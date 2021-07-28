Южная Корея и КНДР идут к перемирию

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Вчера, 27 июля, Северная Корея отметила 68-ю годовщину окончания Корейской войны. Это событие совпало с восстановлением ранее разорванных связей между враждующими государствами - КНДР и Южной Кореей. Известно, что пока что лидеры двух стран впервые за год молчания договорились о "перемирии" в переписке.
Во вторник в Пхеньяне провели большую военную церемонию в честь 68-ой годовщины окончания Корейской войны - конфликта между КНДР и Республикой Корея в 1950-1953 годы. Договор о перемирии был заключён 27 июля 1953 года, но мирный договор, который завершил бы войну формально, не подписан до сих пор. Страны все это время находились во враждебных отношениях, и только недавно в их вражде наметилась оттепель.
На этой неделе стало известно, что лидеры Северной и Южной Кореи - Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Джэин с апреля несколько раз обменивались личными письмами, в котором договорились "как можно скорее восстановить взаимное доверие и развивать отношения", а также восстановить прерванные линии связи между странами. Напомним, в последний раз связи между КНДР и Южной Кореей были разорваны после того, как антипхеньянские активисты в Южной Корее отправили пропагандистские листовки и материалы на территорию Севера.
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На этой неделе КНДР провели с Южной Кореей несколько телефонных разговоров, в том числе по военной горячей линии, и договорились возобновить регулярные переговоры и восстановить связи. Это значимый, но лишь небольшой шаг. По словам экспертов, в ближайшее время Пхеньян вряд ли возобновит программы сотрудничества с Сеулом, или вернется к переговорам по ядерной программе США. Многие полагают, что КНДР стремится улучшить отношения с Южной Кореей в надежде, что это убедит США пойти на уступки в отношении ядерных переговоров.
Нам Сон Ук, профессор Корейского университета, заявил, что возобновление общения скорее всего не приведет к резкому улучшению отношений в ближайшей перспективе, но может проложить путь к чему-то значимому в будущем. Он добавил, что такими действиями Северная Корея также может создавать свой "международный имидж", показывая готовность "продолжать диалог" с внешним миром. Некоторые эксперты считают, что шаг КНДР к перемирию - вынужденная мера, которая указывает на усугубление экономических трудностей в государстве.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Корея сразу стала бы супер державой после объединения. Но это не выгодно никому. Ни Японии, ни Китаю, ни США с Россией.
Для Японии это конкурент, для США и Китая потеря влияния на сателлитов, для России - хз, что для России, но выгоды никакой