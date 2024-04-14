Насилие не остановить? В Алматы мужчина жестоко избил бывшую жену

Женщина развелась с супругом после 11 лет брака, забрала детей и сбежала в другой город. Однако и там изверг нашел её.
По словам автора видеоролика, жертвой жестокого нападения стала женщина по имени Салтанат, которая после 11 лет брака решилась на развод. Оставив мужа и взяв детей, она переехала из Тараза в Алматы в поисках новой жизни. Однако ее бывший муж не смирился с разводом и начал преследовать ее, заставляя вернуться.
На видео зафиксирован момент, когда мужчина разбивает телефон женщины, а затем жестоко избивает ее. Этот случай привлек внимание общественности к проблеме семейного насилия и поднял вопрос о необходимости более эффективной защиты женщин от домашнего насилия.
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ну мудаков увы у нас полно, этого козла надо наказать, не по мужски это поднимать руку на женщину, ему бы вместо штанов юбку носить теперь, мужество он своё потерял я считаю
у нас вон одна мразь жену так убила, Бешимбаев (экс министр нашей экономики) зовут, громкое дело, надеюсь засадят его надолго
к тому же у нас хотят закон ввести что бы ввести уголовную ответственность за бытовое насилие, скорей бы уж, давно пора