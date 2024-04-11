Американка несколько месяцев травила мужа отбеливателем

В ходе судебных разбирательств Мелоди Феликано Джонсон признала свою вину. В начале 2023 года жена военного дважды подливала в кофе смертоносный химикат. В то время пара уже приняла решение о разводе, но всё ещё жила вместе по месту службы лётчика в Германии и в Аризоне.
Роби Джонсон заметил, что его кофе приобрёл странный вкус во время службы в Германии в марте прошлого года.
Мелоди знала, что муж готовит кофейник с вечера, чтобы утром просто включить и сварить напиток. Заподозрив неладное, мужчина стал делать вид, что пьёт кофе.
Вернувшись в Аризону, Роби установил скрытые камеры в доме, чтобы поймать жену с поличным.
16 июля Мелоди перелила жидкость из большой бутылки с отбеливателем в емкость поменьше в прачечной. Уже через мгновение камера на кухне засняла, как женщина вылила содержимое контейнера в кофеварку.
Чуть позже в кадре появился сам Роби. Он проверил воду в устройстве, чтобы собрать больше доказательств для полиции, и произнёс: "Вы даже на расстоянии можете почувствовать запах".
Он также проверил воду на примеси. "Посмотрите на это, - сказал он, вытаскивая из кофеварки тест-полоску. - Цвет изменился".
Джонсон передал видеозаписи в Департамент полиции Тусона, 18 июля Мелоди была арестована.
Лётчик считает, что жена пыталась убить его, чтобы получить страховые выплаты.
Приговор будет вынесен 10 мая. Женщине грозит до двух лет тюрьмы. Однако её могут отпустить на свободу прямо из зала суда, поскольку минимальное наказание составляет четыре месяца, а она уже отбыла этот срок под стражей.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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