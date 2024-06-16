В Ростове-на-Дону шестеро обвиняемых взяли в заложники сотрудников СИЗО

Преступники требуют оружие и возможность уехать из города.
Шестеро содержащихся в СИЗО №1 выбили решётку в своей камере и проникли в дежурную часть, где захватили двух сотрудников регионального управления ФСИН и завладели их оружием. Известно, что как минимум трое из них проходят по "террористическим" статьям за причастность к ИГИЛ*.
Источник:
Сейчас центр Ростова перекрыт. К СИЗО стягиваются сотрудники силовых ведомств. По данным ФСИН, ситуация контролируемая — ведутся переговоры по освобождению заложников. Террористы уже выдвинули свои требования. Им нужна машина, оружие и возможность беспрепятственно выехать из города. После выполнения этих условий обещают освободить заложников.
Источник:
Источник:
Личности пятерых захватчиков ростовского СИЗО уже установлены. Это Сайпудинов М.Ш (статья 161 ч.2 пункт а.г , 162 УК РФ), Цицкиев А.М (ч.2 статьи 205 УК РФ), Камнеев Д.В (ч.2 статьи 288.2 УК РФ), Гиреев Т.М (ч.2 статьи 205.5 УК РФ) и Акиев Ш.А (ч.2 статьи 205.5 УК РФ).
Отмечается, что трое преступников (Шамиль Акиев, Тамерлан Гиреев и Азамат Цицкиев) планировали взорвать здание Верховного суда в Карачаево-Черкессии в 2023 году. Теракт удалось предотвратить. При задержании сотрудники ФСБ изъяли у них компоненты для бомбы, автомат и два пистолета ПМ.
Источник:
Отмечается, что террористы блокированы на небольшой территории изолятора. Передвигаться по зданию они не могут — в оружейку изолятора им не проникнуть. Спецподразделения на месте и готовы брать террористов силой. Однако пока захватчиков пытаются уговорить сложить оружие и освободить заложников.
Источник:
*—террористическая организация, запрещена в России.
Источник:
- В Тюмени злоумышленник захватил в заложники продавца круглосуточного супермаркета
- "Я сделаю то, что должен": в Нижневартовске сотрудник мэрии взял в заложники ребёнка и начал стрелять
- Живой щит: грабители в Бразилии привязали заложников к капотам машин для защиты от полиции
- Хаос в Эквадоре. Картели объявили войну полиции
- Возвращение 90-х: в Калмыкии похищенного московского бизнесмена подвергли пыткам
Какого хрена их держали в СИЗО, они должны были уже на зоне чалиться...
Всё! Это не переделываемые люди.
Они даже сами не знают за что воюют, какова цель.
Они ни хрена не умеют делать, кроме, как шить ковры и создавать ножи.
Мы для них "неверные", только используют оружие "неверных", пытается жить в городах "неверных", ездить на машинах созданные "неверными", пользуются телефонами, компьютерами "неверных", и пытаются устраивать свои порядки, как дома.
Им лишь бы кому-нибудь голову отрезать, и надеть на всех женщин хиджаб.
чтоб каждая мразь тупая понимала, что после определённой черты НА СОВЕРШЕННО ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ будет выипано всё их окружение
На пару лет с ежедневными пытками, а потом да.. можно и расстрел. На терроризм жестко надо отвечать.
Надеюсь, как заложников освободят, какждому из этих черножопых уши отрежут
- На что они рассчитывают, подписав себе смертный приговор;
- Почему он сидят в СИЗО небритые и не подстриженные под ноль?
Но их могли и перебросить, вариантов много...