«Зачем в турбине самолёта искать еврея?»: глава Дагестана рассказал о «проходимцах», из-за которых над ними теперь смеётся весь мир

В аэропорту Махачкалы были беспорядки. Толпа вломилась на территорию и стала носиться туда-сюда в «поисках израильтян». Потом приехали силовики и разогнали весь балаган. Об этой истории уже подробно написали.

Но главным «героем» того вечера стал парень, внимательно заглядывающий в турбину самолёта. Кого он там искал? Спрятавшихся израильтян?