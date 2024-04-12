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Загадочное исчезновение Дороти Арнольд

Загадочное исчезновение Дороти Арнольд

Автор:
12 апреля 2024 13:36
Сообщество : Криминал
Метки: Дороти Арнольд   Писательница   история   исчезновение   криминал   любовь   наследница   похищение   преступление   пропажа   
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Люди иногда пропадают. Это факт. Становятся жертвами преступлений, сбегают от родственников-садистов, решают просто начать жизнь с чистого листа.

Но в большинстве случаев их находят. Или обнаруживают улики, объясняющие мотивы исчезновения. В отдельных случаях объяснить его не получается. Остаётся разве что только списать на мистику. Как это было в случае с этой молодой женщиной.

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Дороти Гарриетт Камилла Арнольд родилась в богатой семье 1 июля 1885 года. Она была дочерью главы крупной торговой компании и племянницей судьи Верховного суда. Дороти была богатой наследницей и светской львицей. Она получила блестящее образование и на момент своего исчезновения 12 декабря 1910 года пробовала себя в литературе как начинающая писательница. В возрасте 25 лет девушка бесследно исчезла с улиц Нью-Йорка. Больше её никто никогда не видел.

В день своего исчезновения Дороти Арнольд ушла из дома в Нью-Йорке около 11 часов утра. Она сказала своей матери, Мэри Марте Паркс Арнольд, что пойдёт выбирать себе вечернее платье для предстоящего важного мероприятия – бала дебютанток, где впервые должна была появиться младшая сестра девушки. Мэри спросила, не составить ли ей компанию. Но дочь отказалась.

В этом не было ничего необычного, поскольку считалось, что мать не отличалась крепким здоровьем, и походы по магазинам её утомляли. Никаких вещей Дороти с собой не захватила. Лишь деньги на покупку платья – примерно 25 долларов.

Выйдя из дома, Арнольд завернула в кондитерскую «Парк и Тилфорд», где купила немного шоколада. Оттуда она отправилась в книжный магазин, где купила книгу. Выйдя из магазина, она столкнулась со своей подругой Глэдис Кинг. Глэдис была последней, кто видел Дороти.

Ни один человек, видевший Дороти в день её исчезновения, не заметил ничего необычного в поведении девушки. В кондитерской и книжном она выглядела довольной, улыбалась и шутила. Её явно ничто не тяготило.

А вот в магазинах готовой одежды и ателье она так и не появилась. Соответственно, можно предположить, что она либо солгала, либо её каким-то образом остановили, прежде чем она смогла реализовать свои планы.

В тот вечер, когда Дороти не вернулась домой к ужину, семья Арнольдов начала наводить справки среди её друзей. Им не удалось найти никаких сведений о своей дочери. Как ни странно, позже вечером подруга Дороти позвонила ей, и Мэри Арнольд сказала ей, что Дороти лежит в постели с головной болью. Ещё более странным является тот факт, что родители знали о её исчезновении и не стали заявлять в полицию. Вместо этого они связались с адвокатом, который был другом их сына Джона.

Законник прибыл в дом Арнольдов и тщательно осмотрел комнату Дороти. Он не обнаружил ничего подозрительного, кроме нескольких сильно обгоревших бумаг в камине. Прочесть содержание не представлялось возможности. Но, вероятно, это были неизданные произведения начинающей писательницы, от которых отказались издательства.

Ничего не пропало, и не было никаких улик, указывающих на то, что Дороти сбежала. Адвокат продолжил расследование, посещая больницы и морги в поисках молодой женщины. Но это был тупик.

Через шесть недель после исчезновения Дороти её семья, наконец, обратилась в полицию. Полиция хотела предать огласке новость об исчезновении девушки, но отец Дороти, Фрэнсис Арнольд, был категорически против. Через три дня он понял, что у него нет выбора. И история получила огласку. Полицейское расследование не дало результатов, и дело закрыли.

Очень мало улик, которые могут рассказать о том, что случилось с Дороти Арнольд. А те улики, что есть, легко объяснимы. Например, Дороти оказалась тайно помолвлена с мужчиной по имени Джордж Гриском. Родные не одобрили выбор дочери. Однако не было найдено абсолютно никаких доказательств того, что она и Джордж поссорились или сбежали вместе. Более того, избранник, у которого было твёрдое алиби, дал несколько объявлений с просьбой к Дороти связаться с ним, но безрезультатно. В конце концов, он стал жить дальше.

Согласно одной из теорий, Дороти была убита горем из-за того, что родители высмеивали её за желание стать писательницей. Не добавлял оптимизма и отказ изданий напечатать её рассказы.

По этой версии, девушка могла покончить с собой, считая себя неудачницей. Родные действительно над ней посмеивались, считая писательство ерундой.  Однако Дороти была ещё довольно молода, и первый отказ не был поводом отказаться от своей мечты.

Плюс к этому, по многочисленным свидетельствам очевидцев, в день  исчезновения девушка была спокойной и выглядела счастливой. У неё не было никаких признаков суицидальных наклонностей, она не оставила никакой записки, а тело не было найдено ни в одном из мест, где можно было бы совершить самоубийство.

Другие версии типа похищения ради выкупа и смерти в результате криминального аборта тоже не подтвердились. Семья потратила на поиски почти целое состояние. Но они оказались безрезультатными. Чтобы оградить капитал от самозванок, которые периодически появлялись на пороге особняка и выдавали себя за давно пропавшую дочь, родители вычеркнули её из своих завещаний.

Ни тела, ни каких-то других улик, способных пролить свет на загадку одного из самых странных нью-йоркских исчезновений, обнаружить так и не удалось.

Источник:

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Метки: Дороти Арнольд   Писательница   история   исчезновение   криминал   любовь   наследница   похищение   преступление   пропажа   
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2  комментария
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17k
ron 2 часа назад
Мне кажется, в те времена затеряться было проще-простого, даже просто уехав в соседнюю деревню (утрирую, конечно, но да).
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2k
Dema 6 минут назад
Замочили.
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Gatsby
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