В Казахстане женщина подарила на день рождения супругу вторую жену

Чтобы не ходил налево и всегда был под присмотром.
Крайне продуманная и сознательная женщина обнаружена в Атырау (Казахстан). На праздновании дня рождения мужа его жена поблагодарила своего благоверного за пройденные вместе испытания и преподнесла ему необычный подарок. Живой.
Им стала 23-летняя девушка, которую супруга презентовала как вторую жену для своего мужа.
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Выяснилось, что эта девушка работала медсестрой в больнице, где долго лечилась женщина. Что побудило молодую медсестру согласиться на предложение стать второй женой, история умалчивает. Интересно, что она абсолютно согласна со своей участью. Более того, сообщается, что её родители тоже в курсе всего и не возражают.
По крайней мере, реальная супруга так объяснила это своему мужу: «Когда я лежала в больнице и сильно болела, эта медсестра за мной ухаживала. Она 2000 года рождения, согласна на все». Известно, что в браке муж с женой прожили 10 лет.
Видео было размещено в одной из соцсетей и сразу стало вирусным. Интересно, что Казахстан считается светским государством, однако обычаи многоженства всё-таки, пусть и негласно, но присутствует
Официально второй брак зарегистрировать нельзя, но проводится мусульманский обряд, согласно которому мужчина берёт в жёны вторую (и последующую) женщину. Все эти супруги считаются такими же законными, как первая жена.
Ранее "токал" становились дальние родственницы, оставшиеся без мужей. Их, как правило, брали в жёны только для статуса. Поддерживать супружеские отношения было необязательно. Теперь же вторые жёны чаще всего - легализованные любовницы, и мнение первой супруги в этом случае учитывается в последнюю очередь.
Что касается героя ролика, то, судя по его лицу, новость о второй жене застала его врасплох. Может, мужик был бы и не против такого подарка, однако, возможно, хотел выбрать токал по своему вкусу?
Что касается мнения казастанцев, то, к примеру, актер театра и кино, некогда дублер Джеки Чана Рамазан Амиргалиев, комментируя этот ролик, заметил:
Если по исламу, то в токал берут женщин, которые остались без мужей, с детьми. А не молодых девушек. Чтобы поддержать женщину с детьми, чтобы ее дети выросли с поддержкой ее новоиспеченного мужа. Слава богу, у нас пока светское государство, и токал запрещена по закону. Я почему-то уверен, что это не шутка. Что это правда (о видеоролике — прим. ред.). И мы все ближе становимся к Афганистану, Судану и к другим соответствующим странам? Почему бы вам не переехать туда, господа? И заводить там токал, хоть четырех жен? — удивляется Амиргалиев.
Впрочем, о чём тут говорить, если казахстанский имам и теолог Нурлан Байжигитулы, высказывая своё мнение о многоженстве, процитировал Коран: «Разрешается жениться на второй, на третьей, но на одной – лучше». То есть как бы не стоит, но если очень хочется, то почему бы и нет.
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Это почему он раньше налево ходил? Это потому что у него одна жена была. А теперь стопудово не будет.
Если вторая жена слева, то и неплохой себе вариант. Если та, что с дитём, то я бы тоже расстроился.