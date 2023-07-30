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В Балашихе «Русская община» пришла на помощь молодой паре, которой угрожал приезжий с ножом

В Балашихе «Русская община» пришла на помощь молодой паре, которой угрожал приезжий с ножом

Автор:
30 июля 2023 17:48
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Девушка   Подмосковье   Таксист   балашиха   муж   нападение   
1331
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Таких случаев ещё не было.

Всё началось с конфликта в подмосковной Балашихе: таксист перегородил машиной дорогу. А когда местная жительница сделала ему замечание  - стал грубить. За девушку заступился супруг, а к водиле присоединился его знакомый. И началась неравная потасовка: на мужа девушки напали двое, сообщают, что один из них был с ножом.

Супруги сразу же обратились в полицию и написали о нападении в соцсетях. После этого к месту происшествия стянулось несколько десятков человек из некой «Русской общины». Позже в сообществе этой организации появился такой пост:

Полицейские сейчас ищут таксиста и его знакомого. А пострадавшая девушка записала видеообращение:

Источник:

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Метки: Видео   Девушка   Подмосковье   Таксист   балашиха   муж   нападение   
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21  комментарий
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10k
BarOb 51 минуту назад
Минимум машину спалить нужно было, иначе урок не запомнится. Нам тоже такая община требуется, когда уже филиалы открывать будут
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111k
parallax 2 минуты назад
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416
Сергей Булавинцев 4 минуты назад
Да давно пора в каждом городе ,открыть филиалы.так называемых "санитаров леса"!
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9k
SuperTroll 4 минуты назад
Отлично! Наконец то русские стали объединятся и гасить всякую мразь! Надо все всех городах такое движение.
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32k
Ashabad 8 минут назад
Нельзя заигрывать с "национальным вопросом". Можем получить ситуацию, как в Казахстане или на Украине.
В любой подобной ситуации нужно разбираться только по закону.
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431
гарри 8 минут назад
Ну наконец-то ! Можем же если захотим !
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730
Звёздный князь 10 минут назад
Я не понял, девушка говорит на видео о лицах КАВКАЗСКОЙ национальности, а в посте сообщества говорится о ЦЫГАНАХ. Это как понимать?
Интересно, а у полиции какая версия?
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97
golubtcov31@mail.ru Звёздный князь Минуту назад
А какая разница?
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7k
Allmaster 13 минут назад
А чего, у нас, на нашей Родине общин всяких чурок не счесть, а наших нет, а вот я не против если будут. А когда на тебя чурка [мат] ты такой один а к нему свора прилетает, тут они сильны. А вот если будут знать, что рот раскроют, и к нашим толпа прилетит, то язык то в жопоньке, они чурки только количеством храбры.
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4k
просто Дмитрий 15 минут назад
cуд Линча
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50k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
если бы так поступали во всех случаях то это стало бы привинтивной мерой от будущих "наездов". ибо понимание что могут тупо загасить толпой у некоторых индивидуумов понтов и агрессии поубавится.
они же так поступают потому что они знают что их не накажут и всё спустят на тормозах. мы не должны позволять плохо относится к себе.иначе на шею сядут и отстрел уже не поможет. а у нас война и внутри страны бардак не допустим.
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4k
Феликс Дзержинский 38 минут назад
таких агрессоров, нужно в тихую отрабатывать арматурой, без лишних слов, за что, почему, ничего не говорить и пока их руки с ногами, не превратятся в суповой набор.
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3k
poбт 41 минуту назад
так вы уж определитесь чьи лица то
в тексте цыганской, на видео кавказской
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4k
Alex 48 минут назад
Хороший сигнал. Давно нам нужно объединяться.
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August

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