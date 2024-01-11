FISHKINET
Сообщество Криминал 2562 поста • 368 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
Дагестанский качок убил мужа своей любовницы, нарядился в женское платье и сбежал от правосудия

Дагестанский качок убил мужа своей любовницы, нарядился в женское платье и сбежал от правосудия

Автор:
11 января 2024 16:48
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Дагестан   Хасавюрт   качок   любовник   муж   полиция   супруг   убийство   
4042
2
1

Такого силовики ещё не видели.

В Хасавюрте произошло странное убийство. В полицию позвонила женщина и сообщила, что её супруг мёртв. Силовики примчались на место происшествия и обнаружили труп с множественными жестокими побоями, вплоть до того, что у него была оторвана губа.

А заплаканная женщина рассказала им целую легенду. Якобы её муж-бизнесмен приехал из командировки и к нему пришли знакомые. Они что-то не поделили, завязалась драка и приятели отправили мужика на тот свет. Его несчастную жену ударили по голове и она потеряла сознание. В конце монолога дамочка горько разрыдалась.

Позже стала юлить и рассказала другую версию: мужа убила она. Супруг вроде бы её побил и она страшно отомстила - когда мужчина уснул, накинулась на него с куском плинтуса в руках.

Но это звучало ещё «прохладней», чем версия про внезапно нагрянувших дружков.

Полицейские поговорили с сыном погибшего и тот сказал, что перед приездом отца в дом «пришёл какой-то дядя». Параллельно силовики изучили записи с камер наблюдения и всё стало ясно.

Предприниматель вернулся домой из командировке раньше срока. И застал жёнушку в объятиях здоровенного качка. Габариты оппонента разгневанного супруга не испугали и он накинулся на ловеласа. Но силы были неравны и любовник попросту забил ревнивого мужа до смерти. Затем напялил на себя платье, прикрыл лицо и скрылся.

Его найдут, никакая паранджа не поможет.

Интересно другое - судьба горе-жены. Ведь всю эту кашу заварила она.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Видео   Дагестан   Хасавюрт   качок   любовник   муж   полиция   супруг   убийство   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
33  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
56k
Опиум для народа 2 часа назад
А чё там с байками про "верных кавказских женщин"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 8)
19k
Роберт Шекли 12 минут назад
Для качка это именно тот случай, когда в убийстве лучше сознаться, даже если не ты
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Кыся 15 минут назад
Когда найдут, женскую одежду не снимать! Пусть так и едет на зону.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
142
Александра С 19 минут назад
Ждем продолжение серии из категории "Кровная месть за смерть родственника".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Chev Chelios 39 минут назад
Один убит, второй сядет, а ш.л.ю.х.у камнями забьют интересно или по новой: муж, любовник, свободна.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
263
ivandike 52 минуты назад
На зоне будет, Гульчатай
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
gavrosh Час назад
Всегда удивляют олени нападающие на любовников. Любовник конечно козёл, но клятв он не давал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Zемляк Час назад
Был и муж и любовник, теперь ни того ни другого.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Kostick Час назад
какой душещипательный сценарий. побивание камнями будет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Максим Макашев 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Ser 2 часа назад
Всё ... с достоинством - по кавказски! по мужски!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
Андрей 2 часа назад
На самом деле тут очень большая проблема. В Дагестане достаточно сильно распространены внутриродовые браки, между родственниками. Дарвин говорил, что это очень не правильно. В Дагестане генетических аномалий накопилось очень много. Им надо впустить в свои народы свежие гены, иначе их ждёт вырождение. И аномалии, в том числе и поведенчиские это уже явно сквозит из дагестанского народа. Вы посмотрите - на северном касказе проживает много народу, но агрессия причём на ровном месте сквозит именно от дагеров. Они дучают, что это нормально, что это мужественно (ну даже когда он матом кроет девочек на ровном месте). Но это не нормально. Это есть проявление близкоровственного спаривания.Дагам срочно нужно разбавлять свою кровь. Но тут они наталкиваются на встречную проблему - с дагами никто не хочет разбавлять свою кровь. Тут нужен закон на федеральном уровне или через 20 лет даги исчезнут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
326
deadDEVIL Андрей Час назад
А кто-то против!? Вроде бы, нет! Они ж поехавшие наглухо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20
ya da Андрей 38 минут назад
Да и хер с ними, пусть передохнут
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
876
Шурман 2 часа назад
Вот такие вот они черти и я все время это говорил , для них чужое это как мед . В Европе так же себя ведут и пытались себя вести пока им албанцы крылья не обломали . Если кто мне щас скажет что не так я дам ролики не из ютуба как за такую херню их стреляют и в Брюсселе и в Антверпен и Лиеж .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Fat Lynx 2 часа назад
а фамилия у него Керенскаев...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
Элек Мек 2 часа назад
Джигит,хуле...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
АнтонПолднев 2 часа назад
Кто там мне про спорт рассказывал? Единоборства, это благо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

270596



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Диаспора порешала?": суд освободил из-под стражи блогера-таджика, оскорблявшего русских девушек
"Диаспора порешала?": суд освободил из-под стражи блогера-таджика, оскорблявшего...
Как снимали фильм "Брат 2": кадры со съемок и 24 интересных факта о фильме
Как снимали фильм "Брат 2": кадры со съемок и 24 интересных факта о фильме
Набирающие популярность в сообществах
Сказочное Бали
Сказочное Бали
Немного красивых картинок с часами - в снегу и с елочными игрушками
Немного красивых картинок с часами - в снегу и с елочными игрушками
Только 5 пациентам из 100 удается преодолеть рубеж в этой страшной болезни
Только 5 пациентам из 100 удается преодолеть рубеж в этой страшной болезни
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Косточку проглотил

Лучшие демотиваторы
Этим больше не наливать

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#в мире#люди#факты#Автовсячина#забавно#шоу бизнес#Еда#полиция
#животные#машина#Юмор#аварии#авто аварии#подборка#кино#улыбнуло#США#Япония
#автомобили#интересно#Прикол#ДТП#позитив#интересное#кот#фильм#природа#знаменитости
Только 5 пациентам из 100 удается преодолеть рубеж в этой страшной болезни Только 5 пациентам из 100 удается преодолеть рубеж в этой страшной болезни "Надо быть добрее": в Дагестане просят не наказывать участников беспорядков в аэропорту Махачкалы "Надо быть добрее": в Дагестане просят не наказывать участников беспорядков в аэропорту Махачкалы В Курской области мужчина зарезал всю семью за отказ жены в сексе В Курской области мужчина зарезал всю семью за отказ жены в сексе Беспорядки в Дагестане: что известно о ситуации в аэропорту Махачкалы Беспорядки в Дагестане: что известно о ситуации в аэропорту Махачкалы Житель Уфы убил 14-летнюю сестру из-за того, что её взяли на отдых в Дубай, а его - нет Житель Уфы убил 14-летнюю сестру из-за того, что её взяли на отдых в Дубай, а его - нет В Подмосковье обнаружили убитыми сына и тёщу Стаса Намина В Подмосковье обнаружили убитыми сына и тёщу Стаса Намина

На что жалуетесь?

Вернуться