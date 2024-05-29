26 мая руководство КНДР заявило, что на территории страны нашли агитационные листовки. Их забросили со стороны Южной Кореи.

В Северной Корее решили не оставлять это без внимания. Заместитель министра обороны КНДР Ким Ган Ир заявил, что они в ответ начнут бомбардировать соседнее государство, мусором, макулатурой и прочим хламом. И сегодня обещание сдержали.

Умельцы из КНДР прицепили к воздушным шарам мешки с помоями, отработанным пластиком, батарейками, бутылками и даже навозом, и запустили их в сторону Сеула. Кстати, свои агитки тоже отправили. Всего же было более 260 шаров.