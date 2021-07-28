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Южная Корея и КНДР идут к перемирию

Южная Корея и КНДР идут к перемирию (10 фото)

Автор:
28 июля 2021 14:57
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Северная Корея   в мире   корея   новости   события   фото   южная корея   
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Вчера, 27 июля, Северная Корея отметила 68-ю годовщину окончания Корейской войны. Это событие совпало с восстановлением ранее разорванных связей между враждующими государствами - КНДР и Южной Кореей. Известно, что пока что лидеры двух стран впервые за год молчания договорились о "перемирии" в переписке.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Северная Корея   в мире   корея   новости   события   фото   южная корея   
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Zlaja ptica 2 часа назад
Межконтинентальный баллистический самсунг порвёт мир!


Корея сразу стала бы супер державой после объединения. Но это не выгодно никому. Ни Японии, ни Китаю, ни США с Россией.

Для Японии это конкурент, для США и Китая потеря влияния на сателлитов, для России - хз, что для России, но выгоды никакой
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64k
Максим Час назад
Пытаться договариваться с Южной Кореей примерно тоже самое, что с Японией или Украиной. Они на деле ничего не решают, за ними стоит хозяин который и говорит, как и что надо. Потому нет мирного соглашения с Япами, КНДР уже 70 лет по сути воюет с ЮК, а каклы остаются помойкой.
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