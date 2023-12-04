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"Кто здесь очкошница?": в Дагестане девочки жестоко избили сверстницу за оскорбление

"Кто здесь очкошница?": в Дагестане девочки жестоко избили сверстницу за оскорбление

Автор:
04 декабря 2023 10:00
Сообщество : Криминал
Метки: Ynews   Видео   Дагестан   Махачкала   драка   жестокость   несовершеннолетние   полиция   хулиганство   
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Подростки дрались всегда. Правда, меньше всего ожидаешь, что к такому способу решения конфликтов будут причастны дагестанские девочки.

20 сентября в Махачкале избили несовершеннолетнюю девочку. Её пинали ногами, несмотря на извинения и просьбы остановиться. Видео с избиением недавно попало в соцсети и вызвало не только бурную реакцию общественности, но и интерес полиции.


Правоохранители нашли хулиганок - ими оказались 16 и 17-летние жительницы Махачкалы.




Вместе с родителями их доставили в отдел полиции. Правоохранители сообщают, что этот эпизод с дракой был не единственным - просто в соцсетях засветился именно он.


Той драке предшествовал длительный конфликт.

"Мы разговаривали, она сказала, что ей труда не составит меня сломать и мою толпу… Потом она сказала про мою маму нехорошие слова. Я ударила ее, у нас получилась драка... Я ее ударила первая, потом налетела моя подруга. Мы вдвоем, от злости, можно сказать, не контролировали себя",рассказала девушка правоохранителям.



Девочки поставлены на учёт в ПНД. С ними и их родителями проведены профилактические беседы.

Также в МВД Дагестана подчёркивают, что драка не была спровоцирована нашумевшим сериалом "Слово пацана".


Со слов подростков: о сериале им ничего не известно, его они никогда не видели, а избиение случилось в результате бытового конфликта. По факту драки организована проверка, по результатам которой будут приняты меры.

Источник:

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Метки: Ynews   Видео   Дагестан   Махачкала   драка   жестокость   несовершеннолетние   полиция   хулиганство   
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12  комментариев
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57k
dima423 2 часа назад
ппц девочки... дерутся как взрослые мужики реально
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396
алекс 12 минут назад
Не ужели они не как не могут понять в что превратили свой регион в какой то рассадник мракобесия и насилия!
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38k
russger 23 минуты назад
Тех кто просто стоит и на телефон снимает , в шахту накуй, без права на вылазку
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1k
Ksenia2 Полчаса назад
Тихони в платочках. Главное, платок натянуть, чтоб видели, что живет по религиозным правилам. А ногами бить - Аллах не увидит. Рука-лицо.
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2k
! жЫтиЕ моЕ ! Полчаса назад
Чуркошкуры ММА пересмотрели ? Походу этих чернобровых пора к чему то более полезному приучать кроме как груши с макиварами обрабатывать .
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3k
SmartCat101 48 минут назад
дагестан как всегда .... обезьяна на обезьяне
запереть их там обнести колючкой и автоматчиков поставить..
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4k
ProstoBoBka 58 минут назад
Почему еб...ки замазали? У них и девки агрессивные! Будущие мамы... Страна должна знать своих "героинь"!
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5k
Lexx Час назад
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28k
Lehoia Час назад
Более тупого, ограниченного и агрессивного животного, чем девушка с северного Кавказа я не встречал никогда. Да, тем кто не знает- девственность они берегут до замужества, поэтому в жопу дают лет с 14. Поголовно. Видимо это отражается на психике
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1k
Лебовски Час назад
Ну по хорошей традиции.......
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