстановки уже объявлен режим ЧС.

Первыми прелести непогоды ощутили автомобилисты. Движение на трассе М-4 начало замедляться, а к обеду четверга, 30 марта, и вовсе застопорилось. Сотни машин оказались в ловушке.