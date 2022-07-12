Девушка решила повторить фото своего отца, чтобы показать, насколько они похожи

Как сделать сюрприз для родителей, если у них все есть? Показать, насколько вы близки и как вы похожи.
Для родителя не может быть приятней подарка, чем осознание, что его дети похожи на него, и особенно если они ценят это сходство.
Американка Лэкин Боумен (Lakyn Bowman) тоже решила сделать нечто подобное: она взяла несколько фотографий из детства отца и воссоздала их. Причем буквально: она нашла такую же одежду, повторила позы и даже прическу.
Это был подарок ко Дню отца, который во многих странах празднуется в третье воскресенье июня. Как видите, отец пришел в восторг от такого подарка.
Снимки заставили мужчину предаться ностальгии. Он вспомнил, как увлекался спортом и очень любил баскетбол.
Также он пошутил, что скучает по своим темным волосам, ведь теперь их сменили серебристые пряди. И конечно, он помнит все фотографии, которые воссоздала его дочь.
В особенности ему понравился снимок в красной куртке, ведь эта была та самая куртка, которую он носил в детстве много лет назад. Дочка отыскала ее специально ради своего подарка.
Сама Лэкин всегда знала, что очень похожа на папу. Однако, когда она перевоплотилась в образы из его детства, ей даже стало не по себе.
Позже она призналась, что немного испугалась, увидев, насколько сильно они похожи. Согласитесь, это удивительно и по-настоящему увлекательно наблюдать за тем, как работают наши гены.
Видео
А вот и сама Лэкин, даже на этом фото сходство с отцом очевидно. Но все же ее подарок подчеркивает это особенно сильно.
Кстати, девушка уже делала подобный проект: она решила повторить старые снимки бабушки к ее дню рождения. Видеоролик с фотографиями набрал миллионы просмотров в соцсетях.
Боумен нашла похожую одежду, на которой запечатлена бабушка в молодости, сделала себе похожую прическу и надела очки. Получилось невероятное сходство.
Согласитесь, это просто чудесная идея для подарка!
Видео
Источник:
АНТИФИШКИ
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