Жители Махачкалы перекрыли дороги из-за проблем с электричеством

Плохие погодные условия и перепады температур привели к обрывам линий электропередач в Махачкале. Жители города не стали ждать, пока устранят неполадки. Вчера вечером они перекрыли проспект Акушинского и улицу Гамидова, дожидаясь приезда представителей администрации.
Горожане жаловались, что в их домах уже давно нет электричества, мерзнут дети и невозможно включить отопительные приборы.
Отключение электроэнергии произошло из-за обрывов линий электропередач. Такие разрушительные последствия принесли сильный ветер и ледяной дождь, обрушившиеся на Дагестан. В «Дагэнерго» объяснили продолжительное отключение электричества тем, что «специалисты долгое время не могли найти место повреждения линии электропередачи». Ну и погода осложняла ситуацию.
Горожане хотели знать, когда в их домах снова станет тепло и светло и вышли на своеобразную акцию протеста, перекрыв пару центральных улиц.
Как сообщает городской Телеграм-канал "Махачкала", к бунтовщикам с улицы Гамидова отправили представителей мэрии для разъяснения ситуации с электроэнергией.
Через время движение по улицам восстановилось, а недовольные протестующие разъехались по домам.
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Сейчас ситуация находится на контроле правительства Дагестана и регионального министерства энергетики и тарифов. Специалисты "Дагэнерго" переведены на особый режим работы.
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