В Китае отец встал на колени перед дочерью, за то, что не может купить ей iPhone

Родственники общались на повышенных тонах, поэтому случайные прохожие хорошо слышали, о чем именно был их разговор.
Видео, на котором отец на коленях просит прощения у своей дочери-подростка за то, что не может купить ей iPhone, вызвало бурную реакцию пользователей сети.
Сообщается, что ролик снял случайный прохожий в городе Тайюань в центральной китайской провинции Шаньси. По его словам, родственники общались на повышенных тонах, поэтому он хорошо слышал, о чем именно был этот разговор.
Девочка упрекнула папу: "Другие родители могут купить своим детям iPhone. Почему у тебя нет денег?". После этого мужчина стал на колени и покачал головой, будто обвиняя себя в неспособности осуществить мечту ребенка.
"Вставай! Вставай быстро!" — закричала дочь, очевидно, из-за стыда за поведение отца.
По словам автора видеозаписи, он стоял рядом, наблюдая за диалогом около пяти минут и даже "почувствовал порыв подойти к ней и дать пощечину".
Этот ролик стал вирусным в социальных сетях Китая: его просмотрели 91 миллион раз на Weibo и шесть миллионов раз на Douyin, после чего об инциденте заговорили по всей стране.
Большинство людей начали осуждать девочку и критиковали отца за ошибки в воспитании своей дочери.
- "Современная молодежь настолько одержима материальными благами, что игнорирует трудности своих родителей. Это социальная трагедия!";
- "Мне жаль их обоих";
- "Этот отец жалок. Его действия будут подталкивать девочку к еще большему неповиновению".
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