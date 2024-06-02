«А ну стой!»: жители подмосковного Щёлково угомонили горячего мужчину, избившего свою подругу

Ну а после вызвали полицию.
Вчера в Путилково муж избил супругу прямо на детской площадке. Сначала выписал порцию оплеух, потом повалил на землю и куда-то потащил. Всё это сопровождалось криком ребёнка, она бегала кругами вокруг них и плакала.
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Прохожие интересовались у мужика - в своём ли он уме? И требовали остановить беспредел.
Сообщают, что буяна задержали и отвезли в полицию. Сейчас идёт проверка. А сегодня в сети появилось другое видео - уже из Щёлково. Там неадекват нещадно лупил подругу среди бела дня.
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На её вопли сбежались соседи. Сначала очевидцы спугнули мужика и он наконец оставил жену в покое. А потом неравнодушные граждане применили к стороннику домашнего насилия его же методы - догнали и залили перцовкой.
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Затем вызвали полицейских и передали гражданина в руки силовиков.
Ну а несколько дней назад в Подмосковье разыгралась кровавая драма: 37-летний Исламбек узнал, что гражданская жена хочет от него уйти. Тогда он сел в авто и переехал женщину. От полученных травм она скончалась в больнице.
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Во время судебного заседания Исламбек сказал, что просто хотел остановить жену и не дать ей уйти из семьи ради их детей.
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Его отправили в СИЗО. Возможно, проверят и на вменяемость.
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Любишь вешалку для бороды, люби и аульное средневековье....
Есть такие .... люди..... у которых женщина находится в рейтинге ценностей чуть ниже коня, но - выше овцы
Относятся к женщинам - также
Лучше, чем к барану, но хуже чем к коню....
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Но "песни в ухо" поют справно...
"черннные глаза...."
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дурочкам нравится......
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Некоторые даже рискуют плодиться от таких.....
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НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ сильно подумать, вступать ли в битву с таким индивидом за его самку
ЗАВТРА она САМА придет в полицию и НАПИШЕТ НА ВАС ЗАЯВЛЕНИЕ, что вы избили и ограбили ее мужа.....
Ах, да тут еще и важные иностранные специалисты.. Так это ваще.. Это их культура, традиция, всё такое..