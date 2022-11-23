14 особенностей жизни в Южной Корее, от которых у туристов голова кругом

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Южная Корея для жителей РФ и стран СНГ - просто другая планета. Там свои традиции и образ жизни, а еще много современных фишек, которые можно было бы внедрить и в остальных странах.
В Южной Корее есть парковочные места специально для женщин, чтобы обезопасить их от, например, грабителей
В одной упаковке продаются бананы разной зрелости, чтобы их можно было съесть через несколько дней
Там роботы меряют температуру посетителей и включают сигнал тревоги, если она слишком высокая, а также дезинфицируют пол
На кнопках в лифте сделали специальную медную пленку, чтобы предотвратить появление вирусов
А еще там в лифте можно отменить выбор этажа
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Специальная полоска на асфальте сигнализирует о том, можно переходить дорогу или нет. Полезно для тех, кто постоянно сидит в телефоне
В придорожных отелях, предназначенных для свиданий, в Южной Корее в номере есть автомат по продаже игрушек для взрослых
А вы бы хотели побывать в Южной Корее?
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АНТИФИШКИ
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А подсветка переходов - хотелось бы... и еще обеды школьные...