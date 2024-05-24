Назад в Средневековье: житель Махачкалы проводит платные сеансы экзорцизма по-дагестански

Изгнанием демонов занимались на Руси, да и сейчас существует подобный обряд в христианстве. В мусульманской религии тоже изгоняют, правда, не бесов и демонов, а джиннов. Это для русских джинн - сказочное существо, запертое в бутылке. Для мусульман он злой дух, который вселяется в человека и управляет им как захочет.

В Дагестане до сих пор живут и процветают целители, которые якобы владеют искусством изгнания злых сущностей. Обряды у них старые, а возможности рассказывать об услугах - новые. Житель Махачкалы Ибрагим Ибалаев практикует под именем Мухаммад и говорит, что лечит с помощью Корана.

В своих соцсетях "целитель" делится подробностями обрядов, фотографирует куклы вуду и прочие подклады, которые приносят в дом людей, которых желают извести.