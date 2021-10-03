Ассенизатор устроил шоу с канализационным люком на дороге

Водитель же ни чуть не смутившись, машину не остановил, а продолжил движение, но уже гораздо медленнее и с включённой аварийкой. Канализационный коллектор на улице Щаденко так и остался открытым, поджидая неосторожных и невнимательных водителей.

Последствия таких скачек придется устранять дорожным и коммунальным службам.