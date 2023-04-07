В Ульяновске мужчина поругался с женой и потратил 300 тысяч рублей, чтобы усыпать розами весь двор

Тут даже обиженную барышню проняло и она дала муженьку «ещё один шанс».
Пара прожила вместе 16 лет. Потом в семье начались скандалы, дама подала на развод - и мужика «проняло». Он понял, что «не хочет её потерять» и начал заваливать супругу подарками и цветами.
Дошло до того, что он потратил 300 тысяч, купил 3001 розу и выложил цветы возле подъезда. На радость дворникам и жене, которая немедленно сняла «видосик» и похвасталась в соцсетях.
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Я долго терпела, но чаша переполнилась. Сергей своим поведением оттолкнул меня от себя. Но когда я подала заявление на развод, он понял, что не хочет меня терять. Пока мы ещё официально муж и жена, но в апреле состоится третий бракоразводный процесс. На прошлых двух муж категорически отказывался от развода. И вот уже несколько месяцев постоянно дома цветы, подарки. Многие до сих пор не знают, что у нас в семье разлад, считают, что мы отличная пара.
Раньше он считал, что если мужчина уделяет внимание своей женщине, дарит цветы, то он подкаблучник. Но сейчас говорит, плевать, что скажут другие, главное, чтобы я была счастлива. Посмотрим, что будет дальше.
Скорее всего, когда ему перестанут одобрять кредиты в банке, она всё-таки скажет ему гудбай.
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По итогу, мужик опять запил, поехал бухой на машине и разбился насмерть. Девушка стала оформлять наследство и выяснилось, что кольца, которые он ей подарил взяты в кредит, и ей пришлось его выплачивать, да ещё ремонт машины, в которую въехал покойный муж.
Как же она жила с таким идиотом? С такими мыслями, как у него - человек изначально тупой и очень зависимый, ментальный подкаблучник, просто боится это признать и показать, а потому впадает в такой откровенный бред. Цветы может сейчас и будет дарить. Но бред и неадекватное поведение обретут у него иные формы. Беги, женщина.)