Ассенизатор устроил шоу с канализационным люком на дороге

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Не зря говорят: «Тише едешь, дальше будешь!»
Забавный случай произошёл на днях в городе Каменск-Шахтинский, Ростовской области. Торопливый водитель вакуумной машины решил быстренько добраться до нужного места, но крышка от канализационного коллектора была против. Во время манёвра одно колесо автомобиля, сломав опорные точки люка, приподняло крышку и она застряла между колёсной парой.
Водитель же ни чуть не смутившись, машину не остановил, а продолжил движение, но уже гораздо медленнее и с включённой аварийкой. Канализационный коллектор на улице Щаденко так и остался открытым, поджидая неосторожных и невнимательных водителей.
Последствия таких скачек придется устранять дорожным и коммунальным службам.
Последствия таких скачек придется устранять дорожным и коммунальным службам.
Взболтать, но не смешивать.
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