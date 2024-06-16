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В Ростове-на-Дону шестеро обвиняемых взяли в заложники сотрудников СИЗО

В Ростове-на-Дону шестеро обвиняемых взяли в заложники сотрудников СИЗО

Автор:
16 июня 2024 10:04
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Оружие   Ростов-на-дону   ФСИЕ   заложники   сизо   террористы   
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Преступники требуют оружие и возможность уехать из города.

Шестеро содержащихся в СИЗО №1 выбили решётку в своей камере и проникли в дежурную часть, где захватили двух сотрудников регионального управления ФСИН и завладели их оружием. Известно, что как минимум трое из них проходят по "террористическим" статьям за причастность к ИГИЛ*.

Сейчас центр Ростова перекрыт. К СИЗО стягиваются сотрудники силовых ведомств. По данным ФСИН, ситуация контролируемая — ведутся переговоры по освобождению заложников. Террористы уже выдвинули свои требования. Им нужна машина, оружие и возможность беспрепятственно выехать из города. После выполнения этих условий обещают освободить заложников.

Личности пятерых захватчиков ростовского СИЗО уже установлены. Это Сайпудинов М.Ш (статья 161 ч.2 пункт а.г , 162 УК РФ), Цицкиев А.М (ч.2 статьи 205 УК РФ), Камнеев Д.В (ч.2 статьи 288.2 УК РФ), Гиреев Т.М (ч.2 статьи 205.5 УК РФ) и Акиев Ш.А (ч.2 статьи 205.5 УК РФ).

Отмечается, что трое преступников (Шамиль Акиев, Тамерлан Гиреев и Азамат Цицкиев) планировали взорвать здание Верховного суда в Карачаево-Черкессии в 2023 году. Теракт удалось предотвратить. При задержании сотрудники ФСБ изъяли у них компоненты для бомбы, автомат и два пистолета ПМ.

Отмечается, что террористы блокированы на небольшой территории изолятора. Передвигаться по зданию они не могут — в оружейку изолятора им не проникнуть. Спецподразделения на месте и готовы брать террористов силой. Однако пока захватчиков пытаются уговорить сложить оружие и освободить заложников.


*—террористическая организация, запрещена в России.

Источник:

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Метки: Видео   Оружие   Ростов-на-дону   ФСИЕ   заложники   сизо   террористы   
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20  комментариев
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10k
Alex 48 минут назад
Начальников СИЗО надо вы**бать по полной. Откуда у этих поганых свиней ножи и повязки? И почему эти мрази с бородами?
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1k
АНДРЕЙ 3 минуты назад
Выбили решётку ???она ,что из навоза слеплена была? сотрудники не слышали как ломают??
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72k
Пётровыч 4 минуты назад
Пара снайперов быстро решит эту проблему.
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2k
pka2004 5 минут назад
Почему они находились в одной камере? Почему все волосатые, на забритые наголо? Начопер олень, видимо.
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25k
MrGod 9 минут назад
Мы многонациональная страна, по почему то говнище от муслимов всегда на нас льётся и ни как не наоборот.
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99k
Доктор Джонс 11 минут назад
Пишут, что трое зачинщиков уже получили по 18 и 18,5 лет.
Какого хрена их держали в СИЗО, они должны были уже на зоне чалиться...
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2k
Тимур 22 минуты назад
Очередное доказательство того, что договариваться с чурками нет никакого смысла.
Всё! Это не переделываемые люди.
Они даже сами не знают за что воюют, какова цель.
Они ни хрена не умеют делать, кроме, как шить ковры и создавать ножи.
Мы для них "неверные", только используют оружие "неверных", пытается жить в городах "неверных", ездить на машинах созданные "неверными", пользуются телефонами, компьютерами "неверных", и пытаются устраивать свои порядки, как дома.
Им лишь бы кому-нибудь голову отрезать, и надеть на всех женщин хиджаб.
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4k
Вольдемар 24 минуты назад
протрясти всю родню и друзей, поднять всё, вплоть до неоплаченных штрафов за превышение скорости 20 летней давности и дальше по совокупности...

чтоб каждая мразь тупая понимала, что после определённой черты НА СОВЕРШЕННО ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ будет выипано всё их окружение
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4k
Вольдемар Полчаса назад
выехать они могут только в свиных шкурах и только в сторону ядра Земли метра на 3
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10k
Trenzel2003 Полчаса назад
Снайперов и к проатцам уродов!!!
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19k
ron Полчаса назад
Шамиль Акиев, Тамерлан Гиреев и Азамат Цицкиев
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19k
ron Полчаса назад
Еще одно доказательство, что по статье "терроризм" наказанием может и должна быть только смертная казнь.
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129k
Аааа 47 минут назад
Ппц халатность.

Надеюсь, как заложников освободят, какждому из этих черножопых уши отрежут
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99k
Доктор Джонс 50 минут назад
Я не понимаю 2 вещи:
- На что они рассчитывают, подписав себе смертный приговор;
- Почему он сидят в СИЗО небритые и не подстриженные под ноль?
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337
Влад Alex 14 минут назад
Даже в советские годы зэки изготовляли и ножи и заточки и даже пистолеты. А сейчас за деньги передадут что угодно,от телефона до автомата..
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Burzum
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