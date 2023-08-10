В Китае прохожие вернули курьеру 30 забытых им смартфонов

Через два часа оставленные на мусорных баках коробки забрала уборщица. Полиция разыскала женщину, и та призналась, что выбросила телефоны и забрала себе коробки, чтобы позже продать их.

«Она выбросила телефоны стоимостью 350 000 юаней и оставила себе коробки стоимостью 2 юаня», — сказал начальник курьерской службы.

Позже сотрудники правоохранительных органов нашли еще семь смартфонов в мусоре. Еще четыре телефона были найдены после того, как курьерская служба повесила объявление о пропаже рядом с мусорными баками.

Все смартфоны были возвращены курьерской службе. В настоящее время из 50 потерянных телефонов удалось найти 48 штук. Как утверждает курьер, он в течение суток не осознавал, что потерял телефоны. Когда мужчина понял, что случайно забыл их, то очень испугался. Курьер признался, что никогда не нашел бы такую большую сумму, чтобы оплатить стоимость телефонов.