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Пригласил в магазин, чтобы купить цепь: в Санкт-Петербурге арестовали отца, который издевался над своей дочерью

Пригласил в магазин, чтобы купить цепь: в Санкт-Петербурге арестовали отца, который издевался над своей дочерью

Автор:
28 марта 2024 18:50
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Санкт-Петербург   дочь   интересное   отец   тиран   фото   
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Суд арестовал мужчину на два месяца.

В полицию обратилась соседка мужчины, который жил со своей дочерью. Женщина рассказала, что в квартире какой-то скандал.

На место оперативно выехали сотрудники полиции. В доверительной беседе с полицейскими ребенок пожаловался на регулярные побои со стороны отца, который употребляет алкоголь, лишает ее еды и не пускает гулять, удерживая в комнате на цепи с замком. При этом в помещении отсутствуют условия для нормального проживания, - сообщили в полиции.

Позже выяснились страшные подробности. Девочка рассказала, что отец мог запереть её в комнате и уйти куда-нибудь на несколько дней. Однажды он пригласил её в строительный магазин, чтобы выбрать ей цепь, которой позже будет приковывать ребёнка. Также мужчина бил дочь, лишал еды и таскал за волосы.

Девочка жила просто в ужасных условиях: мусор, хлам и неприятный запах. Там же нашли и цепь, которой отец приковывал свою дочь. Зато на окне можно заметить православный крест, да ещё и икону. Сейчас пятиклассницу передали органам опеки, её жизни ничего не угрожает, уточняет Mash.

Отца-тирана задержали. Его обвинили в истязании ребёнка и арестовали на два месяца. Суд учёл жестокость действий мужчины и обстоятельства преступления. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре Красногвардейского района.

В отношении ее отца проведена проверка, результаты которой переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, отметили в МВД.

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Метки: Видео   Санкт-Петербург   дочь   интересное   отец   тиран   фото   
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3  комментария
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3k
Дмитрий Полчаса назад
Вот ведь бывают мрази. Яйца этому выродку этой цепью отбить нахрен.
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8k
Alex 13 минут назад
Мочить!
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4868 постов (4656 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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