"Это предатель!": в Дагестане уволили чиновника, участвовавшего в беспорядках в аэропорту

Между тем, Муфтий Татарстана просит проявить снисхождение к участникам беспорядков, т.к. они "повелись на провокации" из-за рубежа.

"Случай в Дагестане — так же чистой воды провокация, которую используют западные спецслужбы, играя на чувствах верующих людей. Они хотят изнутри разрушить нашу страну, стравить между собой представителей разных национальностей и религий. Учитывая эти обстоятельства, призываю по возможности проявить снисхождение к тем, кто повелся на провокацию: понятно, что они пошли на это от отчаяния и от чувства несправедливости", - написал Муфтий в своём Телеграм-канале.

Не наказывать дагестанцев-антисемитов попросили боец Хабиб Нурмагомедов и чемпион Европы по вольной борьбе Махмуд Магомедов. Последний написал пост-обращение к правительству Дагестана и лично к главе республики Сергею Меликову, предложив «дать амнистию всем участникам беспорядков, не наказывать ребят показательно, а выйти с ними на диалог».



