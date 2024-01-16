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Питейная культура корейцев

Питейная культура корейцев

Автор:
16 января 2024 07:24
Метки: Корея   Южная Корея   алкоголь   в мире   люди   факты   
1338
19

Граждане Южной Кореи любят выпить, причем делают они это по поводу и без. Они пьют после окончания трудового дня, на праздниках, дружеских встречах, корпоративных посиделках и во время налаживания деловых или личных контактов.

И, собственно, нет ничего удивительного в том, что по данным ВОЗ (Всемирной Организации Здравоохранения), Южная Корея стабильно, из года в год, оказывается в числе самых пьющих стран мира.

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Не всегда на лидирующих позициях – так, к примеру, в 2023 первое и второе место заняли Молдавия и Литва, но тем не менее.

Россия, к слову, в 2023 году в списке самых пьющих стран заняла лишь «почетное» 13-е место, аккурат между Бельгией и Австрией, и от этого еще более непонятно, почему стереотип о русских, как о самой выпивающей нации, по сей день культивируется в европейском обществе. Загадка, не иначе…

Корейцы, действительно, любят выпить, и это не является каким-то откровением, поскольку в стране утренней свежести уже на протяжении многих лет существует особая культура употребления спиртных напитков, и даже в общественном сознании нации алкоголь занимает особое положение.

При знакомстве с новыми для себя людьми, и иностранцы в данном случае не являются исключением, корейцы, помимо очевидных вопросов, обязательно интересуются у собеседника, может ли он пить алкоголь, имея в виду способности организма воспринимать горячительное в больших количествах, а также, хорошо ли он пьет алкоголь – это уже касается физической стойкости к «напиткам покрепче».

И от ответа, надо сказать, зависит очень многое. Если новый знакомый признается, что не пьет или пьет крайне мало, то интерес корейца к нему пропадает практически мгновенно, и особенно это бьет по корпоративным отношениям, в которых непьющий коллега будет вызывать некое недоверие и даже неприязнь. Поэтому многие иностранцы, приехавшие в Южную Корею по работе или на пмж, выработали своеобразную формулу взаимодействия.

Если необходимо произвести хорошее впечатление на пьющего руководителя, коллег или же просто приятелей и знакомых, на вопросы об употреблении алкоголя следует отвечать, что вы не просто пьете водку (именно водку – настоящую, 40-градусную!), а делаете это с большим удовольствием, поскольку любите ее аки мать родную.

При этом важно упомянуть, что, сколько бы вы ни пили, вы не пьянеете, а на утро не испытываете похмелья. Как ни странно, но именно эта информация существенно возвысит вас в глазах корейцев, и они непременно начнут вас уважать еще больше.

Но это, так сказать, из разряда наблюдений, но существует ведь и официальная информация. По данным все той же ВОЗ в Южной Корее ежегодно употребляется более 3 миллиардов бутылок соджу – корейской водки. Более того, граждане старше 16 лет выпивают в среднем по 14,8 литра чистого алкоголя в год! Причем делают они это, надо сказать, с особым усердием и организованностью, как, впрочем, и все остальное.

Я не зря в начале статьи упомянул, что в Южной Корее существует особая культура употребления спиртных напитков – коллективная. В этой стране просто непринято идти «против течения», так сказать, вопреки воле большинства. Если коллектив, в котором ты состоишь (коллеги или группа друзей, неважно), ест какую-то определенную закуску, например, куксу (лапша или холодный суп с лапшой), то и ты, будь добр, ешь тоже самое.

Ну а если все вокруг пьют алкоголь, то и ты должен пить наравне со всеми. Приверженность к сообществу – важная часть азиатской культуры в принципе, поэтому выбиваться из общей массы и показывать, что ты чем-то отличаешься от других (например, не пьешь), считается крайне неуважительным и даже оскорбительным.

Любопытно еще и то, что просто так отказаться выпивать в Южной Корее нельзя, и даже сами граждане страны утренней свежести называют данное явление «обществом, навязывающим алкоголь». Причем пьющие корейцы, количество которых, по понятным причинам, значительно превышает непьющих, не только употребляют сами, но и обязательно предлагают, а иногда и настоятельно рекомендуют, выпивать коллективу, в котором состоят – будь то коллеги, однокурсники, друзья или просто соседи. В таких условиях оставаться непьющим довольно проблематично.

Посиделки с большим количеством алкоголя в Южной Корее называются «сульджари», и они, как правило, не ограничиваются распитием нескольких бокалов в одном конкретном месте. Сам момент, когда компания только собралась в баре и накатила по первой, корейцы называют «иль ча». За ним следует «и ча» - это когда выпивающие меняют либо локацию, либо компанию (да-да, и такое тоже бывает), а после - «сам ча» или очередная смена декораций.

По факту, за одну только ночь неугомонные корейцы могут сменить до десятка баров и смешать между собой самые разнообразные виды алкоголя. О последствиях, ясное дело, никто в моменте не думает. Единственное, что отмечают многие граждане Южной Кореи, что пьют они, чаще всего, не потому что любят вкус алкоголя или их увлекает сам процесс, а потому что так «надо»: надо поддержать компанию, надо выказать свое уважение коллегам, надо установить необходимые контакты, просто надо и все тут…

Стоит отметить, что в России чрезмерное употребление алкоголя, даже во время корпоративных мероприятий, как правило, осуждается и коллегами, и руководством, а за непотребное поведение «подшофе» можно и вовсе получить выговор или еще чего посерьезнее. В Южной Корее же все устроено несколько иначе: если пьет начальник, то пьют и все его подчиненные, а, если не пьют, то могут смело забыть и о прибавках к зарплате, и о возможном повышении.

Более того, раз в две недели руководитель собирает своих подчиненных на небольшом неформальном собрании, основной целью которого является распитие спиртных напитков в большом количестве. Причем разливать эти самые напитки руководитель будет лично, так что «отвертеться» от злоупотребления не получится.

Более того, если в коллективе есть новенький сотрудник, и, не дай Бог, иностранец, подобное коллективное «неформальное мероприятие» будет устроено для него лично- так сказать, приветственная пьянка, на которой новенькому очень доступно объяснят и покажут, как в этом коллективе следует пить. А объяснять есть что, ведь даже во время застолья корейцы придерживаются строгих правил этикета, выражающихся в уважении к старшим – как по возрасту, так и по должности.

Молодые корейцы, а также те, кто занимает менее значимые посты, во время того, как выпивают стопку, должны прикрывать ее рукой и отворачиваться от стола, как бы скрываясь от старших. Также дурным тоном считается, когда человек сам наполняет себе бокал. А еще во время корейской пьянки принято наливать алкоголь на весу и двумя руками. При этом стопку также нужно держать двумя руками, в знак уважения. В общем, нюансов предостаточно!

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Метки: Корея   Южная Корея   алкоголь   в мире   люди   факты   
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rgubaev Час назад
Какая прекрасная страна!
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