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«Я успела, я всё засняла»: в Азове продавщица блинов напала на девочек-подростков

«Я успела, я всё засняла»: в Азове продавщица блинов напала на девочек-подростков

Автор:
11 мая 2024 13:56
Метки: Видео   блины   драка   конфликт   продавщица   ростов   школьницы   
2255
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В Азове Ростовской области сотрудница сети блинных «Вкуснолюбов» устроила разборки с несовершеннолетними девочками. Они 9 мая пришли к палатке на улице Мира, чтобы заказать порцию блинов каждой и чай. Но насладиться вкусностями не удалось, праздник был испорчен, все оказались в полиции.


Как выяснилось, подростки гуляли после торжественного мероприятия по городу, проголодались и решили подкрепиться. Они сделали заказы, оплатили, но поесть им не пришлось. Между несовершеннолетними и продавщицей блинов произошла «разборка».


Видео самой потасовки и дальнейшей перепалки уже со взрослыми было опубликовано в местных пабликах. На кадрах видно, как женщина сначала оттолкнула одну девочку, затем вторую, та упала на асфальт и разлила горячий чай, получила травмы и ссадины. Вокруг истерика, подростки «разговаривают» на мате. «Я успела, я все засняла», – кричит одна из девчонок.

К палатке подошли взрослые, женщина потребовала продавца пояснить: «Вы почему на ребенка поднимаете руку?». Вместо ответа продавец выдала чей-то заказ и закрыла окошко. После этого уже вмешался и отец одной из девочек по имени Сережа, на нервяке разбил окно.


Девочки наперебой рассказывали взрослым, что они оплатили заказ, но продавщица перепутала, выдала не тот и якобы вместо замены, стала «хамить», а потом «выскочила» из палатки и накинулась на них.


В итоге в полицию позвонили и продавщица, и девочки. Теперь в ситуации будут разбираться правоохранительные органы.

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Метки: Видео   блины   драка   конфликт   продавщица   ростов   школьницы   
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14  комментариев
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60k
alertol 2 часа назад
Хотелось бы посмотреть камеры заведения, от начала и до конца. Снимать на телефон могли только с удобного момента, а начало конфликта просто упустить. Да и выслушать обе стороны тоже стоит, у каждого своя правда...
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161
ДокторКто 48 минут назад
балаган какой то
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244
truba2201 53 минуты назад
Зная современных деток, диван пока оставлю на месте.
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40k
russger Час назад
Одна говорит, было так вот. Другая говорит было совсем не так.

Очень интересно, но нихрена не понятно (с)
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12k
Дмитрий Час назад
Операторская работа -оценка ноль! Что касается прочитанного! Угадайте с одной фразы на чьей стороне аффтор?
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41k
АнтонПолднев 2 часа назад
Твою ж-то дивизию. Мне достаточно лет. Но чтобы в мою молодость малолетки изъяснялись как бомжи? Да и бомжи так не выражаются. Кто воспитывает это поколение?
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4k
Шилов 2 часа назад
Какие все нервные стали. Уже пора какой-то газ распылять что-ли, или в обязательном порядке успокоительное пить.
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35k
Юр21 2 часа назад
Автор, ты зачем сюда это говнище тащишь? На что надеешься? На сочувствие к какой из сторон? К папе "на нервах"? К девочкам-незабудочкам разговаривающим матом? К дурной продавщице? Тут красивы все, приблатнённый папа дурак "на нервах", скандальная продавщица, или обуревшие в корягу мокрощелки, на их блатном языке, "попутавшие берега".
Где мы вообще живём? "На зоне", если судить по лексикону и повадкам? Полиция должна независимо от того кто затеял конфликт оштрафовать "девочек-конфеточек" за мат в общественном месте.
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Parizhanka
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 1841 пост (1798 в горячем)

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