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В Казахстане женщина подарила на день рождения супругу вторую жену

В Казахстане женщина подарила на день рождения супругу вторую жену

Автор:
16 января 2024 10:16
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Их нравы   Казахстан   вторая жена   жена   многоженство   муж   семья   супруги   
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Чтобы не ходил налево и всегда был под присмотром.

Крайне продуманная и сознательная женщина обнаружена в Атырау (Казахстан). На праздновании дня рождения мужа его жена поблагодарила своего благоверного за пройденные вместе испытания и преподнесла ему необычный подарок. Живой.


Им стала 23-летняя девушка, которую супруга презентовала как вторую жену для своего мужа.


Выяснилось, что эта девушка работала медсестрой в больнице, где долго лечилась женщина. Что побудило молодую медсестру согласиться на предложение стать второй женой, история умалчивает. Интересно, что она абсолютно согласна со своей участью. Более того, сообщается, что её родители тоже в курсе всего и не возражают.


По крайней мере, реальная супруга так объяснила это своему мужу: «Когда я лежала в больнице и сильно болела, эта медсестра за мной ухаживала. Она 2000 года рождения, согласна на все». Известно, что в браке муж с женой прожили 10 лет.


Видео было размещено в одной из соцсетей и сразу стало вирусным. Интересно, что Казахстан считается светским государством, однако обычаи многоженства всё-таки, пусть и негласно, но присутствует


Официально второй брак зарегистрировать нельзя, но проводится мусульманский обряд, согласно которому мужчина берёт в жёны вторую (и последующую) женщину. Все эти супруги считаются такими же законными, как первая жена.


Ранее "токал" становились дальние родственницы, оставшиеся без мужей. Их, как правило, брали в жёны только для статуса. Поддерживать супружеские отношения было необязательно. Теперь же вторые жёны чаще всего - легализованные любовницы, и мнение первой супруги в этом случае учитывается в последнюю очередь.


Что касается героя ролика, то, судя по его лицу, новость о второй жене застала его врасплох. Может, мужик был бы и не против такого подарка, однако, возможно, хотел выбрать токал по своему вкусу?


Что касается мнения казастанцев, то, к примеру, актер театра и кино, некогда дублер Джеки Чана Рамазан Амиргалиев, комментируя этот ролик, заметил:


Если по исламу, то в токал берут женщин, которые остались без мужей, с детьми. А не молодых девушек. Чтобы поддержать женщину с детьми, чтобы ее дети выросли с поддержкой ее новоиспеченного мужа. Слава богу, у нас пока светское государство, и токал запрещена по закону. Я почему-то уверен, что это не шутка. Что это правда (о видеоролике — прим. ред.). И мы все ближе становимся к Афганистану, Судану и к другим соответствующим странам? Почему бы вам не переехать туда, господа? И заводить там токал, хоть четырех жен? — удивляется Амиргалиев.

Впрочем, о чём тут говорить, если казахстанский имам и теолог Нурлан Байжигитулы, высказывая своё мнение о многоженстве, процитировал Коран: «Разрешается жениться на второй, на третьей, но на одной – лучше». То есть как бы не стоит, но если очень хочется, то почему бы и нет.

Источник:

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Метки: Видео   Их нравы   Казахстан   вторая жена   жена   многоженство   муж   семья   супруги   
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18  комментариев
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11k
Борис Карабанов Час назад
Умная женщина. Сиделку для себя взяла.
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1k
Злодей 14 минут назад
Интересно, а шпилиться одновременно с двумя у них как,норм? Где то читал,что во всех этих странах где есть ещё жены, только отдельно можно, притом они сами устанавливают когда и с кем. А то нафантазировать то можно многое,а по факту на выходе только расходы увеличатся у мужика с минимальным профитом.
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1k
Alexandr 19 минут назад
Одну жену в семье нам навязали евреи вместе с еврейским богом. Многие национальности в старину к многоженству относились спокойно по разным причинам, в том числе и славяне. Не знаю что значить жить с несколькими женщинами но и не вижу причин хлопать крыльями и кричать о том что это ужас-ужас.
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12k
Krapiv 21 минуту назад
"Но с другой стороны - тещи тоже три"
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28k
Андрей Полчаса назад
Дикари-с
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20
Рома 37 минут назад
Светское государство , 21-й век...
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33
LozmanPozman 42 минуты назад
Казахстан светское государство?Все находятся под контролем трёх жусов,среди которых есть ещё и иерархия,племенной способ бытия,родственные связи во всех областях жизнедеятельности,кочевнику из одного района ни когда не устроится в другой,всё поделено,а верхушки кормятся с подачек иностранных корпораций,ибо всё и вся продано на корню...
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2k
Сергей Викторович 44 минуты назад
Спасибо дорогая. А теперь мне надо пойти открыть подарок и попробовать его.
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9k
Роман Час назад
Жена если подбирала подстать себе по характеру, мужик как насытится, поймет какая эта подстава и дома вообще появляться не будет.
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53k
Андрей Час назад
Чтобы не ходил налево и всегда был под присмотром.
----------------------------------------------------
Это почему он раньше налево ходил? Это потому что у него одна жена была. А теперь стопудово не будет.
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23k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Какие всё таки разные эти женщины!
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73
Quantimus 2 часа назад
Вот, видимо, на кого нужно равняться нашим депутатам в деле поднятия демографии. О запрете абортов уже говорят, ещё осталось многожёнство ввести и запретить женщинам образование получать. И скоро огромная наша территория (больше чем поверхность Плутона) будет заполнена жителями.
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73
Quantimus Autumn2015 Минуту назад
Это был сарказм.
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380
ruslan d 2 часа назад
Полдень, 21 век ...
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37k
АнтонПолднев 2 часа назад
Я чёт не допонял, нафиг закрывать лица, если в итоге все на фото?
Если вторая жена слева, то и неплохой себе вариант. Если та, что с дитём, то я бы тоже расстроился.
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3k
r.a.t. 2 часа назад
Видимо старую жену уже затокал, вот она ему новую и подарила, что что молодуху токал, пока старая отдыхает
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62k
pynh 2 часа назад
Ссылка coub.com
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