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В Дагестане застрелили бойца ММА Мутаева

В Дагестане застрелили бойца ММА Мутаева

Автор:
01 февраля 2024 09:15
Сообщество : Криминал
Метки: Ynews   Видео   Дагестан   Махачкала   Мутаев   выстрелы   месть   мма   полиция   убийство   
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Магомедрасул Мутаев был учеником отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. В бойца выпустили 8 пуль - молодой спортсмен умер в машине скорой помощи.

Вчера, 31 января в Махачкале выстрелами из огнестрельного оружия был убит смешанных единоборств промоушена Fight Nights Магомедрасул Мутаев.


Преступник подошёл к Мутаеву со спины, когда тот находился близ подъезда многоквартирного дома. Он сразу начал стрелять, а после расправы убежал.


В Махачкале был введён план "Перехват".

И хотя в официальных СМИ Дагестана имя убитого раскрывать не стали, промоутерская компания AMC Fight Nights опубликовала сообщение о смерти Мутаева в "ВКонтакте", назвав случившееся ужасной трагедией.


Известно, что некоторое время назад Мутаева уже пытались убить - летом на бойца было совершено покушение. Однако он якобы стал стрелять в ответ, и нападавший убежал, не успев совершить расправу.



В неофициальных СМИ распространяется информация, что убийство могло быть совершено по мотивам мести. Якобы Мутаев оскорбил молодого парня - и тот задумал наказать обидчика. Однако эти сведения не подтверждены .


Также правоохранители не раскрывают личности подозреваемого, поиском которого занимаются в настоящее время, но в ряде СМИ говорят о 18-летнем Надырхане Кадырханове.


По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105, ч. 2 ст. 222 УК РФ. Следствие продолжается.




Магомедрасул Мутаев занимался в школе отца Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа. Ему был 21 год.

Источник:

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Метки: Ynews   Видео   Дагестан   Махачкала   Мутаев   выстрелы   месть   мма   полиция   убийство   
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19  комментариев
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147
ruslan d Час назад
не останавливайтесь ...
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2k
Igor Grishaev 11 минут назад
Странно, что полиция этим занялась.
Кровная месть-и дело закрыто..
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4k
SmartCat101 11 минут назад
и что характерно: с пистолетом и напал со спины !!!!
вот в этом они все!!! овцеёбы недоразвитые
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835
бдятел 12 минут назад
Ну вот!
Опять нет повода не выпить! (=
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1k
MrAnderson 13 минут назад
Я не понимаю почему такой ажиотаж вокруг него , аж по телеку показали . Пздц событие мирового масштаба . Типа никогда у них там такого не было . Ну убили какого-то бойца ну и чего .
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4k
Василий Афиногенов 15 минут назад
зоопарк
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38k
Александр 20 минут назад
В мире животных...
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7k
Alex 20 минут назад
Судя по всему, сам нарвался. Думал, что круче него только яйца.
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6k
livaneth 23 минуты назад
Если один дагестанский бандит убивает другого дагестанского бандита, становится на одного бандита меньше. Если потом друзья убитого ловят и карают убийцу, становится ещё на одного бандита меньше.
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6k
Alexander Полчаса назад
Судя по фактам и фоткам мудила получил по заслугам.
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35k
БамбарбияКиргуду Полчаса назад
Дикий восток,блиа.
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24k
сеньор Леонсио Полчаса назад
Что и требовалось доказать! Пулевая стрельба рулит, доказано 90-ми!
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4k
Илья 42 минуты назад
Джигит без оружия не джигит
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4k
Илья 57 минут назад
Джигит!
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5k
Денис Час назад
Короткоствол же запрещён.
Летом "в него стреляли, он отстреливался", но видно что он стрелял в спину убегающему неудачливому стрелку.
Щас его застрелили.
Итого минимум 3 ствола около него за полгода крутилось.
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