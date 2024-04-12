Загадочное исчезновение Дороти Арнольд

В день своего исчезновения Дороти Арнольд ушла из дома в Нью-Йорке около 11 часов утра. Она сказала своей матери, Мэри Марте Паркс Арнольд, что пойдёт выбирать себе вечернее платье для предстоящего важного мероприятия – бала дебютанток, где впервые должна была появиться младшая сестра девушки. Мэри спросила, не составить ли ей компанию. Но дочь отказалась.

В этом не было ничего необычного, поскольку считалось, что мать не отличалась крепким здоровьем, и походы по магазинам её утомляли. Никаких вещей Дороти с собой не захватила. Лишь деньги на покупку платья – примерно 25 долларов.

Выйдя из дома, Арнольд завернула в кондитерскую «Парк и Тилфорд», где купила немного шоколада. Оттуда она отправилась в книжный магазин, где купила книгу. Выйдя из магазина, она столкнулась со своей подругой Глэдис Кинг. Глэдис была последней, кто видел Дороти.