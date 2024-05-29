Северная Корея отправила 150 воздушных шаров с навозом и мусором в Южную Корею

Вчера вечером подчинённые товарища Ким Чен Ына порадовали соседей неожиданным подарком. Воздушные шары с навозом пересекли границу и упали в различных местах по всей стране, достигнув...