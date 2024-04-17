Загадочное исчезновение Полы Джин Уэлден

Самые странные случаи происходят в самых обыденных ситуациях. Когда ничто не предвещает опасности, по округе не бродят маньяки, а у жертвы нет ни врагов, ни недоброжелателей, ни причин исчезнуть и начать жизнь с нуля.
Крошечный городок Беннингтон, что в штате Вермонт, – странное место. В том плане, что совершенно беспричинно в период с 1945 по 1950 год здесь исчезли пять человек. Жертвами становились самые разные люди – от восьмилетнего мальчика до 74-летнего охотника. Пожалуй, один конкретный случай, ставший самым известным из этих исчезновений, привёл к созданию полиции штата Вермонт в 1947 году. Пола Джин Уэлден исчезла в никуда в первый день декабря 1946 года. И навсегда осталась загадкой непримечательного сонного городка.
Пола училась на втором курсе Беннингтонского колледжа, изучала искусство. Которое девушку не особенно привлекало, и она даже планировала сменить направление на ботанику. В ней не было ничего необычного. Приятная девушка, усердно училась, работала в кафетерии колледжа и получала хорошие оценки.
Но 1 декабря 1946 года она сказала своей соседке по комнате, что собирается отдохнуть и отправиться на прогулку по «Длинной тропе» Вермонта в горах Гластенбери. Тропа протяжённостью более 430 километров пролегала через леса и перелески к северу от Беннингтона вплоть до канадской границы.
Несколько человек видели Полу на пути к тропе, в том числе группа товарищей по походу. Один из них предупредил Полу, что одежда девушки – джинсы и куртка – недостаточно тёплая для похода. Но она всё равно пошла. Денег у неё с собой не было.
Никто больше не видел Полу Джин Уэлден. Она не вернулась к тому времени, когда её соседка по комнате легла спать. Соседка решила, что Пола засиделась допоздна в библиотеке колледжа. Но на следующее утро стало понятно, что Пола не вернулась с прогулки.
Руководство колледжа организовало небольшую поисковую группу, чтобы найти Полу Джин где-нибудь на территории учебного заведения. В колледже существовала система, по которой студенты должны были оставить письменное подтверждение, если собирались поздно вечером выйти за пределы кампуса. Но имени Полы в списке не было.
На территории учебного заведения и за ней девушку так и не нашли. Представители администрации позвонили шерифу. Вскоре по кампусу поползли сплетни и слухи. Среди версий исчезновения Полы были самоубийство, амнезия и убийство. Колледж официально закрыли на несколько дней, чтобы студенты и преподаватели могли помочь в поисках Полы Джин. Но они не нашли ничего существенного. В конце концов, к поискам подключились пожарные и Национальная гвардия.
Они затруднялись тем, что в то время в Вермонте не существовало полицейского отделения как такового.
Поэтому в операции участвовали самостоятельные разрозненные группы, которые часто проходили одно и то же место по нескольку раз. При этом они теряли драгоценное время и силы. В конце концов, они вызвали полицию соседнего штата Коннектикут для оказания помощи.
Следователи нашли парня, который заявил, что видел Полу незадолго до её исчезновения. Этот молодой человек попал под подозрение, когда рассказал разные истории о том, где он провёл вечер 1 декабря. Утверждается, что он также сказал как минимум двум друзьям, что знает, где похоронена девушка. Позже он заявил, что просто пошутил.
Поиски продолжались, но ни Полы, ни её останков так и не нашли. В этом деле был только один положительный момент. Конечно, если вообще можно найти что-то положительное в такой трагической истории. Неудачные и нескоординированные действия многочисленных служб привели к тому, что в следующем году была создана полиция штата Вермонт.
После исчезновения Полы и опытного охотника Мидди Риверса, который пропал за год до девушки, в Беннингтонском треугольнике исчез ветеран войны Джеймс Тедфорд. В 1949 году мужчина возвращался домой вместе с другими пассажирами. И пропал прямо из автобуса.
В октябре 1950 года юный Пол Джепсон исчез на остановке, когда мать на минуту отвлеклась. Поисковые собаки довели отряд до того места, где предположительно ранее исчезла Пола. В окрестностях пропала и Фрида Лэнгер. Труп девушки нашли спустя продолжительное время.
Это только официальные жертвы Беннингтонского треугольника. Местные утверждают, что в общей сложности их было больше двух десятков. Больше в окрестностях никто не пропадал, но по сей день работники местной туристической инфраструктуры (здесь расположен заповедник) не советуют людям передвигаться по тропе поодиночке.
Источник:
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