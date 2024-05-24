Назад в Средневековье: житель Махачкалы проводит платные сеансы экзорцизма по-дагестански

Говорит, что борется с джиннами и колдовством.
Изгнанием демонов занимались на Руси, да и сейчас существует подобный обряд в христианстве. В мусульманской религии тоже изгоняют, правда, не бесов и демонов, а джиннов. Это для русских джинн - сказочное существо, запертое в бутылке. Для мусульман он злой дух, который вселяется в человека и управляет им как захочет.
В Дагестане до сих пор живут и процветают целители, которые якобы владеют искусством изгнания злых сущностей. Обряды у них старые, а возможности рассказывать об услугах - новые. Житель Махачкалы Ибрагим Ибалаев практикует под именем Мухаммад и говорит, что лечит с помощью Корана.
В своих соцсетях "целитель" делится подробностями обрядов, фотографирует куклы вуду и прочие подклады, которые приносят в дом людей, которых желают извести.
Говорит, что в Дагестане обращение к колдунам до сих пор так сильно распространено, что работы у него хоть отбавляй. Целитель снимает порчу, освобождает от джиннов и излечивает от физических недугов - словом, мастер на все руки.
А еще Ибрагим продаёт исцеляющие смеси, и никто не знает, что входит в их состав. Но, говорит, что они лечебные и помогают всем - в подтверждение своих слов публикует отзывы, читая которые, недоумеваешь: кто все эти люди, что покупают неведомые составы и, главное, не боятся их употреблять?
Самое ужасное, что эти смеси рекомендуют даже больным раком.
Как пишут СМИ, целитель в 2021 году обвинялся в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ, но утверждал, что все это ему подбросили, и он ни в чём не виноват.
Старший научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Ахмет Ярлыкалов еще несколько лет назад рассказывал, что изгнанием джиннов еще в советские времена практиковали народные целители. А сейчас этот процесс исламизирован. К тому же, многие жители Северного Кавказа верят, что все ментальные проблемы происходят из-за духов, поэтому обращаются к врачам, когда пройдут всех возможных бабок и целителей. Поэтому так много мошенников, практикующих на излечении от джиннов. Взять хотя бы того же Ибалаева.
Среди показаний для применения снадобий в его списке значатся:
🔹️Острая реакция на чтение Корана
🔹️Частые кошмары. Лунатизм
🔹️Тяга к одиночеству
🔹️Головные боли, которые перемещаются из одной части головы в другую
🔹️Слабый аппетит; покалывание, жар или холод в конечностях
🔹️Боль в нижней части спины и плечах
🔹️Сонливость, печаль, тревога
🔹️Необоснованные страхи
🔹️Сны с собаками, змеями и т.д.
🔹️Разговаривает, плачет или смеётся во время сна.
🔹️Желание покинуть свой дом.
🔹️Беспричинная тахикардия
🔹️Слуховые и зрительные галлюцинации
🔹️Беспричинная возбудимость, истерика, злость.
🔹️Ощущение непонятных шумов дома, таких как уходящие или ступающие шаги, шелест ветра, ощущение слежки за собой.
Как видим, обычная мигрень и сон, к котором приснилась собака - достаточное условие, чтобы твои родственники признали тебя одержимым джиннами и обратились к знахарю.
Медицина? Нет, не слышали!
Источник:
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Что-то мне кажется, местный мула не дорабатывает с прихожанами...