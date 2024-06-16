В Ростове-на-Дону шестеро обвиняемых взяли в заложники сотрудников СИЗО

Шестеро содержащихся в СИЗО №1 выбили решётку в своей камере и проникли в дежурную часть, где захватили двух сотрудников регионального управления ФСИН и завладели их оружием. Известно, что как минимум трое из них проходят по "террористическим" статьям за причастность к ИГИЛ*.