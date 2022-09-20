FISHKINET
Сообщество Юмор 15622 поста • 3041 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Мужчина несколько раз потерял сознание на аттракционе

Мужчина несколько раз потерял сознание на аттракционе

Автор:
20 сентября 2022 08:38
Сообщество : Юмор
Метки: Реакция   США   Юмор   видео   жена   муж   прикол   
783
2
1
Женщина уговорила своего мужа прокатиться вместе с ней на американских горках и запечатлела его реакцию.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Реакция   США   Юмор   видео   жена   муж   прикол   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
37
Федор Шелепа Час назад
ему надо срочно развестись с ней
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
kleyman 24 минуты назад
Дура, у мужика явно проблемы с сосудами, вполне мог кровоизлияние в мозг получить и сдохнуть. Или инвалидом стать на всю жизнь.
И думаю во втором случае, вполне мог бы её засудить на хорошую сумму. Типа она его спровоцировала, заведомо зная о его проблеме и умышленно нанесла непоправимый вред его здоровью. Ну или что-то такое.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
138
Purple_Bear Полчаса назад
В детстве, в возрасте лет 10-12, я прокатился на американских горках в Новосибирске. По сравнению с тем, что на видео - я катался на почти ровных горках.
Но тогда мне так это не понравилось (точнее, я прям поймал дикий страх), что больше никогда не хотелось.
Короче, я мужика понимаю. Обморок - это лучшее что могло бы произойти со мной.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
ACU900 47 минут назад
https:https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Euthanasia_Coasterhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/Euthanasia_Coaster
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
vasilykopkov Час назад
Интернет взорван - расходимся...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Игорь Час назад
хороший способ избавится от надоевшего мужа
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−74
Alexandr Fisher Час назад
я почти такой же был в Эмиратах, парка феррари на самом быстром атракционе мира
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
574
ManA108 Час назад
Не он один терял сознание.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mindflixx

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

826188



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные снимки актрис советского кино
Интересные снимки актрис советского кино
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
Понедельник не повод для грусти
Понедельник не повод для грусти
Джетпак из GTA: San-Andreas и байк из Star Wars показали в Детройте
Джетпак из GTA: San-Andreas и байк из Star Wars показали в Детройте
Бюджетный смартфон Cubot P60 поступил в продажу всего за 89,99 долларов
Бюджетный смартфон Cubot P60 поступил в продажу всего за 89,99 долларов
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Спасибо китайцам

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя старым

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#подборка#в мире#Приколы#интересное#дтп#авто аварии#познавательно#Индия
#Юмор#прикол#люди#СССР#автомобили#страна#кино#автомир#Россия#истории
#история#животные#фотографии#факты#картинки#аварии#позитив#Ynews#Еда#коты
Бюджетный смартфон Cubot P60 поступил в продажу всего за 89,99 долларов Бюджетный смартфон Cubot P60 поступил в продажу всего за 89,99 долларов Забавная реакция животных на обычные события Забавная реакция животных на обычные события Кадры с&nbsp;танцующим Томом Харди превратились в&nbsp;очень смешной мем Кадры с танцующим Томом Харди превратились в очень смешной мем 16 мужчин, которые исполнили просьбы жен не так, как те хотели 16 мужчин, которые исполнили просьбы жен не так, как те хотели Тонко подмечено, или вся суть отношений между мужчинами и женщинами Тонко подмечено, или вся суть отношений между мужчинами и женщинами Озорная собака скинула своего владельца с крыльца Озорная собака скинула своего владельца с крыльца

На что жалуетесь?

Вернуться