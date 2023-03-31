Снежный апокалипсис: трасса М-4 «Дон» встала в пробке, введён режим ЧС

Из-за сильного снегопада Ростовская область оказалась в настоящем плену стихии. Заблокированы трассы, автомобилисты находятся в пробке почти сутки. В магазинах и на заправках — очереди, и люди не знают, какие сюрпризы им ещё преподнесёт погода.
Неожиданное тепло в Ростовской области сменилось резким похолоданием. Вчера, 30 марта регион накрыло снегом, и его было так много, что начался настоящий апокалипсис. По словам губернатора региона Василия Голубева, в Шахтах и четырёх районах области из-за сложившейся обстановки уже объявлен режим ЧС.
Первыми прелести непогоды ощутили автомобилисты. Движение на трассе М-4 начало замедляться, а к обеду четверга, 30 марта, и вовсе застопорилось. Сотни машин оказались в ловушке.
С 20.00 автодор перекрыл движение по трассе на участке с 907-го по 983-й километр, а на помощь к автомобилистам, застрявшим в снежном плену, были отправлены экипажи аварийных комиссаров.
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Однако сообщение об этом настроение подняло не всем. Люди в чатах жалуются на свою участь и нерасторопность губернатора области.
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Среди застрявших на трассе и те, кто понадеялся, что успеют доехать до нужного места, несмотря на прогнозы погоды, и те, для кого поездка была вынужденной.
Виктория выехала с детьми и мужем из Калитвы в Ростов. Семья надеялась, что доедет до метели, но застряла на дороге. Бензина нет, а до ближайшей заправки идти несколько километров.
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Чтобы разгрузить трассу, на трёх участках М-4 срезали отбойники. Водителей фур просят по возможности освободить дорогу для расчистки. МЧС призывает водителей объединяться для экономии топлива.
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Вот так, с трудом, вытягивают фуры на 950 километре трассы М-4.
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По последним данным, на трассе развёрнуто 8 мобильных пунктов для обогрева и питания и 7 пунктов временного размещения, в которых эвакуировали детей. Затор из машин сокращен до 39 км (на 3.00 31 марта).
Но люди ждут помощи не только на трассе М-4. Об обстановке на дороге "Гуково-Новошахтинск" - из видео застрявшего автомобилиста.
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Между тем, в чатах и местных пабликах развернулась бурная дискуссия на тему: почему люди не слушают предупреждений МЧС и отправляются в дорогу в непогоду.
Между тем, синоптики прогнозируют снегопадв регионе еще и сегодня, 31 марта, до полудня. В ГИБДД призвали не выезжать на дороги и не создавать для спасателей дополнительных сложностей.
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найти бы того ч(м)удака из-за кого пробка и... права отобрать на... совсем
Москва, гололед на подъёме на МКАДе. Справа стоят фуры, которые не могут подняться в подъем. И так, и этак. Слева плетутся легковые, которые легко подъем продлевают. И тут появляется он. [мат] Вася на длинномере, который умнее всех и начинает слева пытаться преодолеть. Итог-веськад заблокирован фурами, которые не смогли, многокилометровая пробка, в которой стоят все включая пожарников, скорые, ментов, обычных людей и дальнобоев.
В данной пробке в ростове точно такие же стоят. Легковую достать гораздо проще 30-ти тонного поезда. Тот же джип с лопатой наверняка тоннельяик бы прокапал да и легковые таскал бы. Так нет, фуры все перекрывают. Нахрена вы это делаете? Ни себе ни людям?