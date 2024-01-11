Дагестанский качок убил мужа своей любовницы, нарядился в женское платье и сбежал от правосудия

Такого силовики ещё не видели.
В Хасавюрте произошло странное убийство. В полицию позвонила женщина и сообщила, что её супруг мёртв. Силовики примчались на место происшествия и обнаружили труп с множественными жестокими побоями, вплоть до того, что у него была оторвана губа.
А заплаканная женщина рассказала им целую легенду. Якобы её муж-бизнесмен приехал из командировки и к нему пришли знакомые. Они что-то не поделили, завязалась драка и приятели отправили мужика на тот свет. Его несчастную жену ударили по голове и она потеряла сознание. В конце монолога дамочка горько разрыдалась.
Позже стала юлить и рассказала другую версию: мужа убила она. Супруг вроде бы её побил и она страшно отомстила - когда мужчина уснул, накинулась на него с куском плинтуса в руках.
Но это звучало ещё «прохладней», чем версия про внезапно нагрянувших дружков.
Полицейские поговорили с сыном погибшего и тот сказал, что перед приездом отца в дом «пришёл какой-то дядя». Параллельно силовики изучили записи с камер наблюдения и всё стало ясно.
Предприниматель вернулся домой из командировке раньше срока. И застал жёнушку в объятиях здоровенного качка. Габариты оппонента разгневанного супруга не испугали и он накинулся на ловеласа. Но силы были неравны и любовник попросту забил ревнивого мужа до смерти. Затем напялил на себя платье, прикрыл лицо и скрылся.
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Его найдут, никакая паранджа не поможет.
Интересно другое - судьба горе-жены. Ведь всю эту кашу заварила она.
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