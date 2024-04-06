Исчезновение Маргарет Клемент – Леди с болота

Её отец скончался в 1890 году. И в 1907 году Маргарет с сестрой купили Туллари – особняк с двумя десятками роскошных комнат в Южном Гиппсленде. Он был действительно шикарным, а вот место его расположения довольно специфическим – отдалённым и в окружении болот.

Маргарет много путешествовала и наслаждалась богатой жизнью до 1920-х годов, когда выяснилось, что люди, которым женщины доверили управление своими активами, оказались мошенниками, сбежавшими с большей частью средств.

Другого выхода не было: основную долю имущества Туллари пришлось реализовать за долги. В итоге ситуация ухудшилась, и Маргарет с сестрой пришлось питаться самыми дешёвыми продуктами и в болью в сердце наблюдать за запустением их некогда роскошного особняка.