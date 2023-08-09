Особенности жизни в Южной Корее, которые выглядят чудаковатыми для туристов

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В Южной Корее свои традиции и правила. Там любят есть, развлекаться, а главное - чтобы всё было максимально технологично и необычно. Давайте заглянем в некоторые города, чтобы посмотреть, как и чем там живут люди.
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7. Сотрудники корейских компаний могут привести детей на работу, для них есть вот такой детский сад
12. Если купить в Южной Корее батончик твикс, то можно для второй палочки получить контейнер (если не захочется сразу съесть обе)
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