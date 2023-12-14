Жители Махачкалы перекрыли дороги из-за проблем с электричеством

Горожане жаловались, что в их домах уже давно нет электричества, мерзнут дети и невозможно включить отопительные приборы.

Отключение электроэнергии произошло из-за обрывов линий электропередач. Такие разрушительные последствия принесли сильный ветер и ледяной дождь, обрушившиеся на Дагестан. В «Дагэнерго» объяснили продолжительное отключение электричества тем, что «специалисты долгое время не могли найти место повреждения линии электропередачи». Ну и погода осложняла ситуацию.

Горожане хотели знать, когда в их домах снова станет тепло и светло и вышли на своеобразную акцию протеста, перекрыв пару центральных улиц.

