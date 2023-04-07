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В Ульяновске мужчина поругался с женой и потратил 300 тысяч рублей, чтобы усыпать розами весь двор

В Ульяновске мужчина поругался с женой и потратил 300 тысяч рублей, чтобы усыпать розами весь двор

Автор:
07 апреля 2023 14:19
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   жена   муж   пара   подарок   развод   розы   ульяновск   цветы   
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Тут даже обиженную барышню проняло и она дала муженьку «ещё один шанс».

Пара прожила вместе 16 лет. Потом в семье начались скандалы, дама подала на развод - и мужика «проняло». Он понял, что «не хочет её потерять» и начал заваливать супругу подарками и цветами.

Дошло до того, что он потратил 300 тысяч, купил 3001 розу и выложил цветы возле подъезда. На радость дворникам и жене, которая немедленно сняла «видосик» и похвасталась в соцсетях.

Я долго терпела, но чаша переполнилась. Сергей своим поведением оттолкнул меня от себя. Но когда я подала заявление на развод, он понял, что не хочет меня терять. Пока мы ещё официально муж и жена, но в апреле состоится третий бракоразводный процесс. На прошлых двух муж категорически отказывался от развода. И вот уже несколько месяцев постоянно дома цветы, подарки. Многие до сих пор не знают, что у нас в семье разлад, считают, что мы отличная пара.

Раньше он считал, что если мужчина уделяет внимание своей женщине, дарит цветы, то он подкаблучник. Но сейчас говорит, плевать, что скажут другие, главное, чтобы я была счастлива. Посмотрим, что будет дальше.

Скорее всего, когда ему перестанут одобрять кредиты в банке, она всё-таки скажет ему гудбай.

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Метки: видео   жена   муж   пара   подарок   развод   розы   ульяновск   цветы   
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59  комментариев
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4k
Трям 2 часа назад
Каждый день про песдастрадальцев посты...
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Элитный тигр 3 минуты назад
Да уж, а мог бы пару норковых шуб купить, или билеты в путешествие какое-нибудь...
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2k
Pioner76 11 минут назад
Идиот.
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1k
ya_pavel 13 минут назад
Почему все такие злые? Какое вам дело до его денег и понятия о счастье? Потратил и потратил 300 тысяч, его дело. Помирились, он счастлив и ладно, чего язвить.
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2k
ChePaev 16 минут назад
мужик лошара))) как говорит моя одна знакомая: -нет ничего полезней в доме, чем виноватый мужик. Просто ищешь повод обвинить его в чем либо и наслаждаешься тем как он пляшет вокруг тебя пытаясь тебе угодить.
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5k
alex 17 минут назад
каблук, олень, тряпка
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1k
ya_pavel 18 минут назад
На работе коллега-девушка, мучалась с мужем алкашём. Не вытерпела - подала на развод. Муж стал слёзно просить прощения, заверял, что бросит. Она ни в какую. Разошлись пока не официально, но сердце мужика не успокоилось, он заявился к ней домой аж с двумя кольцами в подарок. Простила, поверила. Стали опять жить вместе.
По итогу, мужик опять запил, поехал бухой на машине и разбился насмерть. Девушка стала оформлять наследство и выяснилось, что кольца, которые он ей подарил взяты в кредит, и ей пришлось его выплачивать, да ещё ремонт машины, в которую въехал покойный муж.
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5k
Горожанин 23 минуты назад
"Раньше он считал, что если мужчина уделяет внимание своей женщине, дарит цветы, то он подкаблучник".

Как же она жила с таким идиотом? С такими мыслями, как у него - человек изначально тупой и очень зависимый, ментальный подкаблучник, просто боится это признать и показать, а потому впадает в такой откровенный бред. Цветы может сейчас и будет дарить. Но бред и неадекватное поведение обретут у него иные формы. Беги, женщина.)
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11k
Властелин 23 минуты назад
Выглядит как куча скошенной травы.
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952
Николай Полчаса назад
Я бы отмазался 101-й=))))
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352
Александр Богомолов Полчаса назад
Мне б жена люлей отвесила если б я 300т на цветы выбросил.
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352
Александр Богомолов эмосурикат прямоползающий 12 минут назад
Она с ним собиралась разводиться , когда не было ни подарков ни цветов. Появились подарки с цветами , сразу передумала. Так что не все тут так однозначно.
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2k
* You All Полчаса назад
Каблук 100 уровня
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297
Человек Наблюдающий 39 минут назад
300к из семейного бюджета! Беги от него !
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15k
Alex 41 минуту назад
Вот алень... Если баба тебя списала, то без вариантов. Причём списала она его наверняка уже пристроившись на следующий хрен. 99%
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7k
Компьютер DELL монитором 44 минуты назад
За эти бабки проще было себе новый мокрый пельмень найти ....
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1k
Татьяна Баженова 45 минут назад
Взял кредит, отсыпал за цветы 300 тысяч, а потом предложит жене вместе выплачивать!
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6k
Leo Sun 47 минут назад
А - алень
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35k
Опаньки 49 минут назад
потратил бы лучше 300к на поездку в тай - там бы таких .....
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4k
Kozlodoev 49 минут назад
А мог бы купить ей айфон...
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59k
pynh 58 минут назад
а убирать кто будет?
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Елена48 Час назад
Я ща расплачусь.
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