Мужчина продемонстрировал всему ЖК, как он воспитывает жену

Дела семейные. Как говорится, бьет — значит любит.
Местный житель из подмосковного Путилково с таким тезисом полностью согласен, более того, вчера он демонстративно показал всем соседям ЖК "Большое Путилково" свои методы воспитания непослушной супруги.
Оттаскал за волосы на глазах у всех, попытался задушить на детской площадке и все на глазах ребенка. Но почему-то бросил избивать жену как только приехала полиция и попытался сбежать. Буйного мужа задержали. Выяснилось, что это гражданин РФ 1994 года рождения.
Женщине вызвали скорую, с мужчиной работает полиция.
Ну а тем временем иерей Федор Лукьянов напоминает всем, что РПЦ будет выступать против принятия закона против насилия в семье.
Поддерживает его и екатеринбургский митрополит Евгений Кульберг со своим тезисом, что борьба женщин за свои права — это мечта похотливых мужчин.
"Парадокс женского движения прошлого столетия состоит в том, что женщины успешно боролись, как им казалось, за свои права. А в действительности они реализовывали своими руками мечты похотливых мужчин о том, какими они бы хотели видеть женщин — сексуально раскрепощённых, доступных вне брака, готовых своими руками убить зачатого ребёнка".
Источник:
- В Казахстане женщина подарила на день рождения супругу вторую жену
- Дядя распилил дверь, когда племянница закрылась в своей комнате с парнем
- "Скажи тёте, что она тварь!": неадекватная мамаша устроила скандал после замечания прохожих
- В Чебоксарах задержали экс-помощника депутата, протащившего женщину за волосы к авто
- А-ля "Форсаж": в Иркутской области задержали семью, грабившую фуры на ходу
Зачем она за арбузера замуж вообще выходила, небось ещё и деток нарожала! Или он всё это время прикидывался паинькой-обеспечуном, а после загса показал свой суровый оскал?
мстишь?
похоже тебе бы к врачу обратиться со своими фобиями.
А новый закон просто очередная кормушка для антисемейных структур.
Ибо когда наряд приезжает на вызов стервы пришедшей с корпоратива с фингалом мол это меня муж.Обычно вежливо посылают мадам с пониженной семейной ответственностью.
И лишь в инстаграме инстансами появляется очередная история о семейном насилии.
что наглядно видно из комментариев.
мы не знаем правду и наши эмоции будут необъективны