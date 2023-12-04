"Кто здесь очкошница?": в Дагестане девочки жестоко избили сверстницу за оскорбление

Подростки дрались всегда. Правда, меньше всего ожидаешь, что к такому способу решения конфликтов будут причастны дагестанские девочки.
20 сентября в Махачкале избили несовершеннолетнюю девочку. Её пинали ногами, несмотря на извинения и просьбы остановиться. Видео с избиением недавно попало в соцсети и вызвало не только бурную реакцию общественности, но и интерес полиции.
Правоохранители нашли хулиганок - ими оказались 16 и 17-летние жительницы Махачкалы.
Вместе с родителями их доставили в отдел полиции. Правоохранители сообщают, что этот эпизод с дракой был не единственным - просто в соцсетях засветился именно он.
Той драке предшествовал длительный конфликт.
"Мы разговаривали, она сказала, что ей труда не составит меня сломать и мою толпу… Потом она сказала про мою маму нехорошие слова. Я ударила ее, у нас получилась драка... Я ее ударила первая, потом налетела моя подруга. Мы вдвоем, от злости, можно сказать, не контролировали себя", – рассказала девушка правоохранителям.
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Девочки поставлены на учёт в ПНД. С ними и их родителями проведены профилактические беседы.
Также в МВД Дагестана подчёркивают, что драка не была спровоцирована нашумевшим сериалом "Слово пацана".
Со слов подростков: о сериале им ничего не известно, его они никогда не видели, а избиение случилось в результате бытового конфликта. По факту драки организована проверка, по результатам которой будут приняты меры.
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запереть их там обнести колючкой и автоматчиков поставить..