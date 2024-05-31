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В Китае отец встал на колени перед дочерью, за то, что не может купить ей iPhone

В Китае отец встал на колени перед дочерью, за то, что не может купить ей iPhone

Автор:
31 мая 2024 09:26
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: iPhone   Видео   Телефон   в мире   дочь   люди   отец   фото   
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Родственники общались на повышенных тонах, поэтому случайные прохожие хорошо слышали, о чем именно был их разговор.

Видео, на котором отец на коленях просит прощения у своей дочери-подростка за то, что не может купить ей iPhone, вызвало бурную реакцию пользователей сети.

Сообщается, что ролик снял случайный прохожий в городе Тайюань в центральной китайской провинции Шаньси. По его словам, родственники общались на повышенных тонах, поэтому он хорошо слышал, о чем именно был этот разговор.

Девочка упрекнула папу: "Другие родители могут купить своим детям iPhone. Почему у тебя нет денег?". После этого мужчина стал на колени и покачал головой, будто обвиняя себя в неспособности осуществить мечту ребенка.

"Вставай! Вставай быстро!" — закричала дочь, очевидно, из-за стыда за поведение отца.

По словам автора видеозаписи, он стоял рядом, наблюдая за диалогом около пяти минут и даже "почувствовал порыв подойти к ней и дать пощечину".


Этот ролик стал вирусным в социальных сетях Китая: его просмотрели 91 миллион раз на Weibo и шесть миллионов раз на Douyin, после чего об инциденте заговорили по всей стране.


Большинство людей начали осуждать девочку и критиковали отца за ошибки в воспитании своей дочери.

  • "Современная молодежь настолько одержима материальными благами, что игнорирует трудности своих родителей. Это социальная трагедия!";
  • "Мне жаль их обоих";
  • "Этот отец жалок. Его действия будут подталкивать девочку к еще большему неповиновению".

Источник:

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Метки: iPhone   Видео   Телефон   в мире   дочь   люди   отец   фото   
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8  комментариев
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63
First-and-nine 55 минут назад
Что за позор? А без папиной заботы дочка наслаждалась бы идеальной жизнью в азиатском детдоме?
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330
ГТА Форевер 2 минуты назад
А что огрызок до сих пор чья то мечта ?
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3k
Daimos 4 минуты назад
Странные китайские игры. Их не понять.
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17k
Совранский 7 минут назад
Деточка, не учи правильно жить того, кто сам подарил тебе жизнь!
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
Китай..вообще бы запретил на своей терр. Яблочную(шпионскую) продукцию..у них свой Андроид есть прекрасный(или чего там)..тут недавно китайцы вложили 42 лярда на усовершенствование своей промышленности микрочипов...скоро пендосы с Тайванем отсталые станут)
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11k
Zhora Полчаса назад
Так надо было не "принцессу" выращивать и во всём ей потакать, а прописывать целительных пи.здюлей периодически. Тогда бы выросла нормальной. А сейчас уже поздно что-то делать, конечно. Вот батя и пожинает свои плоды
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 36 минут назад
"навальнистские" ублюдки и в Китае есть походу
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62k
dima423 Час назад
Судя по видео папа просто нажрался и ползет в кусты поспать)
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Anarasius
  • Дата регистрации: 09.09.2013
  • 3902 поста (3757 в горячем)

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