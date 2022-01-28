Отец отправился с сыновьями в поход на целый год

Это не первое путешествие адвоката и его сыновей, и раньше они уже были на увлекательной рыбалке в Испании и в довольно опасном зимнем походе на Аляске. Однако предыдущие приключения не длились так долго, как последнее: обычно походы семьи продолжались в среднем несколько недель, пишет New York Post.