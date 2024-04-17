Загадочное исчезновение Полы Джин Уэлден

Несколько человек видели Полу на пути к тропе, в том числе группа товарищей по походу. Один из них предупредил Полу, что одежда девушки – джинсы и куртка – недостаточно тёплая для похода. Но она всё равно пошла. Денег у неё с собой не было.

Никто больше не видел Полу Джин Уэлден. Она не вернулась к тому времени, когда её соседка по комнате легла спать. Соседка решила, что Пола засиделась допоздна в библиотеке колледжа. Но на следующее утро стало понятно, что Пола не вернулась с прогулки.

Руководство колледжа организовало небольшую поисковую группу, чтобы найти Полу Джин где-нибудь на территории учебного заведения. В колледже существовала система, по которой студенты должны были оставить письменное подтверждение, если собирались поздно вечером выйти за пределы кампуса. Но имени Полы в списке не было.