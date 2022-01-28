Отец отправился с сыновьями в поход на целый год

Адвокат из Вирджинии по имени Люк Николс вместе с тремя сыновьями Томми, Нейтом и Джейкобом отправился в приключение, которое продлилось целый год.
Мужчина и его дети в течение 12 месяцев жили в лесу, готовили еду на костре, много гуляли, охотились и рыбачили.
Какое-то время семья ночевала в палатках, но затем начала строить бревенчатую хижину, чтобы жизнь в лесу стала более комфортной и безопасной. Все приключения и процесс строительства жилища Люк снимал на видео, которые публиковал на своем YouTube-канале под названием Outdoor Boys.
Это не первое путешествие адвоката и его сыновей, и раньше они уже были на увлекательной рыбалке в Испании и в довольно опасном зимнем походе на Аляске. Однако предыдущие приключения не длились так долго, как последнее: обычно походы семьи продолжались в среднем несколько недель, пишет New York Post.
В настоящее время Люк, Томми, Нейт и Джейкоб находятся дома, но уже продумывают план нового совместного путешествия. Мальчикам очень нравится проводить время на природе вместе с папой, поэтому они с удовольствием соглашаются с его идеями. Чтобы не сильно скучать дома,
Люк продолжает вести Youtube-канал, где рассказывает своим подписчикам о способах выживания в лесу и показывает, как приготовить простые, но вкусные походные блюда.
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построил хижину в лесу за домом и видосы снимает.
я почти каждый год по паре недель в лесу живу, примерно представляю, что это такое.
А здесь, все чистые, ухоженные, шалаш, явно не жилой, не видно следов жизнедеятельности ни в нем, ни рядом.
Но все-равно, конечно, молодец. И сам отдыхает хорошо, и детей приучает и еще зарабатывает на этом.
Они год ездили в рощу на окраине городка после школы ролики снимать?))
Американские адвокаты жуки ещё те)
Правда непонятно почему за него не взялись местные органы опеки.
И кто ему позволил жить в лесу, который скорее всего есть частная территория.
Правда может это его личный лес?