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14 особенностей жизни в Южной Корее, от которых у туристов голова кругом

14 особенностей жизни в Южной Корее, от которых у туристов голова кругом

Автор:
23 ноября 2022 11:49
Метки: Южная Корея   в других странах   забавно   интересно   корея   любопытно   прикольно   страноведение   фото   
1485
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Южная Корея для жителей РФ и стран СНГ - просто другая планета. Там свои традиции и образ жизни, а еще много современных фишек, которые можно было бы внедрить и в остальных странах.

А вы бы хотели побывать в Южной Корее?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Южная Корея   в других странах   забавно   интересно   корея   любопытно   прикольно   страноведение   фото   
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7  комментариев
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810
ProFanas Полчаса назад
Из-за подсветки на переходе в Корею ехать не обязательно. В Витебске (РБ) есть точно такая.
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5k
ПЕТР 11 минут назад
С фаст фудом не понял, что, должен робот продавать?
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10k
Vacony Полчаса назад
выглядит супер, кроме туалета... тут я теряюсь ...
А подсветка переходов - хотелось бы... и еще обеды школьные...
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1k
Жирный бот Полчаса назад
Светофоры для пешеходов на асфальте и в РФ встречаются..
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Спелая кукурузинка

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