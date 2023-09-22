В Дубае устроили потасовку в очереди за новым iPhone

Поклонники Apple собрались в торговом центре Дубая, чтобы приобрести новый iPhone. Люди настолько хотели получить новинку, что устроили потасовку.
Сегодня в торговых центрах города сотни людей выстроили огромные очереди перед магазинами Apple Store, желая первыми приобрести новейший гаджет.
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Сотни любителей «яблочной» техники заняли очередь еще с вечера, чтобы не пропустить старт продаж, но за время ожидания обстановка накалилась.
В социальных сетях начали распространяться ролики, снятые в одном из торговых центров. На них видно, как толпы людей пытаются прорваться к магазину, а сотрудники охраны с большим трудом пытаются их остановить. Но, кажется, что ничто не может остановить энтузиастов, которые стремятся быть первыми обладателями нового iPhone.
Охранники торгового центра воздвигли барьеры, а с помощью громкоговорителей призывали людей прекратить рваться вперед. В итоге, желающих приобрести новый iPhone собрали в несколько зон.
Некоторые были готовы ждать всю ночь, чтобы первыми получить свой телефон, в то время как другие надеются заранее забронировать его и вернуться на следующий день.
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