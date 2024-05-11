«Я успела, я всё засняла»: в Азове продавщица блинов напала на девочек-подростков

Как выяснилось, подростки гуляли после торжественного мероприятия по городу, проголодались и решили подкрепиться. Они сделали заказы, оплатили, но поесть им не пришлось. Между несовершеннолетними и продавщицей блинов произошла «разборка».

Видео самой потасовки и дальнейшей перепалки уже со взрослыми было опубликовано в местных пабликах. На кадрах видно, как женщина сначала оттолкнула одну девочку, затем вторую, та упала на асфальт и разлила горячий чай, получила травмы и ссадины. Вокруг истерика, подростки «разговаривают» на мате. «Я успела, я все засняла», – кричит одна из девчонок.