Питейная культура корейцев

По факту, за одну только ночь неугомонные корейцы могут сменить до десятка баров и смешать между собой самые разнообразные виды алкоголя. О последствиях, ясное дело, никто в моменте не думает. Единственное, что отмечают многие граждане Южной Кореи, что пьют они, чаще всего, не потому что любят вкус алкоголя или их увлекает сам процесс, а потому что так «надо»: надо поддержать компанию, надо выказать свое уважение коллегам, надо установить необходимые контакты, просто надо и все тут…