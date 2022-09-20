Мужчина несколько раз потерял сознание на аттракционе

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Женщина уговорила своего мужа прокатиться вместе с ней на американских горках и запечатлела его реакцию.
Жительница Северной Каролины (США) по имени Кейтлин уговорила мужа Джоша прокатиться вместе с ней на американских горках.
Джош вовсе не жаждал получать острые ощущения на страшном аттракционе, потому он довольно нервно ждал начала поездки. Но вряд ли мужчина мог предположить, что впечатления окажутся столь сильными, что он потеряет сознание, причём не единожды.
Джош вовсе не жаждал получать острые ощущения на страшном аттракционе, потому он довольно нервно ждал начала поездки. Но вряд ли мужчина мог предположить, что впечатления окажутся столь сильными, что он потеряет сознание, причём не единожды.
А вот у Кейтлин страдания и переживания супруга особенного сочувствия не вызвали — она весело хохотала над ситуацией.
Источник:
АНТИФИШКИ
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И думаю во втором случае, вполне мог бы её засудить на хорошую сумму. Типа она его спровоцировала, заведомо зная о его проблеме и умышленно нанесла непоправимый вред его здоровью. Ну или что-то такое.
Но тогда мне так это не понравилось (точнее, я прям поймал дикий страх), что больше никогда не хотелось.
Короче, я мужика понимаю. Обморок - это лучшее что могло бы произойти со мной.