Роби Джонсон заметил, что его кофе приобрёл странный вкус во время службы в Германии в марте прошлого года.

Мелоди знала, что муж готовит кофейник с вечера, чтобы утром просто включить и сварить напиток. Заподозрив неладное, мужчина стал делать вид, что пьёт кофе.