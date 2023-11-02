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"Это предатель!": в Дагестане уволили чиновника, участвовавшего в беспорядках в аэропорту

"Это предатель!": в Дагестане уволили чиновника, участвовавшего в беспорядках в аэропорту

Автор:
02 ноября 2023 13:02
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Дагестан   Махачкала   Сергей Меликов   антисемитизм   аэропорт   беспорядки   увольнение   экстремизм   
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Несколько дней назад в Махачкале толпа людей взяла штурмом аэропорт, вышла на лётное поле, чтобы разобраться с якобы беженцами из Израиля. В результате беспорядков 20 человек пострадали, а аэропорту нанесён значительный ущерб (по предварительной оценке - 285 млн рублей). Этот инцидент продолжают расследовать и выявляют всех участников и подстрекателей беспорядков. В числе них оказался начальник отдела администрации г.Избербаша Марат Батырханов.

В ту ночь чиновник снял видео, в котором он едет в аэропорт, поясняя, что нужно сделать все, чтобы прилетающие из Израиля «забыли дорогу сюда».


Глава региона Сергей Меликов уволил Батырханова и сообщил, что будет отслеживать его судьбу. Такие предатели как Батырханов не должны появляться на административных постах.


Между тем, Муфтий Татарстана просит проявить снисхождение к участникам беспорядков, т.к. они "повелись на провокации" из-за рубежа.


"Случай в Дагестане — так же чистой воды провокация, которую используют западные спецслужбы, играя на чувствах верующих людей. Они хотят изнутри разрушить нашу страну, стравить между собой представителей разных национальностей и религий. Учитывая эти обстоятельства, призываю по возможности проявить снисхождение к тем, кто повелся на провокацию: понятно, что они пошли на это от отчаяния и от чувства несправедливости", - написал Муфтий в своём Телеграм-канале.


Не наказывать дагестанцев-антисемитов попросили боец Хабиб Нурмагомедов и чемпион Европы по вольной борьбе Махмуд Магомедов. Последний написал пост-обращение к правительству Дагестана и лично к главе республики Сергею Меликову, предложив «дать амнистию всем участникам беспорядков, не наказывать ребят показательно, а выйти с ними на диалог».


Его поддержал и Хабиб Нурмагомедов.




Впрочем, с тем же пониманием можно было бы отнестись к поджигателю Корана Никите Журавелю, который, последовав примеру западных "коллег по разуму", пострадал из-за собственной глупости. Также, руководствуясь этой логикой, можно понять и простить диверсантов, попавших под влияние вражеских кураторов. Однако в этом случае все эти вредители получат карт-бланш на дальнейшие действия.


Собственно, и без того, в Дагестане арестовано лишь 15 участников беспорядков - не так и много, учитывая нанесённый ущерб и то, во что могла вылиться эта провокация. Поэтому предложения муфтия Татарстана выглядят как минимум странными. А про спортсменов в этом случае и вовсе промолчать. Люди они, конечно, известные, но дерутся лучше, чем думают.

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Метки: Видео   Дагестан   Махачкала   Сергей Меликов   антисемитизм   аэропорт   беспорядки   увольнение   экстремизм   
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10  комментариев
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35k
albedo Час назад
Между тем, Муфтий Татарстана просит проявить снисхождение к участникам беспорядков, т.к. они "повелись на провокации" из-за рубежа.
----------------------
Тогда их нужно лечить от скудоумия.
И уж тем более они не должны быть на руководящих должностях, потому что минимум скудоумные.
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5k
Григорий 12 минут назад
а почему не 285 лямов евро? а по факту и муфтия и борцунов и тех кто устраивал беспорядки надо просто отправить прямиком к их доброму богу, пусть у него прощенья просят.
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927
manowar _by 20 минут назад
С каких пор любители поваляться на мужиках стали настолько авторитетными, что их просьбы о снисхождении могут на что-то повлиять? Они всего лишь особый вид клоунов для потехи толпы.
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248
unclejohn Полчаса назад
Это можно сделать просто. Посадка до выплаты ущерба, практически пожизненно.
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172
Ли Харви Освальд 43 минуты назад
Прощения пусть просят у аллаха, а отвечают по Закону
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7k
tamin 47 минут назад
Ой какая прелесть. Нет, показательно посадить а ущерб разделить между задержанными
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11k
Б.Касторский Час назад
Хорошо, оставим в стороне факт, что там 282 в чистом виде. А ущерб от действий безвинных ребят кто оплачивать будет? Или как быть с пострадавшими сотрудниками полиции?
Я не оправдываю и не обвиняю, но иной раз смотрю на наказание за пост в сети или сжигание книги, а потом читаю подобные новости и очень сильно удивляюсь. Но кому есть дело до моего удивления?
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16k
Совранский Час назад
просит проявить снисхождение (с) - т.е. даже с точки зрения борьбы, их поймали на "ложку", тут уже дважды просчёт)))) кто бы мог подумать, что есть камеры и система распознавания лиц)))) - а нет, ошибся тройной...
p/s а так - да! Рафик не вуыноват ..........
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−7
a.r.t. Час назад
Куда Журавлёва отправили? В чечню, к кадыровым?
Этих пусть судят те, кто защищал Кондопогу.
Я думаю, что будет очень справедливый суд.
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