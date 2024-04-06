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Исчезновение Маргарет Клемент – Леди с болота

Исчезновение Маргарет Клемент – Леди с болота

Автор:
06 апреля 2024 15:46
Сообщество : Криминал
Метки: Австралия   Загадка   Маргарет Клемент   детектив   женщина   исчезновение   криминал   преступление   пропажа   расследование   
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Современные любители тайн продолжают ломать головы над загадкой исчезновения этой женщины, оставшейся в истории как Болотная леди.

Было ли это убийство? Или несчастный случай? Эти и другие вопросы и сейчас возникают по делу исчезнувшей австралийки Маргарет Клемент, которая вошла в историю как Леди с болота.

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Жизнь Маргарет сложилась удачно благодаря воле случая. Её отец был простым пастухом. Он по случаю приобрёл несколько акций золотого рудника. Ценные бумаги резко выросли в цене. Внезапно семья смогла позволить себе многое: дорогие вещи, путешествия, лучшие школы для детей.

Её отец скончался в 1890 году. И в 1907 году Маргарет с сестрой купили Туллари – особняк с двумя десятками роскошных комнат в Южном Гиппсленде. Он был действительно шикарным, а вот место его расположения довольно специфическим – отдалённым и в окружении болот.

Маргарет много путешествовала и наслаждалась богатой жизнью до 1920-х годов, когда выяснилось, что люди, которым женщины доверили управление своими активами, оказались мошенниками, сбежавшими с большей частью средств.

Другого выхода не было: основную долю имущества Туллари пришлось реализовать за долги. В итоге ситуация ухудшилась, и Маргарет с сестрой пришлось питаться самыми дешёвыми продуктами и в болью в сердце наблюдать за запустением их некогда роскошного особняка.

К 1950-м годам деньги практически закончились. Сестра к тому времени ушла из жизни, и Маргарет осталась в особняке одна. Хотя в доме не было даже электричества, не говоря об элементарных предметах быта.

В конце концов ситуация стала столь печальной, что Маргарет почти силой заставили продать землю. Женщина перебралась в маленький домик на территории поместья. Здесь она проводила время за книгами и заботилась о своей  любимой собаке.

22 мая 1952 года Маргарет таинственным образом пропала. Единственное близкое существо – любимую собаку нашли двумя неделями раньше с перерезанным горлом.

Забрела ли она в болото и, возможно, стала жертвой его обитателей? Покончила ли жизнь самоубийством? Или же, как показывают косвенные улики, женщину убили?

Самой значимой уликой оказалась простая, но важная вещь – деревянная трость, без которой Маргарет никогда не выходила из дома. Трость осталась на месте, дома. То есть Маргарет покинула дом не по своей воле, куда бы она ни отправилась, поскольку трость она с собой не захватила.

Подозревали местного жителя. Но никого так и не привлекли к ответственности, поскольку не было найдено ни тела, ни других явных улик.

СМИ Австралии подняли шумиху вокруг таинственного исчезновения Маргарет. Кто-то из репортёров назвал её Леди с болота, и каждая малейшая зацепка или догадка находила живой отклик в обществе и порождала массу новых версий и теорий.

Скелетированные останки, обнаруженные в 1978 году, как оказалось, принадлежали женщине-аборигену, а не Маргарет. Болотная леди пропала – это факт. Куда и почему? Ответы на эти вопросы получить так и не удалось.

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Метки: Австралия   Загадка   Маргарет Клемент   детектив   женщина   исчезновение   криминал   преступление   пропажа   расследование   
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4  комментария
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Alex Roland 9 минут назад
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Yàlìshān dà 6 минут назад
Стоило бы присмотреться к прочитанным книгам. Возможно в них ответ.
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Garpia121 13 минут назад
А чем знаменита эта женщина, что её исчезновению столько внимания? В мире сотни людей ежедневно исчезают бесследно.
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1k
дмитрий викторович Полчаса назад
Очень "познавательно".
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Galateya
  • Дата регистрации: 30.04.2019
  • 1489 постов (609 в горячем)

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