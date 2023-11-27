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"Я дальше не поеду, надо валить": последствия шторма в Крыму и Краснодарском крае

"Я дальше не поеду, надо валить": последствия шторма в Крыму и Краснодарском крае

Автор:
27 ноября 2023 09:30
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ynews   Видео   Крым   краснодарский край   сел на мель   стихия   сухогруз   ураган   шторм   
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Мегаураган прошёлся по всему побережью Черного моря. Начался супершторм 26 ноября, а его пик пришёл на ночь 27. Последствия разгула стихии неутешительны: в Крыму и Краснодарском крае фиксируют разрушенные конструкции, смытые в море автомобили, убитые дороги. Есть пострадавшие и среди людей. Рассказываем подробно.

Супершторм "дал жару" жителям черноморского побережья. Об обстановке за последние сутки свидетельствуют многочисленные видео и фото очевидцев.


Это Евпатория. Море разлилось так, что затопило центральную улицу. Люди стоят на крышах, подсвечивая себя фонариками, чтобы их увидели спасатели.



Корреспондент местного телевидения пытается снять репортаж, но из-за сильного ветра невозможно разобрать слова. Скорость ураганного ветра на полуострове Тарханкут, в Евпатории, Севастополе и в поселках на западном берегу ветер достигала 25-26 метров в секунду, а в населенном пункте Черноморское фиксировали порывы ветра до 40 метров в секунду.


Многие населённые пункты полуострова остались без электричества. Как сообщил советник главы республики Олег Крючков, без света сидят пости 500 тысяч жителей Крыма.


Ураганный ветер повалил деревья, повреждения получили газопроводы. Из-за подтопления перекрыта трасса Саки — Евпатория, организован её объезд. Движение троллейбусов на горной дороге Симферополь-Ялта также пока приостановлено, а людей с трассы вывозят автобусами - сообщает РИА Новости.


По всему побережью Крыма жители снимали похожие видео:


Советник главы республики также сообщил об эвакуации гостей отеля.


А отважный корреспондент "Крым 24" Аня каждый час продолжала выходить в прямом эфире, рассказывая о последних новостях региона.


В Севастополе ночью подводили предварительные итоги последствий урагана: зафиксировали падение 63 деревьев и 3 рекламных щитов, повреждены кровли 20 домов, обшивки фасадов 3 строений, 17 транспортных средств, травмы получили три человека, они госпитализированы.


Из подтопленных домов эвакуированы эвакуировано 311 человек, включая 43 ребенка. Сейчас действуют два пункта временного размещения, еще два находятся в готовности. В ПВР размещен 71 человек, в том числе 11 детей.


Во время шторма в Крыму пострадавшими числятся 7 человек, два из них госпитализированы.




Один человек пропал в Крыму без вести.


27 ноября в Крыму и Севастополе объявлен выходным днём.


Краснодарский край


Похожая обстановка наблюдалась и в Краснодарском крае. Оперативный штаб на Кубани сообщает


«Всего из-за сильного ветра за ночь упали 225 деревьев в 21 муниципальном образовании. В Краснодаре, Анапе, Сочи и Новороссийске есть пострадавшие от падения деревьев и металлических конструкций, они доставлены в больницы с травмами разной степени тяжести».


Об обстановках в городах можно судить по видео и фото.


В Анапе из-за шторма на мель вынесло сухогруз. Борт "Blue Shark" находится в 150 метрах от пляжа.



Аварийно-спасательная операция по снятию с мели сухогруза под флагом Белиза Blue Shark, который выбросило на мель возле Анапы, начнется, когда позволит погода, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте.



В Широкой Балке в Новороссийске огромная волна смыла девушку под машину во время шторма. Но мужики быстро подсуетились и вытащили её из-под колёс. Обошлось без пострадавших.


27 ноября на черноморском побережье сохраняется опасность ураганного ветра и шторма. Жителей Крыма и приморских городов Краснодарского края просят по возможности оставаться дома.

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Метки: Ynews   Видео   Крым   краснодарский край   сел на мель   стихия   сухогруз   ураган   шторм   
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4  комментария
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4k
poбт 50 минут назад
короче курорты крыма и краснодарского края в следующем сезоне гостеприимно въе*бут двойные цены
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25k
ЦСКА 49 минут назад
Зелёнка ничего еще не пропищал по этому поводу?? Ну типа это кара Господня или его секретное оружие...
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294
iskra ЦСКА 14 минут назад
Так в Одессе такая же фигня.
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