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Особенности жизни в Южной Корее, которые жителям остальных стран никогда не понять

Особенности жизни в Южной Корее, которые жителям остальных стран никогда не понять

Автор:
09 февраля 2023 10:07
Сообщество : Путешествия
Метки: Корея   Прикол   Южная Корея   интересно   особенности жизни   фото   
3740
15

Южная Корея - современная, продвинутая и одновременно очень загадочная страна. Там есть свои традиции, законы, которые остальному миру чужды и вызывают удивление. Нагляднее всего жизнь корейцев показывают фото от местных жителей. Сегодня мы как раз и полюбуемся на такие кадры из самого сердца страны!

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11.Так выглядит переезд по-корейски

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Метки: Корея   Прикол   Южная Корея   интересно   особенности жизни   фото   
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26  комментариев
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2k
Сергей Час назад
"Подобные мероприятия важны, так как в стране остро ст"
Как ва задолбали, копипастеры, сами хер читаете.
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22k
sanchesS80 7 минут назад
Вызов лифта мне понравился. А то бывает прёшь из супермаркета 5-6 пакетов, приходится лбом или локтём пытаться кнопку нажимать. Не хочется ставить пакеты на пол.
(правда это не решит проблему выбора этажа внутри)
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75
Pasha Panfilov 7 минут назад
13. Личинку чужого видимо сварили ) Или хедкраба какого-то.
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10k
Владимир 11 минут назад
>> В Южной Корее есть ненастоящий город: его построили во время войны, чтобы отвлекать внимание противника. Каждую ночь в городе зажигают свет.

На фото - Северная Корея.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Киджондонhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Киджондон
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2
ЛогинПароль 15 минут назад
В доме из дверей,можно не в ту дверь случайно выйти.
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122
pitt silver Полчаса назад
Фото 8. Что то мне подсказывает что это северная Корея, а не южная.
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75
Pasha Panfilov pitt silver 5 минут назад
Может флаг тоже фальшивый )
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10k
Шео Полчаса назад
сплошной карамель и сахар..
Ким Сон Кон О нетрезвом вождении в Южной Корее

https://dzen.ru/a/X9D_Df4iBwxJUsVghttps://dzen.ru/a/X9D_Df4iBwxJUsVg

"Проблема в том, что штраф за вождение в нетрезвом виде настолько мал, что многие южнокорейцы не воспринимают его всерьез.
Два года назад Национальное собрание ЮК приняло «закон Юн Чан Хо», чтобы значительно ужесточить наказания за нетрезвое вождение. Тем не менее пьяные водители все равно получают легкий приговор из-за чрезмерной снисходительности судей.
Фактически, южнокорейские судьи, как правило, становятся неоправданно щедрыми и излишне снисходительными, когда обнаруживают, что подсудимый был в нетрезвом виде, когда совершил обвиняемое преступление."
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822
Ranae 47 минут назад
"12. Специальные парковочные места только для женщин, таким образом сокращается количество нападений" - как-то слабо верится. Скорее такми образом сокращается количество поцарапаных дверей и избитых бамперов. Там вон даже на замле резиновые ограничители стоят, чтобы дама понимала до какого момента ей продвигаться вперед на парковочном месте.
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330
Сергей Поздняков 47 минут назад
Зачем светофор для долб.ебов, которые перемещаются, сунув жало в смартфон? Может, пусть их количество сократится?
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75
Pasha Panfilov Сергей Поздняков 11 минут назад
А сидеть-то за них придется как за обычных людей же.
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2k
Michael 49 минут назад
C тем же успехом можно сказать, что так в России делают смесители...

Извините, но пост ни о чем. Надергали каких-то единичных фото-случаев, и выдают их под соусом "так в Южной Корее"... А переезд с подъемником через окно - это вообще практикуется во многих странах, когда крупногабаритную мебель легче на подъемнике через окно доставить, чем тащить через парадное...

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3k
Alexander Parshuto 52 минуты назад
"Переезд по корейски"... Я аналогичный способ доставки стройматериалов видел в Израиле.
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1k
sergy 53 минуты назад
Автор, просто побывайте один раз в Южной Корее
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