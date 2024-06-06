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Южная Корея ответила КНДР и выслала шары с k-pop, дорамами и долларами

Южная Корея ответила КНДР и выслала шары с k-pop, дорамами и долларами

Автор:
06 июня 2024 19:12
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Корея   Северная Корея   Южная Корея   интересное   месть   фото   шары   
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Это был ответ на мусорные и навозные шары.

Южнокорейская группировка «Движение за свободную Северную Корею» заявила, что отправила в КНДР 10 больших воздушных шаров. К шарам были привязаны листовки с критикой Ким Чен Ына, долларовые купюры и флэшки с K-pop. Это был ответ Северной Кореи, которая в мае отправила через границу воздушные шары с навозом и мусором.

В свою очередь "мусорная акция" стала ответом Южной Корее, которая на юге КНДР стала распространять свои агитационные листовки.

Правительство КНДР считает, что распространение листовок против Республики Корея представляет собой свободу выражения мнения нашего народа и гарантирует право корейского народа на информацию, поэтому есть предел немедленному прекращению такого распространения. Мы с уважением просим понимания, - высказалась сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон.

Несмотря на то, что Южная Корея отправила воздушные шары, они всё же опасаются, что Север снова возьмётся за своё по отправке шаров с нечистотами в ответ на действия южнокорейских активистов, Ранее в КНДР заявили, что готовы послать «в сто раз больше туалетной бумаги и грязи».

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Метки: Корея   Северная Корея   Южная Корея   интересное   месть   фото   шары   
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8  комментариев
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51k
Максим Т. 46 минут назад
Короче, тоже с дерьмом.
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Eric Cartman 3 минуты назад
Равноценный обмен.
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5k
Fishki_surfer Полчаса назад
>> К шарам были привязаны ... флэшки с K-pop. Это был ответ Северной Кореи, которая в мае отправила через границу воздушные шары с навозом.

Строго соблюдается принцип "око за око, зуб за зуб".
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251
Бывалый Трус Fishki_surfer 13 минут назад
Да вроде ничё так.
Ссылка www.youtube.com
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Darki 40 минут назад
Справедливый ответ
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PokemonKa
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  • 5099 постов (4884 в горячем)
Pika-Pika?
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