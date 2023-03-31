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Особенности жизни в Корее, от которых у туристов из других стран глаза на лоб лезут

Особенности жизни в Корее, от которых у туристов из других стран глаза на лоб лезут

Автор:
31 марта 2023 11:07
Сообщество : Путешествия
Метки: Корея   Южная Корея   жизнь в корее   интересно   особенности жизни   страноведение   традиции корее   фото   
1243
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Традиции и особенности жизни в разных странах сильно отличаются. То, что дико для нас, для других - обычное дело. Как известно, корейцы вообще живут в своём собственном мире, потому удивляют остальных. Давайте посмотрим, что же в итоге любопытного есть в Корее.

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Метки: Корея   Южная Корея   жизнь в корее   интересно   особенности жизни   страноведение   традиции корее   фото   
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5  комментариев
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13k
Kostick Полчаса назад
так от чего глаза то на лоб лезут?
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5k
Frank Borman 23 минуты назад
Кореи нет. Есть Сев.Корея и есть Юж.Корея. Точно так же корейцев нет. Есть сев.корейцы и есть юж.корейцы. Расстояние между ними - как до Луны раком.
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59k
pynh Полчаса назад
Кимчи приправа? Однако.
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28k
Levyathan Полчаса назад
Мои глаза на месте, что со мной не так?
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Спелая кукурузинка

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