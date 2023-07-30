В Балашихе «Русская община» пришла на помощь молодой паре, которой угрожал приезжий с ножом

Всё началось с конфликта в подмосковной Балашихе: таксист перегородил машиной дорогу. А когда местная жительница сделала ему замечание - стал грубить. За девушку заступился супруг, а к водиле присоединился его знакомый. И началась неравная потасовка: на мужа девушки напали двое, сообщают, что один из них был с ножом.

Супруги сразу же обратились в полицию и написали о нападении в соцсетях. После этого к месту происшествия стянулось несколько десятков человек из некой «Русской общины». Позже в сообществе этой организации появился такой пост: