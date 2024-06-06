Южная Корея ответила КНДР и выслала шары с k-pop, дорамами и долларами

Это был ответ на мусорные и навозные шары.
Южнокорейская группировка «Движение за свободную Северную Корею» заявила, что отправила в КНДР 10 больших воздушных шаров. К шарам были привязаны листовки с критикой Ким Чен Ына, долларовые купюры и флэшки с K-pop. Это был ответ Северной Кореи, которая в мае отправила через границу воздушные шары с навозом и мусором.
В свою очередь "мусорная акция" стала ответом Южной Корее, которая на юге КНДР стала распространять свои агитационные листовки.
Правительство КНДР считает, что распространение листовок против Республики Корея представляет собой свободу выражения мнения нашего народа и гарантирует право корейского народа на информацию, поэтому есть предел немедленному прекращению такого распространения. Мы с уважением просим понимания, - высказалась сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон.
Несмотря на то, что Южная Корея отправила воздушные шары, они всё же опасаются, что Север снова возьмётся за своё по отправке шаров с нечистотами в ответ на действия южнокорейских активистов, Ранее в КНДР заявили, что готовы послать «в сто раз больше туалетной бумаги и грязи».
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Строго соблюдается принцип "око за око, зуб за зуб".