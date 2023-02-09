Особенности жизни в Южной Корее, которые жителям остальных стран никогда не понять

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Южная Корея - современная, продвинутая и одновременно очень загадочная страна. Там есть свои традиции, законы, которые остальному миру чужды и вызывают удивление. Нагляднее всего жизнь корейцев показывают фото от местных жителей. Сегодня мы как раз и полюбуемся на такие кадры из самого сердца страны!
1. В Южной Корее можно побывать на собственных похоронах
Люди надевают похоронную одежду, пишут прощальные письма и ложатся в гробы. Это помогает бороться с мыслями о смерти, начать ценить жизнь. Подобные мероприятия важны, так как в стране остро стоит проблема суицида.
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2. Посреди трассы есть велосипедная дорожка с солнечными батареями: велосипедисты защищены от солнца, изолированы от движения, и страна получает чистую энергию
4. В школах учится мало детей, потому что в стране маленькая рождаемость. Тогда правительство решило помочь безграмотным бабушкам и разрешило посещать занятия вместе с детьми
6. Бананы в стране пакуют по степени созревания, благодаря такому методу можно съесть немного полежавший и дозревший фрукт позже
8. В Южной Корее есть ненастоящий город: его построили во время войны, чтобы отвлекать внимание противника. Каждую ночь в городе зажигают свет
10. На асфальте для пешеходов есть светофор, чтобы люди, которые всегда смотрят в телефон, а не по сторонам, безопасно переходили дорогу
11.Так выглядит переезд по-корейски
12. Специальные парковочные места только для женщин, таким образом сокращается количество нападений
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Как ва задолбали, копипастеры, сами хер читаете.
(правда это не решит проблему выбора этажа внутри)
На фото - Северная Корея.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Киджондонhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Киджондон
Ким Сон Кон О нетрезвом вождении в Южной Корее
https://dzen.ru/a/X9D_Df4iBwxJUsVghttps://dzen.ru/a/X9D_Df4iBwxJUsVg
"Проблема в том, что штраф за вождение в нетрезвом виде настолько мал, что многие южнокорейцы не воспринимают его всерьез.
Два года назад Национальное собрание ЮК приняло «закон Юн Чан Хо», чтобы значительно ужесточить наказания за нетрезвое вождение. Тем не менее пьяные водители все равно получают легкий приговор из-за чрезмерной снисходительности судей.
Фактически, южнокорейские судьи, как правило, становятся неоправданно щедрыми и излишне снисходительными, когда обнаруживают, что подсудимый был в нетрезвом виде, когда совершил обвиняемое преступление."
Извините, но пост ни о чем. Надергали каких-то единичных фото-случаев, и выдают их под соусом "так в Южной Корее"... А переезд с подъемником через окно - это вообще практикуется во многих странах, когда крупногабаритную мебель легче на подъемнике через окно доставить, чем тащить через парадное...