В Дагестане застрелили бойца ММА Мутаева

Магомедрасул Мутаев был учеником отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. В бойца выпустили 8 пуль - молодой спортсмен умер в машине скорой помощи.
Вчера, 31 января в Махачкале выстрелами из огнестрельного оружия был убит смешанных единоборств промоушена Fight Nights Магомедрасул Мутаев.
Преступник подошёл к Мутаеву со спины, когда тот находился близ подъезда многоквартирного дома. Он сразу начал стрелять, а после расправы убежал.
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В Махачкале был введён план "Перехват".
И хотя в официальных СМИ Дагестана имя убитого раскрывать не стали, промоутерская компания AMC Fight Nights опубликовала сообщение о смерти Мутаева в "ВКонтакте", назвав случившееся ужасной трагедией.
Известно, что некоторое время назад Мутаева уже пытались убить - летом на бойца было совершено покушение. Однако он якобы стал стрелять в ответ, и нападавший убежал, не успев совершить расправу.
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В неофициальных СМИ распространяется информация, что убийство могло быть совершено по мотивам мести. Якобы Мутаев оскорбил молодого парня - и тот задумал наказать обидчика. Однако эти сведения не подтверждены .
Также правоохранители не раскрывают личности подозреваемого, поиском которого занимаются в настоящее время, но в ряде СМИ говорят о 18-летнем Надырхане Кадырханове.
По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105, ч. 2 ст. 222 УК РФ. Следствие продолжается.
Магомедрасул Мутаев занимался в школе отца Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа. Ему был 21 год.
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Кровная месть-и дело закрыто..
вот в этом они все!!! овцеёбы недоразвитые
Опять нет повода не выпить! (=
Летом "в него стреляли, он отстреливался", но видно что он стрелял в спину убегающему неудачливому стрелку.
Щас его застрелили.
Итого минимум 3 ствола около него за полгода крутилось.