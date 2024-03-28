Пригласил в магазин, чтобы купить цепь: в Санкт-Петербурге арестовали отца, который издевался над своей дочерью

В полицию обратилась соседка мужчины, который жил со своей дочерью. Женщина рассказала, что в квартире какой-то скандал.

На место оперативно выехали сотрудники полиции. В доверительной беседе с полицейскими ребенок пожаловался на регулярные побои со стороны отца, который употребляет алкоголь, лишает ее еды и не пускает гулять, удерживая в комнате на цепи с замком. При этом в помещении отсутствуют условия для нормального проживания, - сообщили в полиции.

Позже выяснились страшные подробности. Девочка рассказала, что отец мог запереть её в комнате и уйти куда-нибудь на несколько дней. Однажды он пригласил её в строительный магазин, чтобы выбрать ей цепь, которой позже будет приковывать ребёнка. Также мужчина бил дочь, лишал еды и таскал за волосы.