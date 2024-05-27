В Подмосковье ревнивец переехал свою гражданскую жену на машине из-за того, что она хотела с ним расстаться

Сначала пара поссорилась, затем мужчина сел в авто и нажал на газ.
37 уроженец Узбекистана с российским паспортом по имени Исламбек устроил кровавую драму в Подмосковье. Он вместе с гражданской женой Арминой остановился на парковке у одного из кафе на трассе М-1. Там его подруга заявила, что хочет забрать детей-двойняшек и уйти от мужа - тот вспылил и разразился скандал.
Ревнивец требовал, чтобы женщина осталась с ним, а она твёрдо стояла на своём. Тогда Исламбек совсем потерял связь с реальностью: сел за руль своей «Шкоды Октавии» и переехал несчастную женщину.
Осторожно, жёсткие кадры:
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Очевидцы вызвали скорую и даму с жуткими травмами отвезли в больницу. Неадекват сломал ей рёбра, таз и ноги. Также у неё диагностировали ушиб лёгкого и повреждения головного мозга. К сожалению, спасти её не удалось.
На Исламбека завели уголовное дело по статье «Убийство». Это до 15 лет в колонии. Что будет с детьми - неясно, то ли их заберут родственники, то ли ребят пристроят в приют.
А Исламбек на допросе подтвердил, что убил женщину из-за того, что она захотела свободы. Он посчитал, что подруга будет или его, или не достанется больше никому.
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