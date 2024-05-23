Загадочное двойное исчезновение Кита Рейнхарда и Тома Янга

Сильвер-Плюм – причудливый исторический городок в округе Клир-Крик, штат Колорадо. Первые поселенцы надеялись найти здесь золото, но обнаружили лишь кучки сероватой руды, которую сочли бесполезной. На самом деле старатели находили серебряную руду. В 1987 году в этом крошечном городке проживало всего около 200 человек, когда однажды местный житель Том Янг вывел свою собаку на прогулку. Ни он, ни его питомец так и не вернулись.

Девять месяцев спустя, в июне 1988 года, местный спортивный журналист из Иллинойса Кит Рейнхард переживал нечто вроде кризиса среднего возраста. Ему скоро должно было исполниться 50 лет, и он хотел добиться определённых высот, пока старость ещё не замаячила на горизонте.

К тому же жизнь в Чикаго начинала его утомлять. Стресс брал своё, и он начал набирать вес. Он стал терять концентрацию и задумался о том, что ждёт его в будущем. Несмотря на то, что у него была приличная работа, и он был женат три года и имел двоих детей, в его душе была пустота, которую нужно было заполнить.