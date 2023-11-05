«Он там не еврея искал»: дагестанец раскрыл секрет - для чего на самом деле его земляк заглядывал в турбину самолёта

По этому поводу позже высказался глава Дагестана Сергей Меликов:

Каким образом на фюзеляже, или под крылом воздушного судна, в турбине искать еврея? Вот вам сейчас смешно. У меня, когда я первый раз увидел, тоже была улыбка на лице. А потом стало страшно. Он туда заглядывает и смотрит, есть ли там евреи или нет? Над нами же весь мир смеется, благодаря вот этим проходимцам.