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Мужчина продемонстрировал всему ЖК, как он воспитывает жену

Мужчина продемонстрировал всему ЖК, как он воспитывает жену

Автор:
02 июня 2024 06:59
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   воспитание   муж   побои   семейное насилие   семья   
2069
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Дела семейные. Как говорится, бьет — значит любит.

Местный житель из подмосковного Путилково с таким тезисом полностью согласен, более того, вчера он демонстративно показал всем соседям ЖК "Большое Путилково" свои методы воспитания непослушной супруги.


Оттаскал за волосы на глазах у всех, попытался задушить на детской площадке и все на глазах ребенка. Но почему-то бросил избивать жену как только приехала полиция и попытался сбежать. Буйного мужа задержали. Выяснилось, что это гражданин РФ 1994 года рождения.


Женщине вызвали скорую, с мужчиной работает полиция.

Ну а тем временем иерей Федор Лукьянов напоминает всем, что РПЦ будет выступать против принятия закона против насилия в семье.

Поддерживает его и екатеринбургский митрополит Евгений Кульберг со своим тезисом, что борьба женщин за свои права — это мечта похотливых мужчин.

"Парадокс женского движения прошлого столетия состоит в том, что женщины успешно боролись, как им казалось, за свои права. А в действительности они реализовывали своими руками мечты похотливых мужчин о том, какими они бы хотели видеть женщин — сексуально раскрепощённых, доступных вне брака, готовых своими руками убить зачатого ребёнка".

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Метки: Видео   воспитание   муж   побои   семейное насилие   семья   
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21  комментарий
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3k
Ультратрахуил 53 минуты назад
Как мы все помним "проблема семейного насилия надуманна(ц)
Зачем она за арбузера замуж вообще выходила, небось ещё и деток нарожала! Или он всё это время прикидывался паинькой-обеспечуном, а после загса показал свой суровый оскал?
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11k
Dabus 15 секунд назад
Мне кажется что этот гражданин РФ, от рождения имеет паспорт одной из стран Средней Азии. Т.к. там, такие случаи это вообще нормальная бытовая ситуация, т.к. в Коране официально сказано о том что мужчина может "побивать свою жену" в случае если она проявляет непокорность.
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793
Шурман 13 минут назад
Были нас такие соседи он избивал жену прям на лестничной площадке , время было примерно 4 утра он бухой в хлам она в слезах и в крови , вмешался успокоил его и то сказал что в машине у меня бутылка есть можем накатать . Успокоить то успокоил а вот его жена потом меня виноватым сделала типа из за меня все это произошло , честное слово я их знать толком не знал .
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5k
Владимир Полчаса назад
чужая семья-потемки...
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2k
max 39 минут назад
Скорей всего, она посмела поднести к его высочеству холодный чай.
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0
Семён 41 минуту назад
Заголовок неправильный. Это не мужчина.
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280
Бывалый Трус 46 минут назад
У наших партнёров (друзей?) -талибов те же методы. Есть с кем делиться опытом.
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280
Бывалый Трус Старичок 13 минут назад
А чего мне их любить что ли? Страшные, бородатые, похожие на Хаттабыча из лампы, молятся 5 раз в день, создают наркотрафик, воют со всеми подряд, баб своих за людей не держат. Агресивные люди из средних веков, отрицающие любую науку.
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2k
Вик Тор Час назад
Без всяких дополнительных законов среди ЗК полно распускавших руки придурков, так что достаточно обычного УК.
А новый закон просто очередная кормушка для антисемейных структур.
Ибо когда наряд приезжает на вызов стервы пришедшей с корпоратива с фингалом мол это меня муж.Обычно вежливо посылают мадам с пониженной семейной ответственностью.
И лишь в инстаграме инстансами появляется очередная история о семейном насилии.
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1k
Сергей Час назад
может жена изменила мужу с группой товарищей?
мы не знаем правду и наши эмоции будут необъективны
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280
Бывалый Трус Сергей 44 минуты назад
Это отличная причина для развода, но не для мордобоя же.
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7k
Старичок 2 часа назад
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2k
Виктор Глущенко 2 часа назад
STAVLU NA CHERNOE .
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