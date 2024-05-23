Загадочное двойное исчезновение Кита Рейнхарда и Тома Янга

Том Янг и Кит Рейнхард переживали кризис среднего возраста. Оба они арендовали одно и то же торговое помещение в Сильвер-Плюм. Оба они исчезли в Скалистых горах Колорадо с разницей в один год. Как ни странно, Кит глубоко погрузился в жизнь Тома и писал о нём роман. Главный герой, Гай Гипс, обладал чертами обоих мужчин. Хотя охотники нашли Тома в 1988 году, Кит так и не объявился. И дело его странного исчезновения остаётся открытым по сей день.
Сильвер-Плюм – причудливый исторический городок в округе Клир-Крик, штат Колорадо. Первые поселенцы надеялись найти здесь золото, но обнаружили лишь кучки сероватой руды, которую сочли бесполезной. На самом деле старатели находили серебряную руду. В 1987 году в этом крошечном городке проживало всего около 200 человек, когда однажды местный житель Том Янг вывел свою собаку на прогулку. Ни он, ни его питомец так и не вернулись.
Девять месяцев спустя, в июне 1988 года, местный спортивный журналист из Иллинойса Кит Рейнхард переживал нечто вроде кризиса среднего возраста. Ему скоро должно было исполниться 50 лет, и он хотел добиться определённых высот, пока старость ещё не замаячила на горизонте.
К тому же жизнь в Чикаго начинала его утомлять. Стресс брал своё, и он начал набирать вес. Он стал терять концентрацию и задумался о том, что ждёт его в будущем. Несмотря на то, что у него была приличная работа, и он был женат три года и имел двоих детей, в его душе была пустота, которую нужно было заполнить.
У Рейнхарда был старый друг Тед Паркер, владелец кафе K.P. в Сильвер-Плюм. Тед часто упоминал о медленном темпе и спокойной жизни. Это заинтересовало Рейнхарда, и он сообщил жене Кэролин, что хочет провести некоторое время в одиночестве и поработать над романом. Кроме того, занимаясь пешим туризмом в горах, он надеялся привести себя в форму и преодолеть страх высоты. Несмотря на то, что поначалу она отнеслась к этой идее с опаской, супруга смирилась и согласилась, чтобы муж осуществил свою мечту.
Рейнхард взял трёхмесячный отпуск и отправился в Сильвер-Плюм. Он поселился здесь и нашел пустующий магазин рядом с кафе на Главной улице, который арендовал, чтобы продавать антиквариат и старые фотографии. Вскоре после его приезда в сонный городок кто-то упомянул, что предыдущий арендатор этого помещения бесследно исчез всего год назад. Рейнхард счёл это идеальной историей для рассказа и начал исследовать дело Тома Янга. Любопытство быстро переросло в одержимость.
К сожалению, у Рейнхарда возникли проблемы. Дела в магазине шли неважно, что вполне объяснимо для такого маленького городка как Сильвер-Плюм. К тому же у него иссякло вдохновение. Возможно, Рейнхард немного разочаровался в том, как идут дела, но он любил гулять в близлежащих Скалистых горах.
31 июля 1988 года местные охотники патрулировали горную глушь примерно в часе ходьбы от Сильвер-Плюм, когда обнаружили скелет, прислонённый к дереву. Неподалёку лежали рюкзак, пистолет и скелетированные останки собаки. Это были Том Янг и его пёс Гас. У обоих было огнестрельное ранение в голову. Эта находка помогла выяснить дополнительные подробности. За несколько дней до своего исчезновения Янг купил пистолет. Полиция расценила это как простое самоубийство, но других было не так легко убедить в этом. Янг очень любил Гаса, и местные жители не видели никаких причин для того, чтобы мужчина расправился с питомцем. Согласно журналу Unsolved Mysteries, баллистические тесты не смогли установить соответствие между пулями и пистолетом.
Через неделю после того, как Янг и Гас были найдены, Рейнхард закрыл свой магазин на целый день. Близился вечер, и Рейнхард, прогуливаясь по городу и заглянув в кафе, говорил всем встречным, что отправляется в поход на гору Пендлтон. Те, кому он это говорил, полагали, что он их разыгрывает: поход на гору в оба конца занял бы около шести часов.
Закат в Сильвер-Плюм в августе происходит около 20:00, и очень немногие люди достаточно опытны, чтобы совершать ночные походы по Скалистым горам. Дикие животные, такие как горные львы и медведи, также могут представлять угрозу. Когда Рейнхарда видели направляющимся к подножию горы, у него не было ни подготовки, ни подходящего горного снаряжения, ни запасов. Однако это была не первая его попытка. Друзья вспоминали, что предыдущая завершилась, когда у него появились признаки головокружения. Рейнхард назначил время возвращения на 10 часов вечера и отправился в путь в 16:30. Это был последний раз, когда его видели в городе.
Когда наступило утро следующего дня, Кита Рейнхарда по-прежнему не было. Команда спасателей Колорадо начала масштабную спасательную операцию с участием вертолётов, поисковых собак и горожан-добровольцев. Через неделю власти так ничего и не нашли. Все понимали, что спасательная операция будет нелёгкой. В конце концов, поиски были прекращены 12 августа 1989 года, когда, к сожалению, самолёт Cessna, на борту которого находились двое поисковиков, потерпел крушение. Только один из них выжил.
Исчезновение двух мужчин при поразительно похожих обстоятельствах в таком маленьком городке как Сильвер-Плюм с разницей в год, похоже, было не просто совпадением. Друзья обоих мужчин были в растерянности, не в силах объяснить что-либо из этого. В доме Кита была обнаружена странная находка. Рядом с его компьютером лежала раскрытая газетная статья о Томе Янге. На компьютере осталась незаконченная рукопись его романа. В ней был отрывок о человеке по имени Гай Гипс. Он гласил:
Гай Гипс переобулся в походные ботинки и надел плотную фланелевую рубашку. Теперь он понимал всё это и свои мотивы. Гай закрыл дверь и зашагал в сторону пышных лишённых тени колорадских лесов.
По мнению друзей, это были последние слова, написанные Рейнхардом. Неужели он подготовил почву для собственного исчезновения? Рейнхард сделал ещё кое-что. За неделю до того, как уйти в горы, он написал письмо в редакцию газеты Herald, в которой работал в Иллинойсе, и сообщил, что по возвращении хочет стать журналистом «Чикаго Буллз». В этом случае исчезновение, безусловно, выглядело бы случайным.
Почти сразу после его исчезновения все начали строить догадки о возможных причинах. Среди них идея о том, что Рейнхард не собирался возвращаться, что всё это, безусловно, было подстроено с его стороны. В ночь перед исчезновением Рейнхард был на вечеринке, и его видели активно беседующим с женщиной по имени Грета или Гретхен, которая предположительно была из Денвера. Могла ли она иметь отношение к тому, что он решил сбежать? В таком случае последний написанный им отрывок можно рассматривать в другом контексте.
В преддверии собственного исчезновения Рейнхард проявлял явно нездоровый интерес к Тому Янгу. Может быть, Кит Рейнхард хотел стать новым Томом Янгом? Возможно, у него и были проблемы с жизнью в целом, но никто не признавался, что у него было какое-то желание умереть. Также нет сведений о том, что он когда-либо владел огнестрельным оружием. Авторы, как правило, пытаются «прожить» созданных ими персонажей, чтобы прочувствовать их характер. И, возможно, именно этим и занимался Рейнхард.
Возможно, недостаточная подготовка в итоге дорого ему обошлась; непредвиденная травма могла оказать смертельной. Горная местность в лучшем случае коварна, в худшем – смертельно опасна. Проблема с этой идеей заключается в том, что между исчезновением и поисковыми работами прошло не так уж много времени. Возможно, это был своего рода рекламный трюк, который в итоге пошёл не по плану. Роковое крушение самолёта могло заставить его не появляться снова и предпочесть скрываться. После Рейнхарда неоднократно якобы видели разные люди в разных местах.
Есть и другая возможность. Помимо исчезновения, у обоих мужчин была ещё одна общая черта. Сам магазин. Некоторые люди придают этому факту большое значение. Узнали ли они что-то о магазине, что подвергло их риску? Если да, то не замешана ли в этом нечестная игра? Если оба предположения верны, то кто-то должен был иметь доступ к магазину. Если Рейнхард действительно погиб на той горе, то это означает, что в обеих смертях виновен кто-то из местных жителей.
Случилось ли нечто с Томом Янгом, а затем с Китом Рейнхардом? Мог ли один и тот же преступник нанести двойной удар? Хотя за последние три десятилетия вокруг этого дела было много споров и предположений, никто так и не приблизился к ответу.
Источник:
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