В Подмосковье ревнивец переехал свою гражданскую жену на машине из-за того, что она хотела с ним расстаться

37 уроженец Узбекистана с российским паспортом по имени Исламбек устроил кровавую драму в Подмосковье. Он вместе с гражданской женой Арминой остановился на парковке у одного из кафе на трассе М-1. Там его подруга заявила, что хочет забрать детей-двойняшек и уйти от мужа - тот вспылил и разразился скандал.

Ревнивец требовал, чтобы женщина осталась с ним, а она твёрдо стояла на своём. Тогда Исламбек совсем потерял связь с реальностью: сел за руль своей «Шкоды Октавии» и переехал несчастную женщину.

Осторожно, жёсткие кадры: