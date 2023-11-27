"Я дальше не поеду, надо валить": последствия шторма в Крыму и Краснодарском крае

В Севастополе ночью подводили предварительные итоги последствий урагана: зафиксировали падение 63 деревьев и 3 рекламных щитов, повреждены кровли 20 домов, обшивки фасадов 3 строений, 17 транспортных средств, травмы получили три человека, они госпитализированы.

Из подтопленных домов эвакуированы эвакуировано 311 человек, включая 43 ребенка. Сейчас действуют два пункта временного размещения, еще два находятся в готовности. В ПВР размещен 71 человек, в том числе 11 детей.

Во время шторма в Крыму пострадавшими числятся 7 человек, два из них госпитализированы.