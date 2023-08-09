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Особенности жизни в Южной Корее, которые выглядят чудаковатыми для туристов

Особенности жизни в Южной Корее, которые выглядят чудаковатыми для туристов

Автор:
09 августа 2023 13:30
Сообщество : Путешествия
Метки: Корея   Южная Корея   интересно   особенности жизни   прикольно   путешествия   страноведение   фото   
2914
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В Южной Корее свои традиции и правила. Там любят есть, развлекаться, а главное - чтобы всё было максимально технологично и необычно. Давайте заглянем в некоторые города, чтобы посмотреть, как и чем там живут люди.

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Метки: Корея   Южная Корея   интересно   особенности жизни   прикольно   путешествия   страноведение   фото   
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9  комментариев
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4k
vfrcbvec 2 часа назад
Сколько сраного пластика для 4 листьев клевера?
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5k
Наталья 4 минуты назад
Комментарий к фото
из этого обеда мой ребенок съел бы только яблоко) да и я тоже
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3k
веселый просто 11 минут назад
Обычный бесплатный школьный обед в РФ. Кукурузина, я тебе на целую статью фоток накидал. Или РК это супер, а РФ гумно?
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3k
веселый просто 16 минут назад
Клевер не нашел, но зелени полно
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7k
evenSeven 16 минут назад
А детский сад на работе - неплохая идея!
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3k
веселый просто 23 минуты назад
Набор суши всего за 20 долларов, который я могу купить сегодня в РФ
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3k
веселый просто Полчаса назад
Типичная набережная в РФ. (Самара)
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966
adssaf afasffdsga 52 минуты назад
Комментарий к фото
Удивительно шо я аж не могу
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1k
naf-naf Час назад
За 20 баксов я тут куда больше набор суши возьму
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Спелая кукурузинка

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