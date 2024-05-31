В Китае отец встал на колени перед дочерью, за то, что не может купить ей iPhone

Видео, на котором отец на коленях просит прощения у своей дочери-подростка за то, что не может купить ей iPhone, вызвало бурную реакцию пользователей сети.

Сообщается, что ролик снял случайный прохожий в городе Тайюань в центральной китайской провинции Шаньси. По его словам, родственники общались на повышенных тонах, поэтому он хорошо слышал, о чем именно был этот разговор.