Девушка решила повторить фото своего отца, чтобы показать, насколько они похожи

Для родителя не может быть приятней подарка, чем осознание, что его дети похожи на него, и особенно если они ценят это сходство.

Американка Лэкин Боумен (Lakyn Bowman) тоже решила сделать нечто подобное: она взяла несколько фотографий из детства отца и воссоздала их. Причем буквально: она нашла такую же одежду, повторила позы и даже прическу.