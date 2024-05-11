«Я успела, я всё засняла»: в Азове продавщица блинов напала на девочек-подростков

В Азове Ростовской области сотрудница сети блинных «Вкуснолюбов» устроила разборки с несовершеннолетними девочками. Они 9 мая пришли к палатке на улице Мира, чтобы заказать порцию блинов каждой и чай. Но насладиться вкусностями не удалось, праздник был испорчен, все оказались в полиции.
Как выяснилось, подростки гуляли после торжественного мероприятия по городу, проголодались и решили подкрепиться. Они сделали заказы, оплатили, но поесть им не пришлось. Между несовершеннолетними и продавщицей блинов произошла «разборка».
Видео самой потасовки и дальнейшей перепалки уже со взрослыми было опубликовано в местных пабликах. На кадрах видно, как женщина сначала оттолкнула одну девочку, затем вторую, та упала на асфальт и разлила горячий чай, получила травмы и ссадины. Вокруг истерика, подростки «разговаривают» на мате. «Я успела, я все засняла», – кричит одна из девчонок.
К палатке подошли взрослые, женщина потребовала продавца пояснить: «Вы почему на ребенка поднимаете руку?». Вместо ответа продавец выдала чей-то заказ и закрыла окошко. После этого уже вмешался и отец одной из девочек по имени Сережа, на нервяке разбил окно.
Девочки наперебой рассказывали взрослым, что они оплатили заказ, но продавщица перепутала, выдала не тот и якобы вместо замены, стала «хамить», а потом «выскочила» из палатки и накинулась на них.
В итоге в полицию позвонили и продавщица, и девочки. Теперь в ситуации будут разбираться правоохранительные органы.
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Очень интересно, но нихрена не понятно (с)
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Где мы вообще живём? "На зоне", если судить по лексикону и повадкам? Полиция должна независимо от того кто затеял конфликт оштрафовать "девочек-конфеточек" за мат в общественном месте.