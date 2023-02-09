Особенности жизни в Южной Корее, которые жителям остальных стран никогда не понять

Южная Корея - современная, продвинутая и одновременно очень загадочная страна. Там есть свои традиции, законы, которые остальному миру чужды и вызывают удивление. Нагляднее всего жизнь корейцев показывают фото от местных жителей. Сегодня мы как раз и полюбуемся на такие кадры из самого сердца страны!