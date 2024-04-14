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Насилие не остановить? В Алматы мужчина жестоко избил бывшую жену

Насилие не остановить? В Алматы мужчина жестоко избил бывшую жену

Автор:
14 апреля 2024 10:18
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: алматы   жена   избиение   казахи   муж   негатив   нелюдь   
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Женщина развелась с супругом после 11 лет брака, забрала детей и сбежала в другой город. Однако и там изверг нашел её.

По словам автора видеоролика, жертвой жестокого нападения стала женщина по имени Салтанат, которая после 11 лет брака решилась на развод. Оставив мужа и взяв детей, она переехала из Тараза в Алматы в поисках новой жизни. Однако ее бывший муж не смирился с разводом и начал преследовать ее, заставляя вернуться.



На видео зафиксирован момент, когда мужчина разбивает телефон женщины, а затем жестоко избивает ее. Этот случай привлек внимание общественности к проблеме семейного насилия и поднял вопрос о необходимости более эффективной защиты женщин от домашнего насилия.


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Метки: алматы   жена   избиение   казахи   муж   негатив   нелюдь   
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14  комментариев
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6k
Григорий Час назад
есть такое за некоторыми гражданами, называют себя Мужчинами и бьют исподтишка, встречал таких, у нас это не редкость.
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3k
Pioner76 5 минут назад
Ну нафик.
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304
Fedot da ne tot 8 минут назад
Мразь, других слов нет.
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2k
Андрей 19 минут назад
Терпеть не могу таких авторов у которых заголовок лютая лож... хайпожор сраный.(неизвестно что там ещё с предысторией)
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8k
Лещ Полчаса назад
Ой прям избил)) Разок втащил шкуре бестолковой, дело семейное, видимо задолбала она сильно мужика))
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24
Самуил Маршак Лещ 6 минут назад
Я бы тебе леща хочу отвесить за непонимание тобой ситуации
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40k
АнтонПолднев Час назад
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13k
Copycat Час назад
Ну не избил, а просто ударил очень сильно - не люблю не точности, уж извините

ну мудаков увы у нас полно, этого козла надо наказать, не по мужски это поднимать руку на женщину, ему бы вместо штанов юбку носить теперь, мужество он своё потерял я считаю

у нас вон одна мразь жену так убила, Бешимбаев (экс министр нашей экономики) зовут, громкое дело, надеюсь засадят его надолго

к тому же у нас хотят закон ввести что бы ввести уголовную ответственность за бытовое насилие, скорей бы уж, давно пора
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6k
Pashuta Час назад
Стоить добавить что сейчас в Казахстане вводится уголовная ответственность за бытовое насилие. Фактически он уже можно сказать себе уголовку поднял, и по КоАП он вряд-ли отделается.
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2334 поста (2292 в горячем)

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