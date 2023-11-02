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«Зачем в турбине самолёта искать еврея?»: глава Дагестана рассказал о «проходимцах», из-за которых над ними теперь смеётся весь мир

«Зачем в турбине самолёта искать еврея?»: глава Дагестана рассказал о «проходимцах», из-за которых над ними теперь смеётся весь мир

Автор:
02 ноября 2023 17:44
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Дагестан   Махачкала   Сергей Меликов   аэропорт   беспорядки   евреи   израильтяне   погром   самолет   
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И добавил, что это фото тоже сначала вызвало у него улыбку, а потом стало страшно.

В аэропорту Махачкалы были беспорядки. Толпа вломилась на территорию и стала носиться туда-сюда в «поисках израильтян». Потом приехали силовики и разогнали весь балаган. Об этой истории уже подробно написали.

Но главным «героем» того вечера стал парень, внимательно заглядывающий в турбину самолёта. Кого он там искал? Спрятавшихся израильтян?

Этим же вопросом задался глава Дагестана Сергей Меликов:

Каким образом на фюзеляже, или под крылом воздушного судна, в турбине искать еврея? Вот вам сейчас смешно. У меня, когда я первый раз увидел, тоже была улыбка на лице. А потом стало страшно. Он туда заглядывает и смотрит, есть ли там евреи или нет? Над нами же весь мир смеется, благодаря вот этим проходимцам.

Ситуация страшная и нелепая. Чтобы хоть как-то её переварить, рунет буквально взорвался серией мемов:

Участников этой «суеты» в аэропорту вычислили и опознали по камерам и показаниям задержанных. Кого-то из них оштрафуют, других - отправят на нары. И уже без всяких мемов.

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Метки: Видео   Дагестан   Махачкала   Сергей Меликов   аэропорт   беспорядки   евреи   израильтяне   погром   самолет   
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23  комментария
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11k
Летучий Мыш Час назад
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18k
Shtoppi 21 секунду назад
<<Каким образом на фюзеляже, или под крылом воздушного судна, в турбине искать еврея?>>
-------
он ищет евреев там, где прятался бы сам. так что тут ничего смешного действительно нет
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1k
Звёздный странник Минуту назад
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12k
Pochiniks 2 минуты назад
А кипиш по какому случаю? Просто любознательный и немного лучше образованный, чем его соратники, молодой дагестанец посмотрел как там вообще устроен двигатель. Я вот до 60-ти дожил, а внутренность турбины никогда не видел, Бог даст предоставится случай, обязательно загляну. Этому юноше, в отличие от других тупорылых соратников, нужно отдать должное, что он не евреев ищет, а движком заинтересовался. Но главе Дагестана стало страшно, как бы чего не вышло...
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35k
Андрей Иванов 14 минут назад
Он смотрит, где номера перебивать.
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163
Афанасий Борщёв 15 минут назад
Хитро он между лопатками турбины спрятался так что не заметили ))))
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59k
Олег 22 минуты назад
зато у них поголовно 120 баллов за ЕГЭ
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403
александр ломовицкий Полчаса назад
просто весь мир увидел что это тупые животные . 21 век , мир будущего ИИ нейросети ядерная энергия холодного синтеза , война беспилотных машин и дикие жители кавказского региона которые тупые как пеньки но зато по ЕГЭ 300 баллов.
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11
a.r.t. Полчаса назад
Глава Дагестана Сергей Меликов действительно считает, что над ними угарают, потому что искали евреев в турбине самолёта?
Да... Какой регион, такой и глава.
Регион с особым путём умственного развития.
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24k
ЦСКА Полчаса назад
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11k
Juli 55 минут назад
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9k
Бритва Час назад
еврею в турбине тоже было не смешно.
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5k
Ал Ди Час назад
А что не поместится там человек если двигатели не в заведенном состояний?
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141
iskra Ал Ди 51 минуту назад
В виде фарша поместится.
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3k
Василий Афиногенов Час назад
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August

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