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«Он там не еврея искал»: дагестанец раскрыл секрет - для чего на самом деле его земляк заглядывал в турбину самолёта

«Он там не еврея искал»: дагестанец раскрыл секрет - для чего на самом деле его земляк заглядывал в турбину самолёта

Автор:
05 ноября 2023 17:20
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Дагестан   Махачкала   беспорядки   самолет   турбина   
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Эта версия звучит вполне правдоподобно.

В аэропорту Махачкалы были беспорядки. Во время них толпа искала израильтян и весьма необычным способом:

По этому поводу позже высказался глава Дагестана Сергей Меликов:

Каким образом на фюзеляже, или под крылом воздушного судна, в турбине искать еврея? Вот вам сейчас смешно. У меня, когда я первый раз увидел, тоже была улыбка на лице. А потом стало страшно. Он туда заглядывает и смотрит, есть ли там евреи или нет? Над нами же весь мир смеется, благодаря вот этим проходимцам.

И вот одна из версий произошедшего прямиком из Дагестана. Мужчина считает, что парень просто решил взглянуть на газотурбинный двигатель:

Кстати, об этом же писали и фишкяне в посте про Дагестан и турбину. Но это всё же версии. У истории есть и продолжение: во время беспорядков, в аэропорту схватили врача-узбека, который прилетел в Дагестан то ли по делам, то ли отдохнуть. Его приняли за иудея и окружили, но тогда вовремя вмешался полицейский.

Позже врач записал такое видео:

Бодрости духа он не теряет и на дагестанцев зла не держит. К ситуации отнёсся с юмором, хотя тогда ему было не до смеха.

Источник:

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Метки: Видео   Дагестан   Махачкала   беспорядки   самолет   турбина   
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21  комментарий
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9k
Дмитрий Час назад
Да мы то, б....ь, серьёзно решили, что она там евреев искал!!! По моему объяснять, что он там не евреев искал, ещё больший бред! Всем и так понятно, что просто так туда заглянул!
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301
Александр 17 минут назад
Глава Дагестана развел в регионе РФ средневековый долбанизм, везде решают сват брат, у каждого своя бензоколонка во дворе, врезки в газопровод и чуть что, сразу труба шатал. Порядок наведи в регионе Сергей Алимович!!!
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223
Алексей Губин 22 минуты назад
Да пох.че он там искал! Почему двигатель турбоактивный такой опущенный? В смысле низко висит?
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6k
мемфрид Полчаса назад
Даги хотели турбину на Приору ляпнуть. Так-то, они еврея от негра не отличат)
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3k
Василий Афиногенов Полчаса назад
может это искали....
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3k
Василий Афиногенов Полчаса назад
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15k
Alex Полчаса назад
С турбиной понятно изначально любому здравомыслящему человеку - обычный интерес вблизи рассмотреть двигатель. Мне другое интересно, чтобы было с узбеком, если бы "вовремя не вмешалась полиция"?
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10k
Billi_Bons 40 минут назад
Да они там вообще евреев не искали. Они пришли посмотреть на чудо-птицу из железа, которая по воздуху летает. МахачКала никогда такого не видела, чтобы с небес такой предмет прилетел.

p.s. шутка, бамбарбиякиргуду.
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35k
Андрей Иванов 59 минут назад
Ну конкретно этот узбек на еврея похож. Собственно он зверски похож на моего одноклассника Лёню Эпштейна, который сейчас в Израиле в полиции служит (а может и на пенсии уже).
А вот на узбека нифига не похож
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28k
Matrosskin Час назад
"Мужчина считает, что парень просто решил взглянуть на газотурбинный двигатель" - да там вообще все просто пришли посмотреть на такую шайтан-птицу: ну виданное ли дело, тяжелее воздуха, крыльями не машет а летает . Как такое может быть ? Аксакалы про это не рассказывали, ну как тут не посмотреть.
А то что людей испугали - так то тоже не правда, они хотели их в гости пригласить, стол там, достопримечательности и вот это вот всё, ну. Бамбарбия кергуду.
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