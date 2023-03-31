Особенности жизни в Корее, от которых у туристов из других стран глаза на лоб лезут

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Традиции и особенности жизни в разных странах сильно отличаются. То, что дико для нас, для других - обычное дело. Как известно, корейцы вообще живут в своём собственном мире, потому удивляют остальных. Давайте посмотрим, что же в итоге любопытного есть в Корее.
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6. В Корее заботятся о животных, потому на входе в парк есть табличка, что брать орехи/жёлуди брать нельзя, так как белкам зимой нечего есть
9. Специальные светофоры на асфальте, чтобы корейцы, которые всегда сидят в телефоне, знали, когда можно и нельзя переходить дорогу
10. Автобусные остановки, внутри которых есть зарядки, кондиционер и все удобства для ожидания транспорта
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