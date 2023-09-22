В Дубае устроили потасовку в очереди за новым iPhone

В социальных сетях начали распространяться ролики, снятые в одном из торговых центров. На них видно, как толпы людей пытаются прорваться к магазину, а сотрудники охраны с большим трудом пытаются их остановить. Но, кажется, что ничто не может остановить энтузиастов, которые стремятся быть первыми обладателями нового iPhone.