И пообещали продолжать в том же духе.
26 мая руководство КНДР заявило, что на территории страны нашли агитационные листовки. Их забросили со стороны Южной Кореи.
В Северной Корее решили не оставлять это без внимания. Заместитель министра обороны КНДР Ким Ган Ир заявил, что они в ответ начнут бомбардировать соседнее государство, мусором, макулатурой и прочим хламом. И сегодня обещание сдержали.
Умельцы из КНДР прицепили к воздушным шарам мешки с помоями, отработанным пластиком, батарейками, бутылками и даже навозом, и запустили их в сторону Сеула. Кстати, свои агитки тоже отправили. Всего же было более 260 шаров.
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Эти действия со стороны Северной Кореи явно нарушают международное право и серьезно угрожают безопасности нашего народа, - пожаловались в в Комитете начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи.
На это витиевато ответила сестра Ким Чен Ына:
Правительство КНДР считает, что распространение листовок против Республики Корея представляет собой свободу выражения мнения нашего народа и гарантирует право корейского народа на информацию, поэтому есть предел немедленному прекращению такого распространения. Мы с уважением просим понимания.
Она добавила, что шары с листовками и навозом - это «дар искренности» в отношении «призраков либеральной демократии». И пообещала и дальше баловать такими подарками жителей Южной Кореи.
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Кроме пропаганды на воздушных шарах
Южные корейцы слали: конфеты, печеньки, лапшу, DVD и флешки, доллары, радиоприемники, чулки/носки, и прочие приятные мелочи.
Северные слали мусор, а теперь еще и говно.
Не тронь говно - вонять не будет. Вот это цивилизация. Реально ведь бомбы делают из говна и палок.
Подождал бы пару дней, прежде, чем боянить.
Недотерпел?
Вчера вечером подчинённые товарища Ким Чен Ына порадовали соседей неожиданным подарком. Воздушные шары с навозом пересекли границу и упали в различных местах по всей стране, достигнув...