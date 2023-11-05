«Он там не еврея искал»: дагестанец раскрыл секрет - для чего на самом деле его земляк заглядывал в турбину самолёта

Эта версия звучит вполне правдоподобно.
В аэропорту Махачкалы были беспорядки. Во время них толпа искала израильтян и весьма необычным способом:
По этому поводу позже высказался глава Дагестана Сергей Меликов:
Каким образом на фюзеляже, или под крылом воздушного судна, в турбине искать еврея? Вот вам сейчас смешно. У меня, когда я первый раз увидел, тоже была улыбка на лице. А потом стало страшно. Он туда заглядывает и смотрит, есть ли там евреи или нет? Над нами же весь мир смеется, благодаря вот этим проходимцам.
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И вот одна из версий произошедшего прямиком из Дагестана. Мужчина считает, что парень просто решил взглянуть на газотурбинный двигатель:
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Кстати, об этом же писали и фишкяне в посте про Дагестан и турбину. Но это всё же версии. У истории есть и продолжение: во время беспорядков, в аэропорту схватили врача-узбека, который прилетел в Дагестан то ли по делам, то ли отдохнуть. Его приняли за иудея и окружили, но тогда вовремя вмешался полицейский.
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Позже врач записал такое видео:
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Бодрости духа он не теряет и на дагестанцев зла не держит. К ситуации отнёсся с юмором, хотя тогда ему было не до смеха.
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p.s. шутка, бамбарбиякиргуду.
А вот на узбека нифига не похож
А то что людей испугали - так то тоже не правда, они хотели их в гости пригласить, стол там, достопримечательности и вот это вот всё, ну. Бамбарбия кергуду.