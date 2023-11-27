"Я дальше не поеду, надо валить": последствия шторма в Крыму и Краснодарском крае

Мегаураган прошёлся по всему побережью Черного моря. Начался супершторм 26 ноября, а его пик пришёл на ночь 27. Последствия разгула стихии неутешительны: в Крыму и Краснодарском крае фиксируют разрушенные конструкции, смытые в море автомобили, убитые дороги. Есть пострадавшие и среди людей. Рассказываем подробно.
Супершторм "дал жару" жителям черноморского побережья. Об обстановке за последние сутки свидетельствуют многочисленные видео и фото очевидцев.
Это Евпатория. Море разлилось так, что затопило центральную улицу. Люди стоят на крышах, подсвечивая себя фонариками, чтобы их увидели спасатели.
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Корреспондент местного телевидения пытается снять репортаж, но из-за сильного ветра невозможно разобрать слова. Скорость ураганного ветра на полуострове Тарханкут, в Евпатории, Севастополе и в поселках на западном берегу ветер достигала 25-26 метров в секунду, а в населенном пункте Черноморское фиксировали порывы ветра до 40 метров в секунду.
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Многие населённые пункты полуострова остались без электричества. Как сообщил советник главы республики Олег Крючков, без света сидят пости 500 тысяч жителей Крыма.
Ураганный ветер повалил деревья, повреждения получили газопроводы. Из-за подтопления перекрыта трасса Саки — Евпатория, организован её объезд. Движение троллейбусов на горной дороге Симферополь-Ялта также пока приостановлено, а людей с трассы вывозят автобусами - сообщает РИА Новости.
По всему побережью Крыма жители снимали похожие видео:
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Советник главы республики также сообщил об эвакуации гостей отеля.
А отважный корреспондент "Крым 24" Аня каждый час продолжала выходить в прямом эфире, рассказывая о последних новостях региона.
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В Севастополе ночью подводили предварительные итоги последствий урагана: зафиксировали падение 63 деревьев и 3 рекламных щитов, повреждены кровли 20 домов, обшивки фасадов 3 строений, 17 транспортных средств, травмы получили три человека, они госпитализированы.
Из подтопленных домов эвакуированы эвакуировано 311 человек, включая 43 ребенка. Сейчас действуют два пункта временного размещения, еще два находятся в готовности. В ПВР размещен 71 человек, в том числе 11 детей.
Во время шторма в Крыму пострадавшими числятся 7 человек, два из них госпитализированы.
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Один человек пропал в Крыму без вести.
27 ноября в Крыму и Севастополе объявлен выходным днём.
Краснодарский край
Похожая обстановка наблюдалась и в Краснодарском крае. Оперативный штаб на Кубани сообщает
«Всего из-за сильного ветра за ночь упали 225 деревьев в 21 муниципальном образовании. В Краснодаре, Анапе, Сочи и Новороссийске есть пострадавшие от падения деревьев и металлических конструкций, они доставлены в больницы с травмами разной степени тяжести».
Об обстановках в городах можно судить по видео и фото.
Осторожно! Ненормативная лексика!
В Анапе из-за шторма на мель вынесло сухогруз. Борт "Blue Shark" находится в 150 метрах от пляжа.
Аварийно-спасательная операция по снятию с мели сухогруза под флагом Белиза Blue Shark, который выбросило на мель возле Анапы, начнется, когда позволит погода, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте.
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В Широкой Балке в Новороссийске огромная волна смыла девушку под машину во время шторма. Но мужики быстро подсуетились и вытащили её из-под колёс. Обошлось без пострадавших.
Осторожно! Ненормативная лексика!
27 ноября на черноморском побережье сохраняется опасность ураганного ветра и шторма. Жителей Крыма и приморских городов Краснодарского края просят по возможности оставаться дома.
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