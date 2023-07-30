В Балашихе «Русская община» пришла на помощь молодой паре, которой угрожал приезжий с ножом

Таких случаев ещё не было.
Всё началось с конфликта в подмосковной Балашихе: таксист перегородил машиной дорогу. А когда местная жительница сделала ему замечание - стал грубить. За девушку заступился супруг, а к водиле присоединился его знакомый. И началась неравная потасовка: на мужа девушки напали двое, сообщают, что один из них был с ножом.
Супруги сразу же обратились в полицию и написали о нападении в соцсетях. После этого к месту происшествия стянулось несколько десятков человек из некой «Русской общины». Позже в сообществе этой организации появился такой пост:
Полицейские сейчас ищут таксиста и его знакомого. А пострадавшая девушка записала видеообращение:
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В любой подобной ситуации нужно разбираться только по закону.
Интересно, а у полиции какая версия?
они же так поступают потому что они знают что их не накажут и всё спустят на тормозах. мы не должны позволять плохо относится к себе.иначе на шею сядут и отстрел уже не поможет. а у нас война и внутри страны бардак не допустим.