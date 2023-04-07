В Ульяновске мужчина поругался с женой и потратил 300 тысяч рублей, чтобы усыпать розами весь двор

Я долго терпела, но чаша переполнилась. Сергей своим поведением оттолкнул меня от себя. Но когда я подала заявление на развод, он понял, что не хочет меня терять. Пока мы ещё официально муж и жена, но в апреле состоится третий бракоразводный процесс. На прошлых двух муж категорически отказывался от развода. И вот уже несколько месяцев постоянно дома цветы, подарки. Многие до сих пор не знают, что у нас в семье разлад, считают, что мы отличная пара.

Раньше он считал, что если мужчина уделяет внимание своей женщине, дарит цветы, то он подкаблучник. Но сейчас говорит, плевать, что скажут другие, главное, чтобы я была счастлива. Посмотрим, что будет дальше.