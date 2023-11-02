«Зачем в турбине самолёта искать еврея?»: глава Дагестана рассказал о «проходимцах», из-за которых над ними теперь смеётся весь мир

И добавил, что это фото тоже сначала вызвало у него улыбку, а потом стало страшно.
В аэропорту Махачкалы были беспорядки. Толпа вломилась на территорию и стала носиться туда-сюда в «поисках израильтян». Потом приехали силовики и разогнали весь балаган. Об этой истории уже подробно написали.
Но главным «героем» того вечера стал парень, внимательно заглядывающий в турбину самолёта. Кого он там искал? Спрятавшихся израильтян?
Этим же вопросом задался глава Дагестана Сергей Меликов:
Каким образом на фюзеляже, или под крылом воздушного судна, в турбине искать еврея? Вот вам сейчас смешно. У меня, когда я первый раз увидел, тоже была улыбка на лице. А потом стало страшно. Он туда заглядывает и смотрит, есть ли там евреи или нет? Над нами же весь мир смеется, благодаря вот этим проходимцам.
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Ситуация страшная и нелепая. Чтобы хоть как-то её переварить, рунет буквально взорвался серией мемов:
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Участников этой «суеты» в аэропорту вычислили и опознали по камерам и показаниям задержанных. Кого-то из них оштрафуют, других - отправят на нары. И уже без всяких мемов.
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он ищет евреев там, где прятался бы сам. так что тут ничего смешного действительно нет
На достойных представителей Кавказа ты ведь смотреть не стал. Слышал историю о пчеле и мухе?
Да... Какой регион, такой и глава.
Регион с особым путём умственного развития.