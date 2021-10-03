FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 3296 постов • 1085 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Ассенизатор устроил шоу с канализационным люком на дороге

Ассенизатор устроил шоу с канализационным люком на дороге (2 фото + 1 видео)

Автор:
03 октября 2021 12:39
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Юмор   ассенизатор   видео   дорога   люк   ростов   
1233
2
1
Не зря говорят: «Тише едешь, дальше будешь!»

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Юмор   ассенизатор   видео   дорога   люк   ростов   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
閃光 42 минуты назад
Горе люковое.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
3k
Виктор 10 минут назад
Люк, я твой отец )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Авакум Полчаса назад
"Забавный случай произошёл на днях в городе Каменск-Шахтинский"
Афтар, ты ничего не перепутал? Этот случай кажется тебе забавным?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
americos 43 минуты назад
Новейшая сколковская разработка. Говно взбалтывается для достижения однородной консинстенции уже то дороге к потребителю. Широчайшая сфера применения от заливки мозгов через ТВ и Интернет до удобрений на полях.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
155
Сергей Час назад
А вы пробывали что то достать из колёсной пары?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
The Dude Час назад
Зря автор видео смеётся.
Просто груз срочный. Надо доставить любой ценой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Александр Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Батончик с маком Час назад
Ну а хули поделаешь, надо торопиться, а то говно прокиснет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Не разговаривайте с неизвестными: эксперимент, который вызывает шок Не разговаривайте с неизвестными: эксперимент, который вызывает шок Можно без удочки: как выглядит обычная рыбалка в Белоруссии Можно без удочки: как выглядит обычная рыбалка в Белоруссии Малыш выбежал во время матча на поле и угодил на видео Малыш выбежал во время матча на поле и угодил на видео Жители Оренбурга самостоятельно отремонтировали аварийный участок дороги Жители Оренбурга самостоятельно отремонтировали аварийный участок дороги Израильские спортсмены сломали знаменитую антисекс-кровать в Токио Израильские спортсмены сломали знаменитую антисекс-кровать в Токио Севастопольский чиновник назвал городскую брусчатку «полным говном» Севастопольский чиновник назвал городскую брусчатку «полным говном»
Dixi_Mole

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

117122



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Задержанный таджикский пранкер попросил депортации
2
275
Задержанный таджикский пранкер попросил депортации
Как скульптор из далекого бурятского села стал известен на весь мир
1
21
Как скульптор из далекого бурятского села стал известен на весь мир
Набирающие популярность в сообществах
Как научиться учиться: мощная технология обучения любым навыкам + 20 практических советов
3
7
Как научиться учиться: мощная технология обучения любым навыкам + 20 практических советов
Делать или не делать: вопросы к вакцине
1
147
Делать или не делать: вопросы к вакцине
Три мощных пылесоса, способных решить шерстяную проблему
Три мощных пылесоса, способных решить шерстяную проблему
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рассказы путешественника и следопыта
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#СССР#картинки#Разное#сарказм#книга#кино#актер#комментарии
#интересно#факты#подборка#чтение#Россия#прикольные#страна#природа#автомобили#кулинария
#история#люди#фотографии#что почитать#новости#интересное#еда#красота#животные#мигранты

На что жалуетесь?

Вернуться