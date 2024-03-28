Пригласил в магазин, чтобы купить цепь: в Санкт-Петербурге арестовали отца, который издевался над своей дочерью

Суд арестовал мужчину на два месяца.
В полицию обратилась соседка мужчины, который жил со своей дочерью. Женщина рассказала, что в квартире какой-то скандал.
На место оперативно выехали сотрудники полиции. В доверительной беседе с полицейскими ребенок пожаловался на регулярные побои со стороны отца, который употребляет алкоголь, лишает ее еды и не пускает гулять, удерживая в комнате на цепи с замком. При этом в помещении отсутствуют условия для нормального проживания, - сообщили в полиции.
Позже выяснились страшные подробности. Девочка рассказала, что отец мог запереть её в комнате и уйти куда-нибудь на несколько дней. Однажды он пригласил её в строительный магазин, чтобы выбрать ей цепь, которой позже будет приковывать ребёнка. Также мужчина бил дочь, лишал еды и таскал за волосы.
Девочка жила просто в ужасных условиях: мусор, хлам и неприятный запах. Там же нашли и цепь, которой отец приковывал свою дочь. Зато на окне можно заметить православный крест, да ещё и икону. Сейчас пятиклассницу передали органам опеки, её жизни ничего не угрожает, уточняет Mash.
Отца-тирана задержали. Его обвинили в истязании ребёнка и арестовали на два месяца. Суд учёл жестокость действий мужчины и обстоятельства преступления. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре Красногвардейского района.
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В отношении ее отца проведена проверка, результаты которой переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, отметили в МВД.
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