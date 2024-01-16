В Казахстане женщина подарила на день рождения супругу вторую жену

Выяснилось, что эта девушка работала медсестрой в больнице, где долго лечилась женщина. Что побудило молодую медсестру согласиться на предложение стать второй женой, история умалчивает. Интересно, что она абсолютно согласна со своей участью. Более того, сообщается, что её родители тоже в курсе всего и не возражают.

По крайней мере, реальная супруга так объяснила это своему мужу: «Когда я лежала в больнице и сильно болела, эта медсестра за мной ухаживала. Она 2000 года рождения, согласна на все». Известно, что в браке муж с женой прожили 10 лет.

Видео было размещено в одной из соцсетей и сразу стало вирусным. Интересно, что Казахстан считается светским государством, однако обычаи многоженства всё-таки, пусть и негласно, но присутствует

Официально второй брак зарегистрировать нельзя, но проводится мусульманский обряд, согласно которому мужчина берёт в жёны вторую (и последующую) женщину. Все эти супруги считаются такими же законными, как первая жена.