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В Подмосковье ревнивец переехал свою гражданскую жену на машине из-за того, что она хотела с ним расстаться

В Подмосковье ревнивец переехал свою гражданскую жену на машине из-за того, что она хотела с ним расстаться

Автор:
27 мая 2024 14:22
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Подмосковье   гражданская жена   машина   неадекват   убийство   
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Сначала пара поссорилась, затем мужчина сел в авто и нажал на газ.

37 уроженец Узбекистана с российским паспортом по имени Исламбек устроил кровавую драму в Подмосковье. Он вместе с гражданской женой Арминой остановился на парковке у одного из кафе на трассе М-1. Там его подруга заявила, что хочет забрать детей-двойняшек и уйти от мужа - тот вспылил и разразился скандал.

Ревнивец требовал, чтобы женщина осталась с ним, а она твёрдо стояла на своём. Тогда Исламбек совсем потерял связь с реальностью: сел за руль своей «Шкоды Октавии» и переехал несчастную женщину.

Осторожно, жёсткие кадры:

Очевидцы вызвали скорую и даму с жуткими травмами отвезли в больницу. Неадекват сломал ей рёбра, таз и ноги. Также у неё диагностировали ушиб лёгкого и повреждения головного мозга. К сожалению, спасти её не удалось.

На Исламбека завели уголовное дело по статье «Убийство». Это до 15 лет в колонии. Что будет с детьми - неясно, то ли их заберут родственники, то ли ребят пристроят в приют.

А Исламбек на допросе подтвердил, что убил женщину из-за того, что она захотела свободы. Он посчитал, что подруга будет или его, или не достанется больше никому.

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Метки: Видео   Подмосковье   гражданская жена   машина   неадекват   убийство   
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13k
Том Сойер 42 минуты назад
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Rus77 13 минут назад
Не ревнивец, а очередной вонючий собакоё6!!!
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8k
pinbalist 22 минуты назад
Тупорылая мразь. Как бы ты не относился к женщине, но лишать своих детей матери - это надо быть полным мастурбеком.
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1k
Quantimus Полчаса назад
Почему убив человека, лишив его лет 50 жизни, ему дадут только 15? Он же убил не случайно сбив, а целенаправленно. Жизнь за жизнь, если убийство умышленное.
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