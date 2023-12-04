"Кто здесь очкошница?": в Дагестане девочки жестоко избили сверстницу за оскорбление

Девочки поставлены на учёт в ПНД. С ними и их родителями проведены профилактические беседы.

Также в МВД Дагестана подчёркивают, что драка не была спровоцирована нашумевшим сериалом "Слово пацана".

Со слов подростков: о сериале им ничего не известно, его они никогда не видели, а избиение случилось в результате бытового конфликта. По факту драки организована проверка, по результатам которой будут приняты меры.