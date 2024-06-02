Мужчина продемонстрировал всему ЖК, как он воспитывает жену

Местный житель из подмосковного Путилково с таким тезисом полностью согласен, более того, вчера он демонстративно показал всем соседям ЖК "Большое Путилково" свои методы воспитания непослушной супруги.





Оттаскал за волосы на глазах у всех, попытался задушить на детской площадке и все на глазах ребенка. Но почему-то бросил избивать жену как только приехала полиция и попытался сбежать. Буйного мужа задержали. Выяснилось, что это гражданин РФ 1994 года рождения.





Женщине вызвали скорую, с мужчиной работает полиция.