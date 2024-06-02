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«А ну стой!»: жители подмосковного Щёлково угомонили горячего мужчину, избившего свою подругу

«А ну стой!»: жители подмосковного Щёлково угомонили горячего мужчину, избившего свою подругу

Автор:
02 июня 2024 20:37
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Подмосковье   домашнее насилие   жена   муж   очевидцы   перцовка   полиция   щелково   
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Ну а после вызвали полицию.

Вчера в Путилково муж избил супругу прямо на детской площадке. Сначала выписал порцию оплеух, потом повалил на землю и куда-то потащил. Всё это сопровождалось криком ребёнка, она бегала кругами вокруг них и плакала.

Прохожие интересовались у мужика - в своём ли он уме? И требовали остановить беспредел.

Сообщают, что буяна задержали и отвезли в полицию. Сейчас идёт проверка. А сегодня в сети появилось другое видео - уже из Щёлково. Там неадекват нещадно лупил подругу среди бела дня.

На её вопли сбежались соседи. Сначала очевидцы спугнули мужика и он наконец оставил жену в покое. А потом неравнодушные граждане применили к стороннику домашнего насилия его же методы - догнали и залили перцовкой.

Затем вызвали полицейских и передали гражданина в руки силовиков.

Ну а несколько дней назад в Подмосковье разыгралась кровавая драма: 37-летний Исламбек узнал, что гражданская жена хочет от него уйти. Тогда он сел в авто и переехал женщину. От полученных травм она скончалась в больнице.

Во время судебного заседания Исламбек сказал, что просто хотел остановить жену и не дать ей уйти из семьи ради их детей.

Его отправили в СИЗО. Возможно, проверят и на вменяемость.


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Метки: Видео   Подмосковье   домашнее насилие   жена   муж   очевидцы   перцовка   полиция   щелково   
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23  комментария
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19k
Aaron Bezzazrenia 2 часа назад
Б.лять! Что ни день так Ослан.е.беки
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1k
VSh 9 минут назад
Люблю смотреть как чернильницы страдают.
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29k
Alex 22 минуты назад
Чернильницы не поумнеют никак и никогда,
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46k
Aleks Полчаса назад
Это те самые ценные иностранные сотрудники...Контроль миграции которых был фактически остановлен в последние годы. И слава богу вроде сейчас возобновился в двойном размере.
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19k
Михаил Гривин Полчаса назад
И чему нас учат эти случаи? Правильно: домашнее насилие должно происходить ДОМА. Нечего его на улице производить, даже ведь в названии - "домашнее". Ну неужели непонятно?
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6k
Владимир Полчаса назад
ни чего не изменилось,только раньше камнями забивали.сейчас кулаками,если не помогает,добивают ножом.а если честно,не жалко чернильниц.и как они говорят,зато не пьёт.
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85
Рокер 38 минут назад
хорошие девочки всегда любили плохих мальчиков. в данном случае девочки не выросли, а мальчики и не вырастут
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5k
Василий Афиногенов 40 минут назад
и снова безнациональная вешалка для бороды!
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85
Рокер 45 минут назад
а малая то чья? че не увели от травмы?
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5k
Delovaya Kolbasa Час назад
А наши чернильницы думали, что к ним как к принцессам будут относиться? Для ослоебов женщина это вещь для рождения детей и для поддержания дома чистоты и кормления животного
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3k
Остап_Бендер_Задунайский Час назад
исламбек макамбек пля бабы ну шо ж вы такие...
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19k
Александр Час назад
В целом похер, главное не шумите и детей не пугайте на улице.

Любишь вешалку для бороды, люби и аульное средневековье....
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16k
info-kozirev Час назад
Опять черножопый отметился,что не козлина,так обязательно черножопый.
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32k
AzuveR Час назад
Сцуко,ну не устраивает тебя жена или ты не устраиваешь жену. Разведитесь к буям. Мордобоем ,чувства не вернуть. К чернильницам это не относиться,должны страдать, так как нужно быть тупорылой по пояс,что бы выйти за чуркабеса.
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376
Влад 2 часа назад
Ну и что ему полиция сделает? Нужно заявление от потерпевшей. Я сомневаюсь, что она его писать будет. Она живет с этим мужиком и насильно её никто не держит. Скорее всего - получает люлей регулярно,но менять ничего не хочет. Полиция тут не при делах..
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502
Corkscrew 2 часа назад
Зарисовки из жизни животного мира.
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96k
Херанука Паибалу 2 часа назад
Что тут сказать.....
Есть такие .... люди..... у которых женщина находится в рейтинге ценностей чуть ниже коня, но - выше овцы
Относятся к женщинам - также
Лучше, чем к барану, но хуже чем к коню....
.
Но "песни в ухо" поют справно...
"черннные глаза...."
.
дурочкам нравится......
.
Некоторые даже рискуют плодиться от таких.....
.
НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ сильно подумать, вступать ли в битву с таким индивидом за его самку
ЗАВТРА она САМА придет в полицию и НАПИШЕТ НА ВАС ЗАЯВЛЕНИЕ, что вы избили и ограбили ее мужа.....
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63k
Мойша 2 часа назад
Если бабы заводят себе мастурбеков - то нечего потом возмущаться при получении по личику ногой.
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240
r3mba4 Мойша Час назад
Всё дело в гаранте и его хозяевах. Он с 2007 подписался под программой переселения из средней азии в РФ. А с 1 сентебря готовтесь к прививкам и кончине. И пофиг, что стране и её гражданам объявлены санкции. Всё выполняется бесприкословно.
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33k
Владимир 2 часа назад
Що, опять? Так ведь нет у нас домашнего насилия как говорит главная секта страны - РПЦ. А если и есть, то это пропаганда запада, с целью насадить педерастию и прочее.
Ах, да тут еще и важные иностранные специалисты.. Так это ваще.. Это их культура, традиция, всё такое..
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August
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