Южная Корея и КНДР идут к перемирию

На этой неделе КНДР провели с Южной Кореей несколько телефонных разговоров, в том числе по военной горячей линии, и договорились возобновить регулярные переговоры и восстановить связи. Это значимый, но лишь небольшой шаг. По словам экспертов, в ближайшее время Пхеньян вряд ли возобновит программы сотрудничества с Сеулом, или вернется к переговорам по ядерной программе США. Многие полагают, что КНДР стремится улучшить отношения с Южной Кореей в надежде, что это убедит США пойти на уступки в отношении ядерных переговоров.