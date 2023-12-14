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Жители Махачкалы перекрыли дороги из-за проблем с электричеством

Жители Махачкалы перекрыли дороги из-за проблем с электричеством

Автор:
14 декабря 2023 08:43
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Видео   Дагестан   Махачкала   администрация Махачкалы   обрыв линий электропередач   перекрыли дороги   
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Плохие погодные условия и перепады температур привели к обрывам линий электропередач в Махачкале. Жители города не стали ждать, пока устранят неполадки. Вчера вечером они перекрыли проспект Акушинского и улицу Гамидова, дожидаясь приезда представителей администрации.

Горожане жаловались, что в их домах уже давно нет электричества, мерзнут дети и невозможно включить отопительные приборы.


Отключение электроэнергии произошло из-за обрывов линий электропередач. Такие разрушительные последствия принесли сильный ветер и ледяной дождь, обрушившиеся на Дагестан. В «Дагэнерго» объяснили продолжительное отключение электричества тем, что «специалисты долгое время не могли найти место повреждения линии электропередачи». Ну и погода осложняла ситуацию.


Горожане хотели знать, когда в их домах снова станет тепло и светло и вышли на своеобразную акцию протеста, перекрыв пару центральных улиц.



Как сообщает городской Телеграм-канал "Махачкала", к бунтовщикам с улицы Гамидова отправили представителей мэрии для разъяснения ситуации с электроэнергией.



Через время движение по улицам восстановилось, а недовольные протестующие разъехались по домам.


Сейчас ситуация находится на контроле правительства Дагестана и регионального министерства энергетики и тарифов. Специалисты "Дагэнерго" переведены на особый режим работы.


Источник:

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Метки: Ynews   Видео   Дагестан   Махачкала   администрация Махачкалы   обрыв линий электропередач   перекрыли дороги   
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5  комментариев
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10k
Борис Карабанов Час назад
Странно. В Махачкале есть ещё одна проблема с электричеством - колоссальная задолженность населения по оплате. При этом, я ни разу не слышал, чтобы население выходило протестовать. Странно.
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18
irzi Полчаса назад
В Масква надо ехать!
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2k
Сергей Викторович 43 минуты назад
А когда там власти начнут действовать по закону? Видели какие "наказания" несут эти товарищи за захват режимного объекта и разгром аэропорта... Теперь вот они и не боятся ничего - запросто улицы перекрывают.
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2k
Илья Час назад
На подстанции евреев толпой искали.
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−4
Игорь Час назад
Начинает по-тихому шебуршать Кавказ... После Украины там, походу, продолжение...
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