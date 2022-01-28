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Отец отправился с сыновьями в поход на целый год

Отец отправился с сыновьями в поход на целый год (5 фото + 1 видео)

Автор:
28 января 2022 09:27
Сообщество : Истории
Метки: в мире   видео   дети   история   люди   отец   поход   фото   
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Адвокат из Вирджинии по имени Люк Николс вместе с тремя сыновьями Томми, Нейтом и Джейкобом отправился в приключение, которое продлилось целый год.

Мужчина и его дети в течение 12 месяцев жили в лесу, готовили еду на костре, много гуляли, охотились и рыбачили.

Какое-то время семья ночевала в палатках, но затем начала строить бревенчатую хижину, чтобы жизнь в лесу стала более комфортной и безопасной. Все приключения и процесс строительства жилища Люк снимал на видео, которые публиковал на своем YouTube-канале под названием Outdoor Boys.

Это не первое путешествие адвоката и его сыновей, и раньше они уже были на увлекательной рыбалке в Испании и в довольно опасном зимнем походе на Аляске. Однако предыдущие приключения не длились так долго, как последнее: обычно походы семьи продолжались в среднем несколько недель, пишет New York Post.

В настоящее время Люк, Томми, Нейт и Джейкоб находятся дома, но уже продумывают план нового совместного путешествия. Мальчикам очень нравится проводить время на природе вместе с папой, поэтому они с удовольствием соглашаются с его идеями. Чтобы не сильно скучать дома,

Люк продолжает вести Youtube-канал, где рассказывает своим подписчикам о способах выживания в лесу и показывает, как приготовить простые, но вкусные походные блюда.


Источник:

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Метки: в мире   видео   дети   история   люди   отец   поход   фото   
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2k
Константин 57 минут назад
пи.з.де.жь откровенный. даже комменты под видео отключены.
построил хижину в лесу за домом и видосы снимает.
я почти каждый год по паре недель в лесу живу, примерно представляю, что это такое.
А здесь, все чистые, ухоженные, шалаш, явно не жилой, не видно следов жизнедеятельности ни в нем, ни рядом.
Но все-равно, конечно, молодец. И сам отдыхает хорошо, и детей приучает и еще зарабатывает на этом.
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9k
Клёст 40 минут назад
Смотрю на хижину, на площадку вокруг нее, на внешний вид самих ,,путешественников,,...)
Они год ездили в рощу на окраине городка после школы ролики снимать?))
Американские адвокаты жуки ещё те)
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113
Fedor 45 минут назад
молоток батя, все равно
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1k
vasilykopkov Час назад
На месте детей, я бы тоже поддерживал папу. В школу ходить не надо, рыбалка, охота, приключения, кайф...
Правда непонятно почему за него не взялись местные органы опеки.
И кто ему позволил жить в лесу, который скорее всего есть частная территория.
Правда может это его личный лес?
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4k
rere82 Час назад
ЭЭЭЭЭЭЭ
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Вадим Курбатов Час назад
Крутяк! Завидую людям, которые могут на целый год положить болт на работу и пожить в лесу (ну или ещё где).
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38k
Лесли 🥰 Час назад
А мама где? Или ее нет?
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